Atenție, șoferi! Haos total pe Autostrada A1, la Margina

Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Poliției Române informează că, la această oră (12:40), este semnalată aglomerație pe Autostrada A1 pe sensul Nădlac spre Deva, la nodul rutier din localitatea Margina, județul Timiș, formându-se coloană de autovehicule, din cauza capacității reduse de preluare a fluxului auto pe DN 68A Margina - Coșevița.
În funcție de punctul de destinație, conducătorii auto pot opta pentru rutele alternative:
- A6 - Lugoj – DN 6
- A1 kilometrul 536 – DN 7
- A1 kilometrul 443 - Traian Vuia - DN 6
- DN 7 Arad – Bârzava - Deva
- DN 6 Timișoara – Caransebeș – Drobeta Turnu Severin.
Șoferii sunt sfătuiți să se informeze în prealabil despre condițiile de trafic de pe traseul pe care-l au de parcurs, să nu se angajeze în depășirea coloanelor de autovehicule și să nu efectueze întoarceri pe segmente de drum unde această manevră este interzisă!
(sursa: Mediafax)