9 cărți pe aripi de nea

1. Copilul Domnului

Autor: Cormac McCarthy

Editura: Polirom, 2024

Traducere: Dan Croitoru

Cel de-al treilea roman al lui Cormac McCarthy, Copilul Domnului (1973), a primit toate elogiile criticii. Plasat în regiunea muntoasă din comitatul Sevier, Tennessee, romanul spune povestea lui Lester Ballard, un bărbat înclinat spre violenţă, pe care naratorul îl descrie ca pe „un copil al Domnului cam ca şi voi, poate”. Viaţa lui Ballard constituie o încercare dezastruoasă de a-şi duce existenţa în afara ordinii sociale. Rămas fără părinţi, apoi fără casă şi având foarte puţine legături, Ballard involuează până la stadiul de om al cavernelor, alunecând în acelaşi timp spre crimă. Romanul a fost ecranizat de James Franco în 2013, cu Scott Haze, Tim Blake Nelson şi James Franco în rolurile principale.

Apreciat romancier, dramaturg şi scenarist, Cormac McCarthy a abordat în scrierile sale o diversitate de genuri, de la goticul sudist la western sau la teme postapocaliptice, fiind recompensat pentru activitatea sa literară cu premii prestigioase precum National Book Award, Premiul Pulitzer, National Book Critics Circle Award, James Tait Black Memorial Prize for Fiction sau Premiul PEN/Saul Bellow pentru întreaga creaţie artistică.

2. Cupa de aur

Autor: John Steinbeck

Editura: Polirom, 2024

Traducere: Ioana Oprica

Adevărată aventură literară în care fantezia nu cunoaşte limite, Cupa de aur, primul roman publicat de John Steinbeck, este o biografie romanţată a „regelui piraţilor” englezi, Henry Morgan.

Pustiind Coasta Cubei şi a Americii şi revărsând teroare oriunde îi este rostit numele, Henry Morgan e mânat de dorinţa de glorie şi putere, fiind ruinat, în cele din urmă, de cele două mari şi mistuitoare pasiuni ale sale: frumoasa La Santa Roja, căreia vrea să-i cucerească inima, şi Panama, pe care vrea să pună stăpânire, smulgând „cupa de aur” din mâinile spaniolilor. Romanul este totodată şi un spaţiu al fanteziei capricioase, în care vrăjitorul Merlin îl poate îndruma pe Henry Morgan, iar căutarea Graalului din legendele arthuriene poate inspira o poveste plasată în secolul al XVII-lea, în Marea Caraibelor. Scrisă în manieră realistă şi alegorică deopotrivă, cartea urmăreşte destinul unui om aflat pe calea căutării tragice a averii, faimei şi iubirii.

Ce să mai adăugăm… Premiul Nobel pentru Literatură, 1962.

3. De ce eșuează națiunile

Autori: Daron Acemoglu și James Robinson

Editura: Litera, 2024

Traducere: Anca Simitopol

De ce unele națiuni sunt bogate, iar altele, sărace, divizate de bogăție și de sărăcie, de sănătate și de boală, de hrană și de foamete? Este vorba de cultură, de condițiile meteo sau de geografie? Oare acestea determină prosperitatea sau sărăcia? Așa cum ne demonstrează De ce eșuează națiunile, nici unul dintre acești factori nu este nici imuabil, nici predestinat.

Bazându-se pe 15 ani de cercetări originale, Daron Acemoglu și James Robinson demonstrează concludent că la temelia succesului economic se află instituțiile politice și economice făcute de om (sau lipsa acestora). Coreea, pentru a folosi un singur exemplu, este o națiune remarcabil de omogenă, cu toate acestea Coreea de Nord este una dintre țările cele mai sărace din lume, în timp ce frații și surorile lor din Coreea de Sud se numără printre cele mai bogate națiuni. Diferențele dintre cele două Corei vin din politicile care au creat aceste două traiectorii instituționale diferite. Acemoglu și Robinson fac apel la dovezi istorice extraordinare din Imperiul Roman, orașele-stat mayașe, Uniunea Sovietică, Statele Unite și Africa, pentru a construi o nouă teorie a economiei politice, cu o mare relevanță pentru marile întrebări ale prezentului.

