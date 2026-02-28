Accident rutier în Iași: Șase victime, dintre care trei încarcerate

x close
de Redacția Jurnalul    |    28 Feb 2026   •   12:00
Sursa foto: La intervenție au fost trimise echipaje TIM, EPA, SAJ C2 și SAJ B2.

Un accident rutier s-a produs la ieșire din localitatea Popricani, județul Iași, a avut loc un accident rutier în care au fost implicate două autovehicule, în urma căruia trei persoane sunt încarcerate, dar conștiente.

Potrivit primelor informații, sunt șase victime în total, dintre care trei încarcerate, două persoane conștiente într-un autoturism și șoferul autoutilitarei, un bărbat de aproximativ 40 de ani.

În celălalt autoturism se află o victimă minoră, anunță UPU Iași.

Victimele sunt evaluate medical.

La intervenție au fost trimise echipaje TIM, EPA, SAJ C2 și SAJ B2.

Traficul rutier se desfășoară alternativ, pe un sens, și se estimează reluarea circulației rutiere după ora 11:00.

(sursa: Mediafax)

 

