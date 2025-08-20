Expoziția „Arta Vitraliului la 360°”, prima expoziție din România a artistei Amalia Verzea, la ARCUB Gabroveni

Evenimentul marchează prima expoziție din România a artistei Amalia Verzea, dedicată exclusiv vitraliului, o artă monumentală rar explorată în spațiul expozițional românesc, un proiect care se înscrie în misiunea ARCUB de a oferi conținut cultural valoros, de a susține artiști recunoscuți la nivel național și internațional și de a crea contexte relevante de întâlnire între patrimoniu, contemporaneitate și public. Proiectul propune o descoperire „la 360°” a acestei forme de expresie artistică, printr-un parcurs ce îmbină creația contemporană cu documentarea fotografică și cu referințe istorice relevante.

Vernisajul expoziției Arta vitraliului la 360˚, semnată de artista Amalia Verzea, va avea loc miercuri, 20 august 2025, ora 19:00, la ARCUB – Hanul Gabroveni (str. Lipscani nr. 84-90, etj.1).

O incursiune completă în universul vitraliului

Amalia Verzea – artistă, restaurator și coordonator de proiecte monumentale – deschide pentru publicul larg o fereastră spre lumina, spiritualitatea și poezia vitraliului. Lucrările expuse la ARCUB surprind complexitatea unui demers artistic unic în peisajul cultural autohton, printr-o selecție ce reflectă peste trei decenii de activitate, desfășurată în atelierele din Italia și România.

Vizitatorii vor putea admira vitralii arhitecturale realizate pentru spații sacre și monumente istorice, din Italia (Biserica „Madonna della Neve” – Castelletto Ticino) și România (Biserica cu Lună – Oradea, Catedrala „Sfântul Nicolae” – Oradea, Mănăstirea Probota, Mănăstirea Plumbuita, Biserica „Sfântul Spiridon Nou”, Biserica Evanghelică „Sf.Maria” din Sibiu, Muzeul Naţional „George Enescu” etc.)

Punctul culminant al expoziției îl reprezintă vitraliile restaurate recent pentru Cazinoul din Constanța, una dintre cele mai emblematice clădiri Art Nouveau din Europa. Realizate de atelierul AmaGa, vitraliile impresionează prin rafinamentul compoziției și modul în care reinterpretarea artistică respectă spiritul epocii.

„Expoziția prezentată la ARCUB este un demers artistic și educativ, care pune în valoare o formă de artă adesea prea puțin cunoscută publicului larg. Este un privilegiu să colaborăm cu artista Amalia Verzea, iar acest proiect confirmă încă o dată rolul esențial al culturii în viața orașului.” – Mihaela Păun, Director ARCUB

„Expresia plastică a sticlei, dobândeşte în arta Amaliei Verzea, o plasticitate fermă și poetică în acelaşi timp, care-i defineşte stilul propriu, bine articulat şi care i-a adus recunoaşterea internaţională. Capacitatea sticlei de a seduce şi de a transmite stări sufleteşti, îşi găseşte cea mai înaltă reprezentare în creativitatea, imaginaţia şi măiestria mâinilor sale”. – Adina Rențea, curator

Locație: ARCUB – Hanul Gabroveni (Str. Lipscani 84–90, etaj 1), sălile Coloanelor, Gabroveni și Lipscani.

(Str. Lipscani 84–90, etaj 1), sălile Coloanelor, Gabroveni și Lipscani. Perioada de vizitare: 21 august – 21 septembrie 2025;

21 august – 21 septembrie 2025; Program de vizitare: Marți – Duminică: 12:00 – 20:00 | Luni: închis;

Marți – Duminică: 12:00 – 20:00 | Luni: închis; Ultima intrare: ora 19:00

ora 19:00 Bilete disponibile pe www.iabilet.ro și la Casa de bilete ARCUB;

disponibile pe www.iabilet.ro și la Casa de bilete ARCUB; Preț: 45 lei (standard) | 35 lei (reducere pentru elevi, studenți, pensionari)

Despre artista Amalia Verzea

Absolventă a Universității Naționale de Arte din București și formată în ateliere tradiționale din Italia, Amalia Verzea este recunoscută internațional pentru măiestria în vitralii artistice și restaurare. Din 1988, conduce împreună cu soțul ei atelierul AmaGa, specializat în vitralii, mozaic și restaurare pentru monumente istorice. Atelierul a realizat lucrări în Italia, Franța, Germania, Japonia, Nigeria, Algeria și România.

Este membru al Corpus Vitrearum Medii Aevi Italia, organizație internațională dedicată conservării patrimoniului vitralistic mondial și expert restaurator acreditat al Ministerului Culturii. Printre realizările de excepție se numără restaurarea unui vitraliu semnat Louis Comfort Tiffany, în atelierul AmaGa din Italia, în 1997.

Eveniment organizat de Primăria Capitalei, prin ARCUB – Centrul Cultural al Municipiului București.

Parteneri: Radio România Actualități, Radio România Cultural, Radio București FM, Agerpres.ro, Daily Magazine, Happ.ro, Societatea de Transport București, Verla, Corpus Vitrearum Italia, AmaGa.