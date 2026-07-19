Cerul ajunge mai aproape de oameni: expoziție de fotografie aviatică la ParkLake Shopping Center București, dedicată Zilei Aviației Române și a Forțelor Aeriene

Accesul este gratuit, iar expoziția va putea fi vizitată zilnic, în perioada 20 iulie – 26 iulie, în intervalul orar 10:00 AM – 10:00 PM, în care centrul comercial este deschis.

Evenimentul aduce aviația mai aproape de public prin intermediul imaginii, transformând unul dintre cele mai vizitate spații comerciale din București într-un loc de întâlnire între oameni și fascinanta lume a zborului.

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Ediția din acest an are o semnificație aparte, deoarece 2026 marchează aniversări importante pentru aviația românească. Puține țări se pot mândri cu trei pionieri care au influențat decisiv istoria aviației mondiale, iar România este una dintre ele.

Astfel, în 2026 marcăm 120 de ani de la primul zbor autopropulsat la nivel mondial realizat de Traian Vuia, 116 ani de la prima decolare a lui Aurel Vlaicu, 140 de ani de la nașterea lui Henri Coandă, vizionarul care avea să dea numele efectului Coandă, precum și 100 de ani de aviație comercială în România.

Toate aceste momente spun povestea unei țări care a privit spre cer și a avut curajul să schimbe istoria zborului, la nivel mondial.

„Privind spre cer – Aviația românească la 116 ani de la prima decolare” celebrează frumusețea, performanța și emoția aviației românești, reunind imagini spectaculoase cu aeronave emblematice, demonstrații aeriene și profesioniști care contribuie, zi de zi, la dezvoltarea acestui domeniu fascinant.

Prin această inițiativă, organizatorii își propun să aducă aviația în fața unui public cât mai divers, dincolo de aerodromuri sau, oferind vizitatorilor oportunitatea de a descoperi poveștile, oamenii și momentele care au construit istoria și prezentul zborului.

Expoziția reprezintă totodată un preambul al ediției 2026 a Bucharest International Air Show, cel mai mare eveniment de aviație din România. O parte dintre imaginile expuse surprind atmosfera spectaculoasă a show-ului aerian și oferă publicului o incursiune în experiența pe care o va putea trăi la următoarea ediție din 28-29 august 2026.

„Ne dorim să arătăm că aviația nu aparține doar piloților, inginerilor sau profesioniștilor din domeniu. Aviația este o sursă de inspirație pentru întreaga societate. Prin această expoziție, aducem poveștile zborului în mijlocul comunității și oferim oamenilor ocazia să descopere mai mult decât niște aeronave: să descopere pasiunea, performanța și oamenii din spatele fiecărei decolări”, declară reprezentanții Asociației Iubim Aviația.

„Aviația este unul dintre cele mai frumoase lucruri din lumea asta, iar România are o istorie bogată. De aceea, ne bucurăm că putem să arătăm oamenilor obișnuiți o foarte mică parte din ea, cu speranța că îi vom face curioși și dornici de a afla mai multe. Am ales cele mai frumoase și interesante fotografii pentru această expoziție și sperăm ca ele să fie văzute de cât mai mulți oameni”, declară reprezentanții platformei AviațiaMagazin.com.

„Prin participarea la această expoziție, asociația Raw Aviation Crew își propune să aducă publicul mai aproape de lumea aviației prin puterea imaginii, să promoveze patrimoniul și valorile aviației românești și să inspire noi generații să descopere frumusețea zborului. Fotografiile expuse surprind momente spectaculoase, aeronave emblematice și oamenii care contribuie la dezvoltarea acestui domeniu, transformând expoziția într-o invitație de a privi cerul cu mai multă pasiune și curiozitate”, spun reprezentanții Raw Aviation Crew, co-organizatori ai „Privind spre cer – Aviația românească la 116 ani de la prima decolare”.

Despre Asociația Iubim Aviația

Înființată în 2019, Asociația Iubim Aviația promovează educația aeronautică și cultura aviației în România prin proiecte dedicate copiilor, tinerilor și publicului larg. Activitatea organizației include seminare pentru persoanele cu frică de zbor, lecții gratuite de orientare profesională în școli, ateliere educaționale pe aerodrom, evenimente de popularizare a aviației.

Prin platforma ZborCadou.ro și proiectele anterior menționate, organizația contribuie la apropierea publicului de lumea zborului și la formarea unei noi generații de oameni pasionați de aviație.