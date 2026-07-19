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Schimbări bruște de temperatură în București: Caniculă urmată de vijelii în aceeași zi

de Redacția Jurnalul    |    19 Iul 2026   •   11:20
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Schimbări bruște de temperatură în București: Caniculă urmată de vijelii în aceeași zi
Hepta/Capitala, lovită de furtuni după o dimineață caniculară

Bucureștiul rămâne sub cod galben de caniculă, cu temperaturi de până la 36 de grade. ANM anunță însă și vijelii cu grindină, începând de duminică după-amiaza.

Duminică, vremea rămâne caniculară, cu disconfort termic ridicat în toată ziua. Temperatura maximă va ajunge la 35-36 de grade, iar noaptea va fi tropicală, cu minime de 19-21 de grade. Luni, vremea rămâne călduroasă, cu maxime de 33-35 de grade.

Disconfortul termic se menține ridicat și indicele temperatură-umezeală va depăși din nou pragul critic de 80 de unități.

Când apar furtunile în Capitală?

Instabilitatea atmosferică se accentuează în ambele zile, începând cu orele după-amiezii. Duminică sunt așteptate averse torențiale de 10-20 litri pe metru pătrat, descărcări electrice și rafale de vânt de 50-70 km/h. Sunt posibile și condiții de grindină.

Luni, cantitățile de apă vor fi mai reduse, de 5-10 litri pe metru pătrat, izolat peste 15, dar rafalele de vânt rămân la fel de puternice.

Din 19 iulie, ora 10:00, și până marți, 21 iulie, ora 10:00, este activ un cod galben de caniculă și nopți tropicale.

Din 19 iulie, ora 10:00, și până duminică seara, la ora 22:00, este activ și un cod galben separat, pentru instabilitate atmosferică și vijelii.

Un al treilea cod galben, tot pentru instabilitate atmosferică, va fi valabil luni, între orele 10:00 și 22:00.

 

(sursa: Mediafax)

 

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Subiecte în articol: bucuresti prognoza furtuna
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