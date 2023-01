5 autori români pentru luna ianuarie

Niciodată pentru totdeauna

Heaven nu s-ar fi așteptat că lumea să îi fie dată peste cap. David nu s-ar fi așteptat ca un eveniment nefericit să îl atașeze de ea atât de mult. Acum, amândoi sunt legați unul de celălalt și lupta cu îndârjire pentru un viitor mai bun. Magia le curge prin vene, iar acesta este unul dintre multele lucruri ce îi va propulsa către un adevărat sacrificiu. Alături de oamenii de la care se așteptau mai puțin, vor învaăța să reziste în fața oricărui obstacol și, mai presus de orice, vor învață ce este iubirea.

Fifi, o fantomă răsfăţată

Te invit să te alături Fernandei într-o aventură de neuitat, plină de mistere ce se cer descifrate și de povești din trecut, care năvălesc pe neașteptate în lumea prezentă. Imaginează-ți cum ar fi să ai drept prietenă nici mai mult, nici mai puțin decât… o fantomă. Da, da, ai auzit bine, un spirit din alte timpuri, când jocurile video și școala online nu existau, dar erau la modă pensioanele în străinătate, unde părinții te uitau cu anii, iar tu puteai face toate nebuniile care îți treceau prin minte. Fifi, fantoma din camera Fernandei, este cam răsfățată și uneori enervantă, irascibilă și pusă pe șotii, dar te asigur că nu poți găsi o prietenă mai bună și mai loială decât ea. Iar dacă mai pui la socoteală și că este străbunica Fernandei, atunci distracția este asigurată. Garantat! Întoarceri în trecut, povești de demult, mistere, poze cu puteri magice, medalioane de o frumusețe neobișnuită, de toate acestea ai parte citind Fifi, o fantomă răsfățată. Te asigur că, odată intrat în universul miraculos al acesteia, nu te vei mai putea opri din citit. Creează dependență!

Ora cinci și șapte minute

Ora cinci și șapte minute este ora la care a început războiul din Ucraina. Printr-o serie de proze de acută observație a realității, în care se întâlnesc tandrețea și absurdul, emoția și violența extremă, cartea surprinde spiritul războiului, al cruzimii și cinismului din spatele deciziilor care afectează viețile oamenilor obișnuiți, uneori distrugându-le pentru totdeauna. Cu prelungiri în istoria recentă sau mai îndepărtată a Republicii Moldova, Ora cinci și șapte minute e totodată un exercițiu eliberator și o cronică lucidă despre consecințele dintotdeauna ale războiului, camuflate sub forma restituirii existenței lui Alexandru, pasionat profesor de istorie, din copilăria sa de la Flutura până la moartea lui neașteptată.

Podul diavolului

În multe colţuri de rai se ascund sâmburii iadului. Un asemenea colţ este Saint-Cirq-Lapopie, o aşezare atârnată deasupra râului Lot şi onorată cândva de prezenţa unui mare poet. Numai că farmecul sub care cad turiştii de cum pun piciorul în acest loc începe să se fisureze când coaja aparenţelor crapă şi afişul pitoresc se vede străpuns de nelinişti, întrebări şi secrete de demult. Ce ascund unul sau altul dintre localnici? Ce întâmplări le-au marcat trecutul şi revin ca să le bântuie prezentul? Şi mai ales ce legătură este între vieţile lor prinse în vârtej şi Pont Valentré din Cahors, ridicat cu peste şapte sute de ani în urmă în oraşul străbătut cândva de muschetarii lui Dumas? Se spune, de altfel, că fiecare pod are blestemul lui. Pentru unii, enunţul e un clişeu sau un cârlig de marketing. Pentru alţii, de exemplu pentru o cercetătoare septuagenară, un prilej de analiză amănunţită. Să fie oare adevărat că Pont Valentré stă sub un blestem iscat din încălcarea pactului cu diavolul? Şi să fie cu putinţă ca un justiţiar din umbră să plivească buruienile umane din Saint-Cirq-Lapopie, manevrat de o confrerie cu un nume straniu? Podul Diavolului este o aventură rural-urbană cu viraje, mistere şi surprize. În acelaşi timp, romanul lui Radu Paraschivescu îl plimbă pe cititor prin culorile şi aromele din Périgord, indiferent dacă e vorba de o peşteră preistorică, un restaurant Michelin, o cetate străveche sau conacul unui baron ciudat, care îşi ia paharele de acasă când trebuie să bea ceva în oraş.

Ce nu-ţi spun când nu-ţi vorbesc

Rețeta unei comedii savuroase? Se ia una bucată tânără blondă extraordinar de senzuală, proaspătă, cu forme perfecte și minte brici, și se introduce într-o vilă plină cu oameni de vârsta a doua, fierți timp de câțiva ani în suc propriu. Se adaugă câteva grame de frustrări, o linguriță de invidie, o cană de trădări, douăzeci de mililitri de hazard și se lasă la foc mic timp de trei zile. Se amestecă bine, din când în când, până când suspansul dă în clocot, apoi se introduce amestecul la cuptor. Se cerne bine umorul, se măsoară cu grijă cantitatea de dragoste, apoi se adaugă un bătrânel incontrolabil, care înregistrează tot ce spun ceilalți și îi dă de gol când le e lumea mai dragă. Iar la final, se căsătoresc. Cine? Descoperiți voi în această comedie dementă.

››› Vezi galeria foto ‹‹‹