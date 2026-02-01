Expoziția „AMAN – LINIE, PUNCT. Theodor Aman – desenator”. 6 februarie – 6 noiembrie 2026, la muzeul ce îi poartă numele

Vernisajul expoziției va avea loc vineri, 6 februarie 2026, la ora 17:00, iar accesul publicului la vernisaj este gratuit.

Expoziția propune întâlnirea publicului cu o categorie de opere extrem de rar expuse, a căror fragilitate le face, de regulă, inaccesibile: desenele lui Theodor Aman. Publicul are privilegiul de a descoperi o parte dintre cele 35 de desene în creion și 25 de desene în peniță aflate în patrimoniul muzeului. Selecția prezentată cuprinde 20 de desene și două eboșe în acuarelă, în care domină desenul pregătitor în creion.

Tehnica extrem de sensibilă a desenului impune condiții speciale de conservare și o expunere limitată în timp, ceea ce transformă o astfel de expoziție într-un eveniment rarisim pentru iubitorii artelor plastice. Interesul major pentru acest tip de demers expozițional are la bază dorința de a pătrunde în „laboratorul” operei de artă, acolo unde ideea prinde formă, iar desenul devine punctul de plecare al oricărei creații artistice. Din punct și linie – dreaptă sau șerpuitoare – se naște forma, iar titlul expoziției, AMAN – LINIE, PUNCT, anunță tocmai această invitație la descoperirea genezei actului artistic.

Desenele expuse dezvăluie o fațetă dezinvoltă, sinceră, necenzurată de rigorile academismului, punând în valoare spiritul de observație, capacitatea de sinteză și forța expresivă a liniei. Linia rafinată și unduioasă a lui Aman transformă realitatea perceptibilă într-un spațiu al imaginarului, ghidat de memorie, senzații și sugestie.

Multe dintre lucrări sunt schițe fugare, note vizuale pentru fixarea unui moment, altele sunt studii pregătitoare sau variante grafice ale unor picturi cunoscute, însă fiecare poate fi considerată o operă de artă în sine. Dincolo de valoarea intrinsecă a lucrărilor, expoziția își propune să ofere publicului acces la procese și etape ale creației artistice care rămân, de obicei, ascunse într-o expunere muzeală clasică.

Expoziția va putea fi vizitată până la data de 6 noiembrie 2026, la Muzeul Theodor Aman (Str. C.A. Rosetti, nr. 8) – Muzeul Municipiului București.

Program de vizitare: miercuri – duminică, 10.00-18.00.