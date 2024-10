9 cărți de căpătâi

1. Istoria Bibliotecii Academiei Române (1917-1949)

Coordonator: Constantin Noica

Editura: Vremea, 2024

În anul 2022 a fost editat primul volum al Istoriei Bibliotecii Academiei Române 1867-1885, în care au fost prezentaţi primii 17 ani ai instituţiei. După încă un an, în 2023, au fost lansate alte trei volume, corespunzătoare perioadei 1886-1918 în care Biblioteca Academiei Române a înflorit graţie rolului marelui cărturar Ioan Bianu. Bibliografii şi cercetătorii Bibliotecii au trudit cu pasiune şi profesionalism, astfel încât, în doar un an, încă trei volume (perioada 1919-1947) au văzut lumina tiparului, în total fiind publicate şapte volume masive.

„O istorie a bibliotecii Academiei Române nu s-a mai făcut până acum şi e puţin probabil că se va mai scrie alta în curând de aceea proiectul care se desfăşoară destul de alert sub ochii noştri e o realizare remarcabilă, fără precedent, întreprinsă sub direcţia actualului director, profesorul Nicolae Noica, membru de onoare al Academiei Române. Toţi cei care au fost sceptici când s-a lansat proiectul au văzut că treaba merge înainte cu succes, că volumele şi tomurile, şapte tomuri apărute până astăzi, masive, apar unul după altul şi că acoperă treptat toată viaţa instituţiei” - Ioan-Aurel Pop.

2. Vremea magicienilor

Autor: Wolfram Eilenberger

Editura: Trei, 2024

Traducere: Dan Siserman

Vremea magicienilor readuce la viață o miraculoasă explozie de creativitate intelectuală, fără egal în istoria filosofiei - și, odată cu ea, o întreagă epocă, de la exuberanța postbelică la criza economică și apariția național socialismului. Wolfram Eilenberger reface parcursul celor patru gânditori (Walter Benjamin, Ludwig Wittgenstein, Martin Heidegger, Ernst Cassirer) de-a lungul unei epoci tumultuoase, le surprinde personalitățile și le scoate în evidență realizările, analizând cu o claritate deosebită filosofiile pe care fiecare le-a întruchipat și le-a îmbrățișat. Rezultatul este povestea unei aventuri intelectuale, o călătorie captivantă prin cea mai importantă revoluție a gândirii occidentale.

3. Creanga de aur

Autor: James George Frazer

Editura: Trei, 2024

Traducere: Cristina Jinga

Creanga de aur are un statut unic în antropologia și literatura moderne. Publicată într-o primă formă în 1890, lucrarea a apărut în cele din urmă într-o ediție în douăsprezece volume (1906-1915), care a fost apoi prescurtată în 1922 de către autor și soția sa. Această versiune prescurtată, din care au fost eliminate unele dintre cele mai controversate pasaje, inclusiv speculațiile lui Frazer cu privire la răstignirea lui Hristos, nu a fost niciodată revăzută pentru un public modern. Acum însă, în această nouă ediție într-un singur volum, sunt pentru prima dată restabilite teoriile mai îndrăznețe ale lui Frazer, în timp ce discuțiile despre riturile de fertilitate, sacrificiul uman, uciderea sacrificială a regilor, zeul muribund și țapul ispășitor dobândesc o nouă relevanță.

James George Frazer (1854-1941), considerat unul dintre părinții fondatori ai antropologiei moderne, a studiat la University of Glasgow și la Trinity College, Cambridge (disertația sa avea să fie publicată câțiva ani mai târziu sub titlul The Growth of Plato’s Ideal Theory). A făcut apoi Dreptul la Middle Temple, dar nu a practicat niciodată. Creanga de aur este cea mai importantă lucrare a sa din domeniul antropologiei culturale, religioase și sociale.

4. Avram Iancu

Coordonator: Ioan Bolovan

Editura: Școala Ardeleană, 2024

„Spirit european, Avram Iancu a crezut în ideile sintetizate de lozinca tuturor revoluționarilor: libertate, egalitate, fraternitate. Formația sa de jurist l-a ajutat să înțeleagă sistemul social-politic și necesitatea unor schimbări radicale. Mai mult, prin obținerea drepturilor politice și sociale, o națiune devenea liberă” - Sorina Paula Bolovan, Ioan Bolovan.

5. Cultură și cunoștință

Autor: Lucian Blaga

Editura: Școala Ardeleană, 2024

„Putem afirma, fără a exagera cu nimic, că, așa cum o arată și lucrarea Cultură și cunoștință, sâmburii gândirii lui Lucian Blaga au fost importați din Occident, au fost plantați apoi în solul fertil al Patriei și, îngrijiți cu neodihna unei vieți, ne-au dăruit misterioasele roade ale grădinii sale filosofice care, cu „compartimentele” ei trilogiale (a cunoașterii, a culturii, a valorilor și cosmologică), continuă să-i uimească și astăzi pe cunoscători!”- Eugeniu Nistor.

