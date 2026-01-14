România, pe scena mondială a scenografiei: participarea la World Stage Design 2025 în Emiratele Arabe Unite – un pas decisiv spre organizarea ediției din 2029 în țara noastră

Această participare înseamnă recunoașterea valorii artiștilor români invitați și, mai ales, un pas important către candidatura României pentru găzduirea ediției World Stage Design din 2029. Acest obiectiv ambițios este cu atât mai aproape de realizare, cu cât propunerea României a fost foarte apreciată în cadrul prezentărilor potențialilor organizatori ai WSD 2029.

Mai mult decât atât, anul acesta România a fost reprezentată la Sharjah în toate cele trei secțiuni importante ale WSD:

•⁠ în secțiunea de expoziții, ⁠cele trei lucrări ale României au fost: „Transcendent Renaissance” (Călin Țopa), în cadrul Professional Sound Exhibition, și „SynergyX” & „Network of Emotions” (Adrian Damian), în cadrul Professional Space & Objet Design Exhibition.

•⁠ în secțiunea de conferințe, Iuliana Gherghescu a susținut flash talk-ul „Scenography in Transition: Evaluating the Relevance of Designers in the Era of Artificial Intelligence”, iar Călin Țopa a prezentat albumul „Seven Minutes After Midnight” în cadrul Sound Kitchen (conferințe destinate designerilor de sunet profesioniști).

• în Scenofest (secțiunea care găzduiește spectacole), a avut loc performance-ul „Transcendent Renaissance”, prezentat în Situl Arheologic Mleiha, creat de Călin Țopa (creator concept și compozitor), alături de Brad Ward (sound designer), Cristian Șimon (lighting designer), Adrian Damian (scenograf), Mădălina Ciotea (actriță și coordonator performeri), documentat de Tudor Cucu (foto / video), Vladimir Amzăr (videograf) și interpretat de patru performeri, tineri artiști internaționali.

De asemenea, Nic Ularu, vicepreședinte OISTAT România, a fost distins cu premiul Honorary Member, unul dintre cele mai importante distincții oferite de OISTAT Internațional, iar Călin Țopa a câștigat premiul II pentru Sound Design.

În complementaritate cu participarea la Sharjah, Asociația IOTA, în parteneriat cu Sonas Coaching și OISTAT România, a derulat proiectul „Transcendent Renaissance – Emerging Talents”, cofinanțat de AFCN și de UNITER. Acesta a facilitat deplasarea a cinci artiști emergenți la WSD și participarea lor la o serie de ateliere și conferințe din cadrul evenimentului, urmând ca ei să creeze un spectacol inspirat din această rezidență. Artiștii participanți sunt: Victoria Ecaterina Moraru – actriță / performer; Filip Stoica – coregraf, performer și designer de lumini; Mălina Andreescu – actriță / performer; Tony Macpela – actor, designer de lumini și artist new media; Damian Gerard – artist sonor.

La începutul anului 2026 va fi făcut și anunțul țării gazdă pentru World Stage Design 2029. Centrul Român OISTAT, felicitat pentru candidatura depusă în cadrul WSD 2025, are o șansă foarte mare să aducă la București ediția din 2029 World Stage Design, anul următoarei ediții a celui mai mare eveniment dedicat artiștilor profesioniști și emergenți ce activează în domeniul designului de spațiu, decor, costume, lumini, sunet și video în artele performative.