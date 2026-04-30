BrancuSING – o experiență imersivă la intersecția muzicii și artelor vizuale, la ICR New York, în cadrul Primăverii Francofoniei

Spectacolul, susținut de soprana Rodica Vică și pianista Angela Drăghicescu, cu participarea istoricului de artă Doina Lemny, va avea loc pe 1 mai 2026, de la ora 19:00, la sediul Institutului. Evenimentul este inclus în sezonul cultural „Primăvara Francofoniei la New York”, desfășurat sub auspiciile Organizației Internaționale a Francofoniei (OIF).

BrancuSING propune o întâlnire inedită între sunet și formă, inspirată de moștenirea artistică a lui Constantin Brâncuși. Îmbinând interpretarea muzicală cu narațiunea, artiștii invită publicul într-un spațiu imersiv în care sculptura este reinterpretată prin sunet, dezvăluind dimensiunile poetice și filosofice ale operei brâncușiene.

Programul muzical reunește un peisaj sonor divers, reflectând un dialog între tradiții și epoci. De la subtilitatea și ironia lui Erik Satie, la rădăcinile folclorice ale lui Anton Pann, energia cosmopolită a lui George Gershwin și lirismul lui Agustín Lara, repertoriul traversează spații culturale multiple. Punctul central al serii îl constituie două cicluri de lieduri pentru soprană și pian, semnate de compozitorii Sabina Ulubeanu și Radu Mihalache, prezentate în primă audiție absolută. Concepute special pentru turneul BrancuSING, aceste lucrări traduc în limbaj muzical viziunea sculpturală a lui Brâncuși, oferind o reflecție contemporană asupra relevanței sale artistice.

Evenimentul aduce pe scenă trei personalități remarcabile ale vieții culturale internaționale. Soprana Rodica Vică, una dintre cele mai versatile voci ale generației sale, s-a afirmat pe importante scene europene, abordând un repertoriu amplu, de la baroc la muzica contemporană. Pianista Angela Drăghicescu, artistă și pedagog de prestigiu, profesor la University of Delaware și cadru asociat la The Juilliard School, este recunoscută pentru rafinamentul interpretativ și angajamentul față de muzica de cameră. Istoricul de artă Doina Lemny, fost cercetător la Centre Pompidou din Paris, este una dintre cele mai importante autorități internaționale în studiul operei lui Constantin Brâncuși, contribuind decisiv la cercetarea și promovarea moștenirii acestuia.

Evenimentul marchează, totodată, ultima etapă a turneului internațional BrancuSING, organizat de Asociația InoMusicArt, cu sprijinul Administrației Fondului Cultural Național (AFCN).

Prin acest eveniment, Institutul Cultural Român din New York continuă să susțină promovarea valorilor culturale românești în context internațional și să creeze punți de dialog între discipline artistice și spații culturale diverse, oferind publicului new-yorkez o experiență artistică contemporană, relevantă și profund conectată la patrimoniul european.

Detaliile evenimentului și informații suplimentare cu privire la proiect pot fi consultate pe website-ul ICR New York, la adresa https://www.rciusa.info/events/brancusing-when-sculpture-becomes-melody.