6. Podoabe feminine din Dacia Romană

Autoare: Ana Cristina Hamat

Editura: Cetatea de Scaun, 2024

„Lucrarea de faţă reprezintă rezultatul preocupărilor noastre pentru studiul bijuteriilor în Dacia Superior. Într-un anumit fel, se poate spune despre ea că este în acelaşi timp un început de drum, dar şi încheierea unui alt drum, început odată cu lucrarea de licenţă. Baza acestor preocupări a reprezentat-o fascinaţia pe care, copil fiind, am simţit-o pentru antichitate, dar şi farmecul aurului antic şi strălucirea lui. Dincolo de această strălucire însă, bijuteriile ascund secrete a căror descifrare aduce lumină asupra originilor, legăturilor comerciale ale epocii şi nu în ultimul rând asupra oamenilor care le-au purtat, le-au îndrăgit şi le-au preţuit. Studiul bijuteriilor poate contribui la descifrarea misterelor care stau în spatele acţiunii umane. Prin urmare am încercat să trecem dincolo de suprafaţa acestor vehicule de civilizaţie, pentru a surprinde motivaţiile ascunse în fiecare bijuterie în parte” - Ana Cristina Hamat.

7. Lumea

Autor: Simon Sebag Montefiore

Editura: Trei, 2024

Traducere: Anca Bărbulescu, Smaranda Nistor și Diana Zotea

O distribuție numeroasă, cu personaje dintre cele mai complexe, constituie inima pulsândă a acestei istorisiri. Unii sunt conducători faimoși, de la Alexandru cel Mare, Attila, Ivan cel Groaznic și Genghis-Han până la Hitler, Thatcher, Obama, Putin și Zelensky. Unii sunt spirite creative, de la Socrate, Michelangelo și Shakespeare la Newton, Mozart, Balzac, Freud, Bowie și Tim Berners-Lee. Alții sunt mai puțin cunoscuți: Hongwu, care și-a început viața ca cerșetor și a fondat dinastia Ming; Kamehameha, cuceritorul Hawaii; Zenobia, împărăteasa arabă care a sfidat Roma; regele Henry din Haiti; Lady Murasaki, prima romancieră; Sayyida al-Hurra, Regina Pirat marocană. Întâlnim în aceste pagini nu doar cuceritori și regine, ci și profeți, șarlatani, actori, gangsteri, artiști, oameni de știință, doctori, magnați, iubiți, iubite, soți, soții și copii.

O istorie a lumii la scara cea mai grandioasă, dar și intimă - survolând secole, continente și culturi, și legând marile teme ale războiului, migrației, pandemiilor, religiei, medicinei și tehnologiei de oameni aflați în centrul dramei umane. Pasionantă precum o lucrare de ficțiune, Lumea surprinde istoria umanității în toată bucuria, suferința, dragostea, ingenuitatea și cruzimea sa.

8. Mărturii asupra unui veac zbuciumat

Autor: Nicolae Mărgineanu

Editura: Școala Ardeleană, 2024

Nicolae Mărgineanu este unul dintre cei mai mari psihologi români, care a avut un rol esențial în retrocedarea integrală a Ardealului după cel de-Al Doilea Război Mondial, autor a 12 cărți de psihologie, arestat și condamnat de regimul comunist din România la ani grei de temniță.

„Manuscrisul memorialistic al profesorului Nicolae Mărgineanu însumează peste 700 de pagini dactilografiate și cuprinde perioada studiilor de la Blaj și Orăștie, a specializărilor în universități din Germania, Franța, Anglia, Statele Unite, precum și a evenimentelor din timpul și de după încheierea războiului, inclusiv a perioadei de peste șaisprezece ani de detenție politică (1948–1964)” - Daniela Mărgineanu-Țăranu.

„Memoriile lui Nicolae Mărgineanu constituie un adaos unic și neprețuit la literatura de limbă engleză care are ca temă experiența deținuților politici nu numai în România comunistă, dar și în statele autoritare, în general. Acestea folosesc, sub aspect grafic, experiențele de încarcerare ale autorului (1948-1964) pentru a scoate în evidență abuzul arbitrar de autoritate în România comunistă, precum și curajul său de a-și menține integritatea morală și demnitatea în fața nedreptăților. Cu toate acestea, recursul la memorie depășește suferința sa postbelică, oferind o relatare plină de nostalgie și sensibilitate a episoadelor din tinerețea autorului petrecută în Ardeal, în perioada anilor 1916-1918” - Dennis Deletant.

9. Platon, vol. IV

Editura: Humanitas, 2024

Traducere, introducere şi note: Andrei Cornea

„Platon îmi pare că a ales pe drept cuvânt acest fel de a filozofa prin dialoguri, ca să pună mai lesne în gura altora feluritele și schimbătoarele sale idei” - Michel de Montaigne.

Cuprins: Phaidos, Parmenide, Theaitetos, Sofistul, Omul politic.

