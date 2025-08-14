ARCUB contribuie la profesionalizarea sectorului cultural: Programul „Transformarea meseriilor culturale” revine din septembrie, în format online

Un program de formare adaptat realităților sistemului cultural românesc

Într-un context marcat de instabilitate și schimbări profunde în sectorul cultural, modulul „Arhitectura sistemului cultural în România”, coordonat de Corina Șuteu - formator și consultant cultural internațional, fost ministru al Culturii în România - propune o abordare teoretică și practică a sistemului cultural-administrativ autohton, răspunzând unei nevoi reale de informare practică în domeniul legislației, administrației și organizării activităților culturale.

Prin această inițiativă, ARCUB contribuie activ la profesionalizarea sectorului cultural, un pas esențial pentru buna funcționare și reziliența sistemului cultural. Într-un context cu puține oportunități de formare aplicată, acest modul susține dezvoltarea unei resurse umane competente în domeniul cultural. Este o contribuție valoroasă și necesară, care reflectă angajamentul ARCUB de a produce o schimbare de substanță, dincolo de rolul său deja consacrat în finanțarea anuală a proiectelor culturale sau în accesibilizarea culturii prin organizarea unor evenimente culturale de amploare, în spațiul public.

Programul include mai multe sesiuni cu tematici diferite susținute de traineri cu o vastă experiență, atât administrativă, cât și practică, la nivel central, local și internațional (Corina Șuteu – director program, Aura Corbeanu, Delia Mucică, Corina Bucea, Lucian Vărșăndan) și reprezintă o oportunitate rară de formare în domeniul culturii, cu informație actualizată și aplicată contextului local.

