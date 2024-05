Jurnalul.ro › Cultură › Arte Vizuale › CEA MAI LUNGĂ BANDĂ DESENATĂ din România, la Bookfest 2024 CEA MAI LUNGĂ BANDĂ DESENATĂ din România, la Bookfest 2024

CEA MAI LUNGĂ BANDĂ DESENATĂ din România, la Bookfest 2024

Sâmbătă, 1 iunie 2024, de la ora 11.00, la Romexpo va fi realizată cea mai lungă bandă desenată din România, inspirată din literatura română. Evenimentul este organizat de European School of Comics / Centrul de Educație și Formare prin Benzi Desenate, instituție aflată sub egida Muzeului Național al Literaturii Române, în cadrul ediției din acest an a Salonului internațional de carte Bookfest.