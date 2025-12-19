Goya primit cadou de Nicolae Ceaușescu de la Regele Spaniei, în cea mai mare licitație de artă din această iarnă din România!

Lucrarea, intitulată „Logodnă – Capriciul nr. 57”, are o proveniență impresionantă: aparține seriei „Los Caprichos” („Capriciile”, n.r.), realizată de celebrul pictor spaniol la final de secol XVIII, și vine dintr-o colecție râvnită – este vorba despre un cadou primit personal de către Nicolae Ceaușescu din partea regelui Spaniei, Juan Carlos I de Bourbon, în jurul anilor 1979-80. Confiscată în decembrie 1989, când a fost trecută în gestiunea Muzeul Național de Artă al României, gravura a fost restituită moștenitoarei, Zoia Ceaușescu, în 2012, și este clasificată în categoria Fond a Patrimoniului Național Cultural Mobil, prin ordin al ministrului culturii.

Gravurile lui Goya au reprezentat, începând cu anii ’70, un vector cultural al diplomației spaniole. Un alt lider est-european, Josip Broz Tito (fost președinte al Iugoslaviei), a primit și el exemplare ale seriei „Capriciilor” (din partea lui Enrique Galvan, președinte al Partidului Socialist Spaniol), ce figurează azi în Muzeul Iugoslaviei din Belgrad. Lui Nicolae Ceaușescu acest cadou i-a fost oferit de regele Juan Carlos I, în contextul relațiilor bilaterale din anii ’70–’80. Gravura-vedetă are în evenimentul Artmark un preț de pornire de 8.000 de euro, ceea ce este remarcabil, având în vedere că, în piața de artă inernațională, lucrări similare Goya au fost adjudecate cu zeci de mii de euro. De asemenea, gravuri de Goya din seria „Capriciilor” sunt expuse în toate marile muzee ale lumii, de la Barcelona și Madrid, la Londra, Berlin și New York.

În aceeași licitație Artmark, colecționarii au acces și la opere excepționale ale artei românești. Iată doar câteva rarități: un nud clasic semnat de Nicolae Grigorescu – intitulat „La izvor” și pictat în jurul anilor 1860, cu prețul de pornire de 50.000 de euro, dar și o pictură semnată Nicolae Vermont – „Tânărul Enescu în recital” (1927), cu prețul de pornire de doar 5.000 de euro.

Nudul de Grigorescu este o apariție cu adevărat excepțională, pentru că tema nudului este rarisimă în opera artistului – se cunosc doar câteva lucrări, majoritatea studii de atelier realizate în Franța ori în fazele de formare. De ce sunt atât de puține? Pentru că Grigorescu, spre deosebire de realiștii ce i-au fost contemporani, rar a adresat nudul drept temă autonomă; mereu atras de figura feminină, a compus-o însă în ipostaze de viață rurală ori de dulce portret al femeilor lui apropiate, după cum explică și Mariana Cîmpeanu, Doctor în Arte Vizuale, pentru canalul YouTube Artmark: „Nudurile au fost realizate de Grigorescu în timpul studiilor la Paris. Și au fost puține. Se vede în aceste picturi că Grigorescu a avut o modalitate deosebită de a reda frumusețea feminină. Cred că în aceste picturi putem găsit cheia lucrărilor Grigorescu, în tușa cu care a realizat carnația. Sigur, și studiul anatomic e important, și el se vede și în Țărăncuțele realizate de Grigorescu apoi, în România”.

Selecția licitației de Iarnă de la Artmark cuprinde, însă, și alte capodopere, 195 în total! Este o selecție atent curatoriată, cu lucrări rare și reprezentative semnate atât de vechi maeștri ai artei românești, cât și de cei mai apreciați contemporani. Iată doar câteva dintre celelalte semnături: Nicolae Tonitza, Theodor Aman, Camil Ressu, Ștefan Luchian, Octav Băncilă, Samuel Mützner, Theodor Pallady, Ion Țuculescu, Corneliu Baba, Constantin Piliuță, Ștefan Câlția, Felix Aftene, Adrian Ghenie. Și toate pot fi admirate în expozițiile Galeriilor Artmark de la Palatul Cesianu-Racoviță din Capitală, în str. C.A. Rosetti nr. 5, zilnic (de luni până duminică), în generosul intervalul orar 10.00-20.00, mereu cu intrare liberă!