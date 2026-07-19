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Atenție, șoferi! Haos total pe Autostrada A1, la Margina

de Redacția Jurnalul    |    19 Iul 2026   •   13:20
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Atenție, șoferi! Haos total pe Autostrada A1, la Margina
Sute de conducători auto au rămas blocați la descărcarea de pe autostradă, unde se circulă în condiții extrem de dificile și se stă la cozi de kilometri.

Traficul este îngreunat duminică, în jurul orei 12:40, pe Autostrada A1, pe sensul de mers Nădlac – Deva, unde s-a format o coloană de autovehicule în zona nodului rutier Margina, județul Timiș.

Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Poliției Române informează că, la această oră (12:40), este semnalată aglomerație pe Autostrada A1 pe sensul Nădlac spre Deva, la nodul rutier din localitatea Margina, județul Timiș, formându-se coloană de autovehicule, din cauza capacității reduse de preluare a fluxului auto pe DN 68A Margina - Coșevița.

În funcție de punctul de destinație, conducătorii auto pot opta pentru rutele alternative:

- A6 - Lugoj – DN 6

- A1 kilometrul 536 – DN 7

- A1 kilometrul 443 - Traian Vuia - DN 6

- DN 7 Arad – Bârzava - Deva

- DN 6 Timișoara – Caransebeș – Drobeta Turnu Severin.

Șoferii sunt sfătuiți să se informeze în prealabil despre condițiile de trafic de pe traseul pe care-l au de parcurs, să nu se angajeze în depășirea coloanelor de autovehicule și să nu efectueze întoarceri pe segmente de drum unde această manevră este interzisă!

(sursa: Mediafax)

 

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Subiecte în articol: autostrada a1 trafic cozi
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