Wizz Air anulează toate zborurile spre Israel, Dubai, Abu Dhabi și Amman până în 7 martie

Compania aeriană arată că ”monitorizează îndeaproape evoluția situației” și rămâne în contact permanent cu autoritățile locale și internaționale, agențiile de siguranță aeriană, autoritățile de securitate și organismele guvernamentale relevante.

Deciziile operaționale vor continua să fie revizuite, iar programul de zboruri poate fi ajustat pe măsură ce situația evoluează, potrivit Wizz Air.

Pasagerii cu rezervări afectate vor fi contactați direct cu informații privind opțiunile lor, mai arată compania.

Și TAROM a anunțat sâmbătă că suspendă temporar zborurile către Tel Aviv.