Apel neașteptat din cercul apropiat al lui Vladimir Putin: Fina liderului de la Kremlin cere public încetarea războiului din Ucraina

Prezentatoare TV, proprietar media și figură mondenă, Ksenia Sobchak, în vârstă de 44 de ani, a transmis un mesaj direct împotriva continuării ostilităților, afirmând că „totul trebuie să se termine”.

„Țara mea trăiește în război”

În postarea sa, aceasta a vorbit despre impactul conflictului asupra vieții oamenilor, susținând că marile orașe, precum Moscova sau Sankt Petersburg, nu resimt pe deplin tragedia.

„Dacă am marca pe hartă fiecare mamă care și-a pierdut copilul, fiecare familie care a pierdut pe cineva pe front, întreaga țară ar arde în puncte roșii de durere”, a scris ea.

Mesajul a subliniat pierderile de vieți omenești de ambele părți ale conflictului, menționând că „rușii mor, ucrainenii mor”, iar consecințele vor fi resimțite „mulți ani de acum înainte”.

Legătura personală cu Vladimir Putin

Declarația este cu atât mai sensibilă cu cât Ksenia Sobchak are o relație personală veche cu liderul de la Kremlin. Tatăl său, Anatoli Sobchak, fost primar al orașului Sankt Petersburg, a fost mentorul politic al lui Putin în anii ’90.

Liderul de la Kremlin a participat la botezul ei creștin-ortodox, motiv pentru care presa a numit-o frecvent „fina” acestuia.

Deși a candidat împotriva lui Vladimir Putin la alegerile prezidențiale din 2018, Sobchak a fost adesea percepută ca o figură ambiguă în raport cu puterea, când critică, când moderată în poziții.

Exil temporar și controverse

La scurt timp după declanșarea războiului în 2022, Ksenia Sobchak a părăsit Rusia, folosind un pașaport israelian pentru a intra în Lituania din Belarus. Presa rusă a relatat la acel moment că autoritățile din Moscova analizau declarații ale acesteia privind finanțarea externă a invaziei.

Ulterior, ea s-a întors în Rusia iar unii analiști au speculat că plecarea sa ar fi fost tolerată la nivel înalt, spre deosebire de soarta altor opozanți ai Kremlinului.

„Paris Hilton al Moscovei”

Cândva supranumită „Paris Hilton a Moscovei”, Ksenia Sobchak și-a construit inițial imaginea publică în zona mondenă, inclusiv prin apariții în revista Playboy. În ultimii ani însă, discursul său a devenit tot mai politic și mai critic la adresa autorităților.

Declarația sa survine în contextul în care publicații independente ruse au confirmat moartea a circa 200.000 de militari ruși în conflict, în timp ce alte estimări ridică bilanțul la peste 300.000 de victime.

Apelul Kseniei Sobchak reprezintă unul dintre cele mai directe mesaje anti-război venite din interiorul elitei ruse apropiate de putere, un gest care, în actualul climat politic, nu este lipsit de riscuri, notează metro.co.uk.

