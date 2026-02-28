Mercur retrograd, 2026: Cum să vă protejați pacea interioară

Dar nu este chiar atât de rău. Cu neînțelegeri de comunicare ocazionale și răspunsuri reactive, acest tranzit astrologic primește din păcate multă atenție negativă, când, în esență, planeta Mercur încetinește. Și la fel ar trebui să facem și noi. Înotați spre mareele calme și îmbrățișați ușor vibrațiile cerești.

Mercur retrograd în Pești a început pe 26 februarie și se termină pe 20 martie. Călătoria inversă de 23 de zile ne invită să reflectăm și să celebrăm ritmurile universului. Meditarea asupra a ceea ce aduce bucurie și fericire în viețile noastre este o modalitate minunată de a valorifica povestea care a început pe 11 februarie, când Mercur a intrat în zona pre-retrogradă.

Aceasta este oportunitatea pentru noi de a avea spațiu pentru a putea privi înapoi la ceea ce s-a întâmplat pe parcursul ultimului an astrologic. Închidem capitolele finale ale unor aspecte ale noastre care nu au voie să vină cu noi pe parcursul următoarei călătorii în jurul Soarelui.

Reducerea zgomotului extern și prezența sunt vitale pentru bunăstarea noastră. Va exista întotdeauna haos în jurul nostru dar trebuie să contribuim la evitarea efectului. Oamenii pot crea scene teatrale. Cu toate acestea, nu trebuie să ne jucăm cu ele.

Mercur retrograd înseamnă reflecție, redirecționare și reprioritizare. Există o mulțime de experiențe pozitive care vin din navigarea intenționată a lui Mercur retrograd. Atunci când ciclurile neîmplinitoare sau experiențele trecute reapar, putem face noi alegeri. Este ca o lupă cosmică. Ne uităm unde am greșit prima dată și primim o a doua șansă de a rescrie narațiunea în favoarea noastră.

În loc să alimenteze anxietatea, Mercur retrograd ne cere să examinăm la ce este de fapt utilă această perioadă: să încetinim ritmul, să revizuim parteneriatele, să renegociem limitele și să acordăm atenție tiparelor care se repetă dintr-un motiv. Mercur retrograd ca un moment de întrerupere conștientă, mai degrabă decât de isterie colectivă. Vom reimagina fenomenul pe 7 martie, pornind de la conexiunea cazimi dintre Soare și Mercur retrograd, care ne îndeamnă să cântăm melodia propriului nostru cântec și să evităm conflictele.

Berbec

Aceasta este chemarea ta divină din univers de a încetini ritmul. Chiar dacă ești obișnuit să alergi cu viteză maximă, descoperi că este necesar să tragi un pui de somn o dată pe zi pentru a ține pasul. Lasă-te să te relaxezi, să te relaxezi și să fii împăcat cu sentimentele tale.

Taur

Grupul tău principal de prieteni își concentrează energia pe inițiative umanitare. Deoarece ai o atitudine caldă și vrei să-i ajuți pe ceilalți, folosește această oportunitate pentru a oferi ceva înapoi comunității. Îți va face sufletul să se simtă bine știind că oferi mai departe și îmbunătățești lumea cu dragoste.

Gemeni

Îți găsești nișa ideală la locul de muncă realiniindu-te cu o fostă aspirație profesională. Gândește-te la obiectivele tale și reconectează-te cu ele pentru a păși în conceptul suprem. Această căutare îți permite să-ți găsești scopul suprem, care își dorește să iasă la iveală de ceva vreme.

Rac

Evadează din banal revigorându-ți aura cu un subiect care te interesează de ceva vreme. S-ar putea să descoperi o versiune iluminată a ta care te încurajează să explorezi diferite fațete din viața ta, extinzându-ți cunoștințele și conștientizarea. Aceasta este o trezire care îți schimbă perspectiva.

Leu

Intuiția ta este dezechilibrată. Motivul este că informațiile lipsă și manipularea altora îți încurcă mintea. Ascultă ce îți spun impulsurile și instinctele. Chiar dacă îți pui la îndoială reacția la lucruri, te poți baza întotdeauna pe sentimentele inimii tale pentru a te ghida spre atingerea clarității.

Fecioară

Fantomele vechi oferă promisiuni pentru a compensa excesiv problemele din trecut. Consideră acesta un moment pentru a înțelege relația. Încheierea poate fi cathartică, atâta timp cât implementezi limite cu ele. Poți chiar să începi să le apreciezi, atâta timp cât își asumă un rol diferit în viața ta.

Balanță

Zilele caniculare s-au terminat, cel puțin pentru retrograd, ceea ce este o veste grozavă. În loc să te împingi la limită, vei regenera echilibrul și te vei concentra pe ceea ce contează. Cu cât îți asumi mai puține, cu atât zilele tale sunt mai line. Fluxul și refluxul armonios îți revigorează corpul, mintea și spiritul.

Scorpion

Copilul tău interior te cheamă, amintindu-ți de o teorie creativă sau un vis artistic pe care l-ai avut anterior. Aprinde forța din tine și încearcă să o reimaginezi. Acum, că ai experiență de viață și ești mai înțelept, găsirea unei abordări noi te inspiră să aprinzi viziunea și să o duci la bun sfârșit.

Săgetător

Relaționarea cu membrii familiei poate fi o provocare. După câteva minute de conversații stânjenitoare, vei descoperi că conectarea cu puieții tăi în jurul unui interes comun vă unește. Odată ce sapi sub suprafață și găsești un teren comun, dinamica are un impact pozitiv care durează dincolo de retrogradare.

Capricorn

Mesajele pierdute te-ar putea costa puțin, dar nu vor provoca o problemă în fluxul tău. Va fi ușor să controlezi lucrurile atunci când vei descoperi că răbdarea este o virtute. Lumea poate aștepta un răspuns până când îți copiezi e-mailurile și mesajele text.

Vărsător

Reevaluarea cheltuielilor tale pentru a te asigura că ai o pernă pentru o zi ploioasă nu va provoca haos. De fapt, ești mai predispus să refuzi achiziții mari cu intenția de a-ți construi contul bancar. Dar, dacă trebuie să cumperi un articol care depășește bugetul tău, compară prețurile și caută mai multe.

Pești

Acesta este un moment important pentru a rezolva problemele care te-au chinuit în ultimele săptămâni. Deoarece de obicei nu îți exprimi starea emoțională, acest lucru va fi benefic pentru relațiile tale și pentru modul în care te simți. Vei putea să te exprimi liber și eficient, ceea ce va duce la progrese uimitoare, potrivit vogue.com.

