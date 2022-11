Vernisaj Matei Bejenaru la Galeria Anca Poterașu

Evenimentul este organizat de Asociația Română de Artă Contemporană în parteneriat cu Galeria Anca Poterașu în cadrul proiectului Imagine și afect. București analog, proiect co-finanțat de Primăria Municipiului București prin ARCUB Bucuresti în cadrul Programului București afectiv 2022.

„Matei Bejenaru prezintă în premieră fotografii din seria „Modele”, prin care privitorul este confruntat cu reprezentarea unei reprezentări. Artistul redă în fotografiile sale imagini ale unor modele de plante realizate din papier mâché, de la Facultatea de Biologie de la Iași, importate din Republica Democrată Germană în anii '70-'80, punând sub semnul întrebării raportul dintre imaginea științifică, artă și ficțiunile speculative ce pot apărea prin obiectivul camerei de fotografiat.

Expoziția poate fi citită atât în cheie tehnică, potrivit unei preocupări constante a lui Matei Bejenaru față de limbajul fotografic, mai ales în ceea ce privește fotografia de tip analog, cât și conceptuală având în vedere relația cu subiectele fotografiate – imitații ale lumii naturale. O a treia perspectivă asupra seriei „Modele” are loc la întâlnirea dintre știință și artă, dintre real și fantastic, și conectează firul logic, analitic al tehnicii fotografice și al cunoașterii raționale cu cel al necunoscutului, al imaginației despre lumi misterioase și captivante.”

- fragment din textul curatorial de Cristina Stoenescu

Ne revedem curând pe strada Popa Soare 26!

Matei Bejenaru este unul dintre cei mai cunoscuți artiști vizuali din România în domeniul fotografiei contemporane și al filmului experimental. Artistul trăiește și activează la Iași, unde predă fotografie și video la Universitatea „George Enescu”. Este membru fondator al Asociației Vector și director al Bienalei de artă contemporană Periferic. În proiectele sale din ultimii ani, prin fotografie, video și performance, el analizează felul în care modurile de producție economică, cunoașterea tehnologică, mentalitățile și stilurile de viață ale oamenilor s-au schimbat în țările post-comuniste în ultimele două decenii. Imigrația muncitorilor români în Vest a fost analizată în proiectele artistice „Ghid de călătorie” și „Maersk Dubai”, prezentate în diferite expoziții internaționale precum cele de la Tate Modern, Level 2 Gallery din Londra în 2007 sau Bienala de la Taipei în 2008. Proiectul său experimental de muzică corală, „Cântece pentru un viitor mai bun”, a fost prezentat la The Drawing Room și Tate Modern la Londra, Western Front la Vancouver, Künstlerhaus Büchsenhausen Innsbruck, între noiembrie 2010 și iulie 2011. Din 2012, Matei Bejenaru este profesor asociat la Centrul de artă Kettle's Yard din Cambridge, Marea Britanie. În 2013, tranzit.ro/Iași a organizat partea a doua a expoziției retrospective „Matei Bejenaru – de la A la B” și participă la Bienala de la Atena. În 2015, lucrările sale sunt prezentate în expoziția de grup „In times of hopes and unrest: critical art from Iași” la Muzeul Național de Artă Contemporană și prezintă lucrări pe tema migrației la Museum Europaicher Kulturen în Berlin. În 2018, participă în expoziția itinerantă „Orient” curatoriată de Michal Novotny la KIM Riga (Letonia), BOZAR Bruxelles (Belgia) și Bunkier Stuki Cracovia (Polonia) iar 2019 prezintă filmul ABIS în premieră la BOZAR Bruxelles în cadrul festivalului Europalia.