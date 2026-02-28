Accident rutier în Iași: Șase victime, dintre care trei încarcerate

Potrivit primelor informații, sunt șase victime în total, dintre care trei încarcerate, două persoane conștiente într-un autoturism și șoferul autoutilitarei, un bărbat de aproximativ 40 de ani.

În celălalt autoturism se află o victimă minoră, anunță UPU Iași.

Victimele sunt evaluate medical.

La intervenție au fost trimise echipaje TIM, EPA, SAJ C2 și SAJ B2.

Traficul rutier se desfășoară alternativ, pe un sens, și se estimează reluarea circulației rutiere după ora 11:00.

(sursa: Mediafax)