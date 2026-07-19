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Atenție, șoferi! Haos total pe Autostrada A1, la Margina

Sute de conducători auto au rămas blocați la descărcarea de pe autostradă, unde se circulă în condiții extrem de dificile și se stă la cozi de kilometri.

Traficul este îngreunat duminică, în jurul orei 12:40, pe Autostrada A1, pe sensul de mers Nădlac – Deva, unde s-a format o coloană de autovehicule în zona nodului rutier Margina, județul Timiș.