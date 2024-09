Ateliere de scenografie sustenabilă pentru artiști și designeri la început de drum. Creațiile vor fi expuse într-o expoziție performativă la TNB

„Crafting the Future – Hands on Scenography: Sustainability and the Performing Arts” (10-18 octombrie) este numele proiectului la care sunt așteptați să se înscrie atât artiști și designeri în mod individual, cât și echipe interdisciplinare preocupate de abordări colaborative ale scenografiei. Data limită pentru înscrieri este data de 4 octombrie, iar detalii despre participare se găsesc pe site-ul Goethe-Institut București: https://shorturl.at/o21ZD.

Creațiile rezultate în urma proiectului vor fie expuse în foaierul Sălii Atelier a Teatrului Național București (TNB), într-o expoziție performativă, în cadrul Bienalei de Scenografie organizată alături de Festivalul National de Teatru (18-27 octombrie 2024).

Participanții au ocazia de a afla informații și de a exersa tehnici legate de confecționarea măștilor și a costumelor, utilizând țesăturile ecologice și reciclarea, dar și despre designul de recuzită și cel de decor sustenabile.

Cei interesați de confecționarea de măști folosind materiale durabile și reciclate vor avea șansa de a lucra alături de Stefanie Romacker din Germania, pictor și make-up artist care, de-a lungul anilor, a lucrat la Opera din Frankfurt, la Theater am Turm, Frankfurt, la Badisches Staatstheater Karlsruhe și alte insituții de prestigiu.

Cei pasionați de crearea de costume utilizând țesăturile ecologice și reciclarea o vor avea drept trainer pe Corina Grămoșteanu, unul dintre cei mai cunoscuți designeri autohtoni de profil, care a lucrat în zeci proiecte de succes, alături de nume importante ale scenei, precum Silviu Purcărete, Gábor Tompa, Andrei Șerban, Alexandru Tocilescu, Alexandru Dabija, Gigi Căciuleanu sau Max Emanuel Cencic.



În cadrul atelierelor din octombrie, Isabelle Szymaszek din Franța va oferi informații din experiența sa bogată în designul de recuzită sustenabil. Cu dublă formare – în domeniul recuzitei și în cel al regiei – și o experiență bogată, Isabelle Szymaszek este astăzi o liber-profesionistă de succes, cu proiecte notabile, în special în lumea operei (Opera Garnier, Opera Versailles, Festivalul Internațional de Operă de la Aix-en-Provence).

Adrian Damian, cunoscut scenograf și artist multimedia, apreciat pentru creațiile sale inovatoare și spectaculoase, va povesti din experiența sa bogată în domeniul designului de decor. Creator a peste 80 de proiecte scenografice în teatre de prestigiu din România și străinătate, alături de regizori de renume, Adrian Damian îi va învăța pe artiștii și designerii prezenți la ateliere despre proiectarea și construirea decorurilor folosind materiale recuperate și reciclate.

Situat la intersecția dintre artele spectacolului și sustenabilitate, proiectul „Crafting the Future – Hands on Scenography: Sustainability and the Performing Arts” subliniază importanța, valoarea și frumusețea disciplinelor tehnice și a meșteșugurilor care susțin artele spectacolului. De asemenea, îi încurajează pe scenografi, artiști și designeri să își dezvolte competențe practice în acest domeniu.