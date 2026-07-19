Start Rabla Auto 2026, luni, 20 iulie. Cum se depun actele. Valoarea tichetelor din acest an

Programul Rabla Auto 2026 pentru persoane fizice începe luni, 20 iulie, ora 10:00, iar românii pot primi până la 18.500 de lei pentru achiziția unei mașini noi electrice. Administrația Fondului pentru Mediu (AFM) a alocat 300 de milioane de lei pentru această sesiune de înscrieri.

Când și cum te înscrii

Sesiunea de înscriere se derulează în perioada 20 iulie, ora 10:00 - 31 decembrie, ora 23:59, sau până la epuizarea bugetului alocat - iar experiența anilor anteriori arată că bugetul se poate epuiza în doar câteva ore de la deschiderea înscrierilor, motiv pentru care solicitanții interesați sunt sfătuiți să aibă documentele pregătite din timp.

Persoanele fizice se pot înscrie accesând link-ul https://inscrierionline.afm.ro. Pentru a facilita procesul, AFM a pus la dispoziția cetățenilor un material video informativ, care explică pas cu pas modul de completare a cererii în aplicație.

„Am pus la dispoziția cetățenilor un material video informativ care prezintă, într-o manieră clară și accesibilă, pașii necesari pentru înscrierea persoanelor fizice în aplicația programului. Obiectivul nostru este de a asigura un proces de înscriere cât mai transparent, oferind tuturor solicitanților informațiile necesare pentru parcurgerea corectă și eficientă a procedurilor", a declarat Florin Bănică, președintele Administrației Fondului pentru Mediu, citat de Agerpres.

Ce documente sunt necesare

Românii care vor să acceseze bani prin Rabla trebuie să încarce în aplicație următoarele documente:

cererea de finanțare, descărcată din aplicație, completată prin tehnoredactare și încărcată fără a fi semnată;

actul de identitate, în termen de valabilitate la momentul înscrierii;

certificatul de atestare fiscală privind obligațiile de plată către bugetul de stat, emis pe numele solicitantului de organul teritorial de specialitate al Ministerului Finanțelor, nu mai vechi de 90 de zile la momentul înscrierii;

certificatul de atestare fiscală privind impozitele și taxele locale, emis pe numele solicitantului de autoritatea publică locală de la domiciliul/reședința acestuia, nu mai vechi de 30 de zile la momentul înscrierii.

O persoană fizică poate solicita cel mult două ecotichete în cadrul unei sesiuni de înscriere, câte unul pentru fiecare autovehicul nou care urmează a fi achiziționat.

Câți bani poți primi, în funcție de tipul mașinii

Persoanele fizice pot beneficia de următoarele ecotichete:

18.500 lei - pentru achiziționarea unui autovehicul nou pur electric sau cu pilă de combustie cu hidrogen;

- pentru achiziționarea unui autovehicul nou pur electric sau cu pilă de combustie cu hidrogen; 15.000 lei - pentru achiziționarea unui autovehicul nou plug-in hibrid sau a unei motociclete electrice;

- pentru achiziționarea unui autovehicul nou plug-in hibrid sau a unei motociclete electrice; 12.000 lei - pentru achiziționarea unui autovehicul nou cu sistem de propulsie hibrid;

- pentru achiziționarea unui autovehicul nou cu sistem de propulsie hibrid; 10.000 lei - pentru achiziționarea unui autovehicul nou cu sistem de propulsie termică, inclusiv GPL/GNC, sau a unei motociclete.

Suma ecotichetului nu se acordă cash solicitantului, ci se virează direct dealerului auto, sub formă de reducere aplicată direct la prețul mașinii noi.

Cum se împarte bugetul de 300 de milioane de lei

AFM a precizat modul exact în care va fi distribuit bugetul total al sesiunii: 165 de milioane de lei sunt alocați pentru achiziționarea autovehiculelor noi cu sisteme de propulsie termică (motor cu ardere internă, inclusiv GPL/GNC) și a celor cu propulsie hibridă; 120 de milioane de lei sunt destinați autovehiculelor plug-in hibride și celor pur electrice sau cu pilă de combustie cu hidrogen; iar 15 milioane de lei sunt rezervați pentru achiziția de motociclete sau motociclete electrice.

Important de reținut: în cadrul acestui program, AFM nu permite finanțarea achiziției de autovehicule alimentate cu motorină, tocmai pentru a încuraja utilizarea unor tehnologii mai prietenoase cu mediul.

O restricție amânată pentru 2027

O măsură discutată inițial pentru acest an - restricția privind eligibilitatea vehiculelor produse în afara Uniunii Europene - a fost amânată, urmând să se aplice abia din 2027, potrivit informațiilor centralizate din documentele programului.

Pentru detalii suplimentare privind înscrierea și documentele necesare, solicitanții pot consulta secțiunea dedicată de pe site-ul oficial al Administrației Fondului pentru Mediu, la adresa www.afm.ro/rabla_auto_pf_ghid_finantare.php.