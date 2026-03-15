Efectul neobișnuit al hidratării insuficiente. Ce se înâmplă dacă uiți să bei apă?

Un studiu publicat în Journal of Applied Physiology ar putea face oamenii mai dornici să își prioritizeze hidratarea. Potrivit cercetătorilor, consumul de apă este direct legat de stres, iar persoanele care își neglijează setea s-ar putea să aibă probleme. Cu toții am trecut printr-o stare de amețeală după cafea, care nu dispare până târziu după-amiaza. În acel moment, corpul tău se prăbușește și te simți brusc epuizat și iritabil.

Persoanele care uită să bea apă sunt mai stresate

Cercetătorii de la Universitatea Liverpool John Moores au vrut să determine cum influențează aportul de apă stresul, comparând adulții sănătoși care au băut mai puțin de 1,5 litri pe zi cu cei care au îndeplinit sugestiile zilnice și au consumat între 8 și 12 căni.

Fiecare participant a fost supus unui test de stres care a implicat efectuarea de calcule mentale. Majoritatea lucrurilor normale pentru ambele grupuri au fost aceleași, și anume creșterea ritmului cardiac.

Cercetătorii au descoperit că participanții care au băut mai puțin de 1,5 litri au avut un vârf de cortizol în timpul testului de stres, care a fost cu peste 50% mai mare decât cel al participanților hidratați. Urina lor a fost, de asemenea, vizibil mai închisă la culoare, un semn al deshidratării.

Hidratarea este benefică pentru sănătatea pe termen lung

„Cortizolul este principalul hormon de stres al organismului, iar reactivitatea exagerată a cortizolului la stres este asociată cu un risc crescut de boli de inimă, diabet și depresie. Dacă știi că ai un termen limită iminent sau un discurs de ținut, ținerea unei sticle de apă la îndemână ar putea fi un obicei bun cu potențiale beneficii pentru sănătatea ta pe termen lung”, a explicat prof. Neil Walsh, fiziolog și coordonator al studiului.

Cercetătorii au remarcat, de asemenea, că vinovatul din spatele acestui nivel ridicat de stres la persoanele care nu beau suficientă apă este un hormon numit vasopresină. Vasopresina crește atunci când organismul trebuie să conserve apa din cauza deshidratării.

Când vasopresina este crescută, rinichii absorb mai multe lichide, în efortul de a menține organismul hidratat. Totuși, acest lucru duce la constricția vaselor de sânge și la creșterea tensiunii arteriale. Deși aceste efecte secundare nu sunt grozave pentru organism, hormonul creează, de asemenea, o povară mai mare asupra rinichilor, crescând eliberarea de cortizol. Practic, atunci când ești stresat și deshidratat, cortizolul tău crește vertiginos.

Hidratarea ajută organismul să gestioneze cortizolul

„Ambele grupuri s-au simțit la fel de anxioase și au experimentat creșteri similare ale ritmului cardiac în timpul testului de stres. Cu toate acestea, doar grupul cu „conținut scăzut de lichide” a prezentat o creștere semnificativă a cortizolului salivar ca răspuns la testul de stres”, a explicat dr. Daniel Kashi, membru al echipei de studiu.

El a adăugat: „Deși grupul cu conținut scăzut de lichide nu a raportat că îi este mai sete decât grupul cu conținut ridicat de lichide, au avut urină mai închisă la culoare și mai concentrată, semne clare de hidratare deficitară. O observație importantă a fost că hidratarea deficitară a fost asociată cu o reactivitate mai mare a cortizolului la testul de stres. Reactivitatea exagerată a cortizolului la stres a fost asociată cu o sănătate precară pe termen lung.”

Mai mult de 75% dintre americani nu beau suficientă apă zilnic, iar mulți oameni beau doar atunci când le este sete, ceea ce este adesea prea târziu. Deshidratarea poate avea multe efecte negative, dar pentru majoritatea oamenilor, care sunt astăzi stresați cronic, un nivel și mai mare de cortizol nu este o idee bună, notează yourtango.com.

