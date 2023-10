Artown Festival X Picasso: La 80 de zile de la încheierea Artown Festival #2, celebrăm 142 de ani de la nașterea geniului care era și muralist

Tocmai pentru că Picasso a fost și muralist, Livia Florea, fondatoarea Artown Festival, în calitatea ei de cercetătoare în artă murală, a explorat peisajul street art-ului românesc pentru a identifica artiștii muraliști care sunt influențați de Picasso. Aceștia sunt Pisica Pătrată, Irlo, Pandele și Kero Zen. Din această colaborare s-a născut opera murală "Pablo 1, România 4", curatoriată de Livia, parte din expoziția "Efectul Picasso" la MARe/Muzeul de Artă Recentă. Partea muralului realizată de Irlo vorbește chiar de legenda nașterii lui Picasso fără viață pe 25 Octombrie 1881, dar care a fost înviat de unchiul lui, care a suflat un fum din trabucul său pe el. Pe lângă această lucrare colectivă, street art-ul a intrat și în muzeu, chiar lângă o lucrare a lui Pablo Picasso găsim o lucrare semnată Pisica Pătrată.

“Într-un peisaj cultural în continuă expansiune, suntem încântați să fim parte din evenimentul cultural major al deceniului în România. Muraliștii, parte integrantă a festivalului nostru, au ocazia să împartă spațiul muzeal cu atotcunoscutul artist Pablo Picasso, de asemenea un muralist. Arta transcende timpul și spațiul, unind oameni din toate colțurile lumii. Astfel că toți cei 4 artiști care au făcut parte din Artown Festival ediția 2, imediat după terminarea festivalului, au fugit la muzeu să realizeze opera de artă murală, explorându-și picassianismul. Haideți să vedeți ce a ieșit! Ne vedem și la muzeu în București și pe străzile Ploieștiului!”, transmite Livia Florea, fondatoare și curator Artown Festival.

Artown Festival, un întreg eveniment dedicat artei în spațiul public încheiat acum 80 de zile, a însemnat 3,000 de metri pătrați de pereți pictați, care spun acum câte o poveste unică, despre adevăr. Fiecare dintre cele 19 picturi murale este realizată prin colaborarea între cel puțin 2 artiști și sunt primul pas către o lume a artei mult mai colaborativă. Artiști precum Alex Baciu, AnnaOvni & Bona_Berlin, Barto & Mateo Sabatino, Catalin Soto & Kero Zen & BTA, Cristina Barrientos & Denis Galocha (Twee Muizen), Dima Kashtalyan & OCU, Irlo & Eea & Taci, KSELE & RO, Med & BAKR, Megan Oldhues & SILOH, Modreanu & Matei Emanuel, Mouse & BILOS, Native Touch & Michael Marushkin, Pandele & Tovnyah, Roper & Delia Cîrstea, Sarai & Isabela, Sophie Nicklas & Fabien Karp, SPACEBAR & TINE (Pentru intervenții ale comunității), Tammy Lovin & Wanda, din 14 țări, (inclusiv România, Israel, Canada și Maroc) de pe 5 continente, au lăsat câte puțin din viziunea lor în Ploiești.

“Impactul pe care Artown Festival 2 îl are în și pentru comunitatea din Ploiești este uimitor, oamenii devin din ce în ce mai deschiși la schimbarea pe care Artown Festival și-o propune și doritori de a întâmpina mai multe astfel de evenimente. Această atitudine, alături de feedback-ul primit pe parcursul festivalului sunt motorul care ne alimentează dorința de a aduce și mai multe lucruri inedite pe străzile din oraș, pentru a încuraja diversitatea artistică și pentru a alimenta schimbul cultural pe care ne propunem să îl promovăm la Ploiești” a spus Ilinca Ioanițescu, vice-președinte Artown Festival.

În cadrul festivalului au avut loc 60 de evenimente în spațiul public precum spectacole de teatru, recitaluri de poezie, workshop-uri interactive, instalații, concerte și performance-uri de dans contemporan. 30 de artiști au contribuit la peste 50 intervenții de artă stradală care au rămas în spațiul public din Ploiești și îl fac un oraș plin de surprize la fiecare pas. Printre aceștia, se numără: Aeul & Cristiana, Ana-Maria Stroie, Andreea Geamănu, Brave Bots, Bucharest stickerz fest, Carmen Pavel, Cristian Soto, Denis Nanciu, Diana Diaconu, Dragoste, Faces of Mosaic, John Dot S, Maria Bălan, Kalut Ceramics, Nadine Kseibi, Otto Constantin, Plan B, Pisica Pătrată, Rado van Jano, Robert Obert, Rosé cu apă minerală, The Plant, Victor Covrig, și Zdes Roy street art.

"Artown Festival #2 s-a încheiat cu o explozie de creativitate și schimbare în inima Ploieștiului. Suntem încântați că am putut aduce arta în stradă și în muzee și am reușit să redefinim orașul împreună cu comunitatea. Vom continua să inspirăm și să transformăm, iar odată cu succesul acestei ediții, suntem deja pregătiți cu energie și surprize și în viitoarea ediție. Artown Festival creează deja o comunitate, ne ajută să ne recăpătăm orașul prin artă, cu fiecare an aducând noi motive de bucurie și schimbare pentru Ploiești", a mai spus Livia Florea, fondatoarea Artown Festival.

Expoziţia "Păcatul de a fi văzut / The Sin to Be Seen" curatoriată de Livia Florea a fost o expoziţie de referință pentru arta stradală și a avut loc pe parcursul festivalului la Muzeul Județean de Artă “Ion Ionescu-Quintus”. Expoziția a explorat profunda tensiune a artei stradale dintre acceptare şi transgresiune, dintre sfera de artă publică şi cea privată şi a purtat vizitatorul prin 4 dimensiuni: Păcatul / The Sin, Lupta / The Fight, Acceptarea / The Acceptance, Văzut / Seen

În plus, Artown #2 a transformat parcul din spatele fostului Cinematograf Patria într-un spațiu vibrant și interactiv, numit Creative Hub Artown Festival, în parteneriat cu Kaufland România. De asemenea, ploieștenii au primit un nou monument contemporan in Gara de Sud - Statuia lui Domnul Goe, o operă care reflectă geniul literar al lui I.L. Caragiale, într-o intervenție artistică semnată de Ciprian Tauciuc și Alex Baciu.

Artown Festival #2 s-a bucurat de susținerea Primăriei Municipiului Ploiești și a Ploiești Shopping City, alături de partenerii principali Kraftanlagen & IPIP. De asemenea, au contribuit la realizarea festivalului partenerii Caparol, Cemrom, Baupartner Construct, WDP - Warehouses de Pauw, DEH și Actemium.

Artown Festival s-a aflat la a doua ediţie şi rămâne un manifest urban şi social pentru o lume mai colorată, mai plină de viaţă în oraşul Ploieşti. Folosim arta ca declaraţie publică şi ne dorim, astfel, să generăm conştientizarea problemelor sociale din România. Intervenţiile urbane sunt menite să stârnească dialoguri pentru comunitate şi monologuri pentru privitori, în acelaşi timp, fiind o invitaţie deschisă spre schimbare. Ele reflectă vocea şi exprimă valorile societăţii noastre, în timp ce transformă un oraş.

