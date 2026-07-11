Mircea Cantor a inaugurat expoziția „Constelații ale Antichității” la Muzeul Palazzo Altemps din Roma

În deschiderea evenimentului, la care au participat aproximativ 120 de invitați, au luat cuvântul Federica Rinaldi, directoarea complexului muzeal, E.S. doamna Gabriela Dancău, Ambasadorul României în Republica Italiană, și prof. Cristian Luca, directorul Accademia di Romania in Roma. Mesajul președintei Institutului Cultural Român, Corina-Raluca Încrosnatu, a fost prezentat de Oana Boșca Mălin, director adjunct al Accademia di Romania in Roma.

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În intervenția sa, Federica Rinaldi a subliniat onoarea de a inaugura această colaborare cu Accademia di Romania in Roma și cu Institutul Cultural Român, menționând că expoziția reprezintă primul proiect expozițional pe care îl găzduiește în calitate de director al Muzeului Palazzo Altemps. Totodată, și-a exprimat satisfacția de a găzdui o expoziție care dialoghează cu patrimoniul antic, în contextul în care, ca arheolog, cunoaște în profunzime spațiul dacic.

În discursul său, E.S. doamna Gabriela Dancău, Ambasadorul României în Republica Italiană, a adresat mulțumiri tuturor instituțiilor și persoanelor implicate în organizarea expoziției, pe care a descris-o drept o încununare simbolică a Anului Cultural România–Italia.

La rândul său, prof. Cristian Luca a evidențiat amploarea și consistența parcursului artistic al lui Mircea Cantor, subliniind că recunoașterea internațională de care se bucură artistul este pe deplin justificată de valoarea și originalitatea creației sale.

Oana Boșca Mălin, director adjunct al Accademia di Romania in Roma, a dat citire mesajului transmis de președinta Institutului Cultural Român, Corina-Raluca Încrosnatu, care nu a putut fi prezentă la eveniment:

„Este o mare bucurie să vă urez bun venit la Roma, în prestigiosul Palazzo Altemps, la vernisajul expoziției „Constelații ale Antichității”, semnată de reputatul artist român Mircea Cantor. Institutul Cultural Român este mândru să contribuie la realizarea unui proiect de o asemenea anvergură. O astfel de inițiativă culturală de excepție nu ar fi fost posibilă fără o colaborare exemplară. De aceea, doresc să adresez mulțumiri speciale partenerilor noștri: Ambasadei României în Republica Italiană și Muzeului Național de Istorie a României, precum și curatorilor Federica Rinaldi și Pier Paolo Pancotto, și directorului artistic, Cornelia Bujin. De asemenea, vreau să adresez mulțumiri colegilor noștri de la Accademia di Romania la Roma pentru implicarea și efortul depus în realizarea acestui proiect de succes. Arta are puterea unică de a construi punți și de a deschide dialoguri acolo unde cuvintele devin uneori insuficiente. Expoziția de astăzi reprezintă un exemplu strălucit de diplomație culturală vie: un dialog profund între trecutul arheologic, sculptura antică găzduită de acest muzeu și sensibilitatea contemporană a lui Mircea Cantor. Prin cele 15 lucrări și instalații site-specific, memoria istorică se împletește perfect cu identitatea românească și valorile universale.

Vă mulțumesc tuturor celor prezenți în această seară pentru că celebrați arta alături de noi. Îmi doresc ca Institutul Cultural Român să continue cu aceeași dăruire această misiune esențială: de a aduce în fața publicului internațional proiecte de o înaltă valoare culturală, care să ne apropie, să ne inspire și să ne unească.ˮ

Expoziția este concepută de artist nu doar ca o experiență emoțională, ci ca o abordare site-specific în dialog cu prestigioasa colecție de sculpturi antice găzduită la Muzeul Național Roman Palazzo Altemps și povestește, prin 15 lucrări și instalații, drumul parcurs de artist în studiul său expresiv, privind relația dialectică cu memoria, în acel etern dualism care îi animă existența de zi cu zi.

Expoziția este deschisă publicului în perioada 10 iulie - 27 septembrie 2026

Program de vizitare: marți - duminică 9:30 - 19:00

Itinerariul expoziției se desfășoară prin sălile de la parterul clădirii. Printre lucrările expuse se numără instalația „Cei Șapte Gardieniˮ, o instalație sculpturală care amintește de coloanele antice și dialoghează cu „Camera perspectivelorˮ. Realizate din lemn de pin și sculptate de meșteșugari din nordul României sub îndrumarea artistului, acestea sunt acoperite cu tradiționala cușmă de blană, evocând personajul „pileatusˮ din clasa aristocrată superioară a Daciei antice.

„Murus dacicusˮ – inspirată de zidurile construite de daci pentru apărarea așezărilor lor – este o instalație realizată in situ la Palazzo Altemps, amplasată pe covoare tradiționale lucrate manual. Scopul lucrării este de a provoca privitorul creând un scurtcircuit între memoria acelor lapidaria din Antichitate, în opoziție cu banalele cărămizi contemporane. Asocierea și chiar juxtapunerea dintre statuile de piatră și structuri din materiale fragile și efemere care poartă, însă, o puternică încărcătură de semnificații (patrimoniu, condiție socială și economică, etc.), constituie exact condiția dorită de artist pentru o nouă reflecție, pentru necesitatea de a reevalua și reinterpreta ruinele antice în noul context socio-istoric contemporan.

„Sleeping Hyperion” este o instalație care dialoghează cu capul adormit al uneia dintre Erinii din colecția permanentă de la Palazzo Altemps. Este o mască de ipsos ce se sprijină pe un vraf de pături tradiționale de lână și reproduce, la scară 1:1, mulajul feței lui Mihai Eminescu, propunând de fapt o întâlnire trans-temporală, într-un mediu aproape domestic.

Mircea Cantor (Oradea, 1977) trăiește și își desfășoară activitatea artistică la Paris. Lucrările sale se află în cele mai importante colecții internaționale de artă: MoMA (New York, SUA), Colecția UNESCO (Paris FR), Walker Art Center (Minneapolis - SUA), Philadelphia Museum of Art (Philadelphia), Centre Pompidou (Paris), Rennie Collection (Vancouver), Museo Nacional Centro de Arte Reina So de la Madrid, Kunsthaus (Zurich), Fundația Louis Vuitton (Paris), Castello di Rivoli (Torino), Fundația Re Rebaudengo (Torino), Smithsonian Institute (Washington D.C.), Colecția Kramlich (Napa Valley, SUA), Colecția Pinault (Paris), Museum Albteiberg (Mönchengladbach), Musée d'art (Nantes), Magazin 3 (Stockholm). De asemenea, a fost decorat cu Ordinul „Officier des Arts et des Létres”, Franța (2019) și Ordinul Național al Meritului Cultural cu gradul de Cavaler, România (2019).

Organizatori: Muzeul Național Roman - Palazzo Altemps, în colaborare cu Accademia di Romania din Roma, sub patronajul Ambasadei României în Republica Italiană

Cu contribuția următoarelor entități: Muzeul Național de Istorie a României, Memorialul Ipotești – Centrul Național de Studii „Mihai Eminescuˮ, Tenaris, Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca, Asociația Muzeul Jucăriilor din București, Centrul Experimental de Cercetare Botoșani SCDCOC Popăuți, Galeria Magazzino, Galeria Negropontes, Familia Cantor.