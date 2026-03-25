Noul muzeu Art Safari din Amzei 13: experiența culturală care cucerește Bucureștiul în 2026

Art Safari New Museum s-a deschis în Amzei 13: un nou hub cultural care readuce arta în inima Bucureștiului

Un nou capitol pentru scena artistică din Capitală începe odată cu deschiderea Art Safari New Museum, un spațiu expozițional modern din Amzei 13. Cu expoziții dedicate unor nume precum Nicolae Vermont, Mihai Eminescu și Felix Aftene, noul sezon promite o experiență culturală complexă, care îmbină patrimoniul cu arta contemporană și interacțiunea cu publicul.

Un nou muzeu în centrul Bucureștiului: 4500 mp dedicați artei

Bucureștiul își consolidează statutul de destinație culturală prin deschiderea Art Safari New Museum, un spațiu expozițional impresionant, de aproximativ 4500 de metri pătrați, situat în zona Amzei 13, în Sectorul 1. Evenimentul marchează o nouă etapă pentru Art Safari, cel mai vizitat proiect dedicat artei din România.

Noul sezon expozițional se desfășoară în perioada 26 martie – 19 iulie 2026 și aduce în prim-plan artiști și teme relevante, de la efervescența Belle Époque până la reinterpretări contemporane ale identității culturale.

Potrivit organizatorilor, acest nou spațiu nu este doar o galerie, ci un loc viu, deschis comunității, unde arta, educația și experiențele interactive se întâlnesc.

Expoziții vedetă: de la Belle Époque la arta contemporană

Nicolae Vermont și farmecul Belle Époque

Pavilionul Muzeal propune o incursiune în perioada Belle Époque, o epocă de prosperitate și rafinament artistic. Expoziția dedicată lui Nicolae Vermont urmărește evoluția sa artistică, de la influențele academice la deschiderea către modernitate.

Publicul descoperă inclusiv legătura timpurie a artistului cu Nicolae Grigorescu, mentor care i-a influențat decisiv parcursul.

Eminescu, dincolo de mit: poetul reinterpretat

În Pavilionul Istoric, expoziția „R: Eminescu. Poetul rațional” propune o perspectivă inedită asupra lui Mihai Eminescu. La 175 de ani de la naștere, poetul este analizat dincolo de imaginea clasică, prin lucrări de artă realizate de-a lungul a peste un secol.

De la portrete clasice la interpretări contemporane, vizitatorii pot explora modul în care figura poetului a fost reinterpretată de artiști precum Constantin Lecca, Gheorghe Anghel sau Mircea Cantor.

Felix Aftene: un jurnal vizual al memoriei

Pavilionul Contemporan găzduiește expoziția „Jurnal”, semnată de Felix Aftene, unul dintre cei mai apreciați artiști români actuali. Conceptul aduce în prim-plan o selecție de lucrări din diferite etape ale vieții artistului, alături de obiecte personale și fragmente autobiografice.

Expoziția oferă o perspectivă intimă asupra procesului creativ și asupra relației dintre artă și memorie.

Instalații internaționale și artă participativă

Pavilionul Internațional completează experiența cu două instalații contemporane relevante. Artista Karoline Babette Kaiser propune conceptul de „tricotaj social”, transformând o activitate individuală într-un act colectiv de conectare și dialog.

În paralel, artista Anastasiia Lisnycha explorează instabilitatea realității prin instalația „State of Flux”, o reflecție asupra schimbării continue și a contextului istoric.

Evenimente speciale și experiențe interactive

Pe lângă expoziții, Art Safari New Museum oferă un program divers de evenimente și activități pentru toate vârstele:

tururi ghidate pentru publicul larg, studenți și seniori

tururi de noapte

întâlniri cu artiști

ateliere creative pentru adulți

concepte speciale precum „Brunch at the Museum” sau „The Art of Yoga”

Aceste inițiative transformă vizita la muzeu într-o experiență complexă, care îmbină arta cu relaxarea și socializarea.

Regenerare urbană prin cultură

Deschiderea noului spațiu din Amzei face parte dintr-un proiect mai amplu de revitalizare urbană. Autoritățile locale își propun transformarea zonei într-un punct de referință pentru un stil de viață modern, creativ și orientat către comunitate.

Art Safari continuă astfel misiunea sa de a readuce la viață spații uitate și de a conecta publicul cu arta într-un mod accesibil și relevant.

Un proiect cultural cu impact major

Cu peste un milion de vizitatori în cele 17 ediții anterioare, Art Safari rămâne unul dintre cele mai importante evenimente culturale din România. Noul muzeu își propune să ducă această misiune mai departe, punând accent pe educație, accesibilitate și inovație.

Sursa foto Victor Stroe - Jurnalul