Descoperă doi rivali cu sânge latin în Art Safari!

Joaquín Sorolla și Mariano Fortuny s-au duelat în secolul al XIX-lea și o fac și acum, 2 secole mai târziu, la Art Safari. Ai cel mai bun loc la spectacol în expoziția „Maeștrii picturii spaniole. Secolul al XIX-lea și apariția Impresionismului”, curator Dr. Helena Alonso - cea mai amplă expoziție de artă spaniolă organizată până acum în România.

Maestrul desăvârșit al luminii și al portretelor

Joaquín Sorolla (1863 - 1923) a pictat excelent portrete și lucrări monumentale cu teme sociale și istorice. A reprezentat excelent oameni și peisaje sub lumina soarelui din țara natală. Nu degeaba a fost numit „El Maestro de la luz”. Artistul a fost inspirat și influențat de marii maeștri spanioli pe care i-a văzut la Muzeul Prado din Madrid. A fost impresionat de tehnica marilor artiști Diego Velázquez și El Greco.

Și a avut succes în toată Europa, dar și în SUA. În 1909, a avut o expoziție la Hispanic Society in New York City, în urma căruia a fost remarcat și comisionat să realizeze portretul președintelui William Howard Taft in 1909. Operele sale sunt expuse în marile muzee ale lumii, printre care J. Paul Getty Museum, din Los Angeles; The Metropolitan Museum of Art, New York; Musée d’Orsay, Paris; Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofia, Madrid.

Marele orientalist al lumii

La rândul său foarte versatil, Mariano Fortuny (1838-1874) a fost unul dintre cei mai apreciați artiști spanioli ai secolului al XIX-lea. A studiat și la Roma, dar a fost Orientul cel care l-a fascinat, fiind o constantă în picturile sale. Fortuny a surprins exotismul Marocului și marile momente istorice ale vremii și a fost considerat unul dintre marii orientaliști ai artei la nivel mondial.

A fost contemporan cu Edouard Manet și chiar comparat cu acesta. În vreme ce lucrările francezului erau considerate de-a dreptul scandaloase, spaniolul se bucura de un mare succes pe scena artistică europeană, la acea vreme. Deși a trăit doar 36 de ani, Fortuny a fost un star și nu doar pentru arta spaniolă.