4. Orient, Occident

Autor: Salman Rushdie

Editura: Polirom, 2024

Traducere: Dana Crăciun

Reunind nouă povestiri publicate pe parcursul mai multor ani, Orient, Occident reia una dintre temele predilecte ale lui Salman Rushdie, şi anume suspendarea între două lumi de care se simte atras în egală măsură şi pe care este, tot în egală măsură, dispus să le critice. O încercare de apropiere şi definire culturală a două spaţii care şi-au spus cuvântul în formarea sa ca scriitor, volumul de faţă problematizează perceperea segregată a celor două universuri şi propune un spaţiu intermediar, în care memoria, istoria şi imaginaţia nu doar că se întâlnesc, dar se şi întrepătrund.

Salman Rushdie s-a născut la Bombay (azi Mumbai) în 1947. La vârsta de treisprezece ani a plecat în Anglia, unde a studiat istoria la prestigiosul King’s College din Cambridge. A debutat în 1975, cu Grimus, dar romanul care l-a impus definitiv a fost Copiii din miez de noapte (1981), distins în acelaşi an cu Booker Prize şi cu The Booker of Bookers în 1993. I-au urmat volumele Ruşinea (1983), Versetele satanice (1988), pentru care a fost condamnat la moarte de ayatollahul Khomeini în 1989, Harun şi Marea de Poveşti (1990), Ultimul suspin al Maurului (1995), Pământul de sub tălpile ei (1999), Furie (2001), Shalimar clovnul (2005), Seducătoarea din Florenţa (2008), Luka şi Focul Vieţii (2010), Doi ani, opt luni şi douăzeci şi opt de nopţi (2015), Casa Golden (2017), Quichotte (2019), Oraşul Victoriei (2023). A mai publicat culegerea de povestiri Orient, Occident (1994), volumele de publicistică Patrii imaginare (1992) şi Dincolo de limite (2002) şi jurnalul de călătorie Surâsul jaguarului (1987). În 2012 i-a apărut volumul de amintiri Joseph Anton: Memorii.

5. Puterea limbajului

Autoare: Viorica Marian

Editura: Humanitas, 2024

Traducere: Iulian Comănescu

„Profesoară la Northwestern University din Evanston, Illinois, psiholingvista Viorica Marian ne propune o carte care poate fi citită pe mai multe niveluri. Unul este acela de literatură practică, ce cuprinde numeroase sugestii inedite și interesante despre dezvoltarea noastră personală, sănătatea noastră mintală și educația pe care o putem oferi copiilor noștri. Un altul, de introducere atrăgătoare în neuroștiințe și în cele mai noi concluzii ale cercetătorilor limbii, care arată altfel decât ceea ce știam și credeam cu toții. Aflăm, astfel, că vorbitorii bilingvi iau decizii mai logice atunci când se folosesc de cea de-a doua limbă, că limba pe care o folosim ne influențează amintirile sau că învățarea limbilor străine ne sporește creativitatea și ne remodelează creierul. Nu în ultimul rând, trimiterile filozofice sunt și ele provocatoare intelectual, de la limba ca închisoare (Nietzsche) la limba ca joc (Wittgenstein). Faptul că e scris de o cercetătoare multilingvă dă volumului o consistență personală, existențială, iar publicarea în limba ei maternă îi adaugă un palier de seducție intelectuală.” - Iulian Comănescu

6. Martha Bibescu

Autor: Aude Terray

Editura: Humanitas, 2024

Traducere: Alina Pavelescu

Prințesa Bibescu a fost un personaj flamboaiant, imaginea însăși a universului Belle Époque - și mult mai mult de atât. A traversat secolul XX marcându-i profund pe toți cei cu care s-a intersectat, seducându-i sau exasperându-i cu stilul ei original. A fost acuzată de colaborare cu inamicul și, în alte împrejurări, s-a bucurat de gratitudinea contemporanilor. Scriitoare de succes, rivalizând în epocă cu Anna de Noailles și Colette, s-a bucurat de admirația lui Proust, Rilke sau Paul Claudel. Se considera cetățean al lumii, călătoare, exploratoare. Seducătoare fără pereche, și-a căutat iubirea cu pasiune, fiind mereu dezamăgită. Spirit diplomatic, a acționat din umbră și i-a sprijinit pe cei care au scris istoria, uneltind cu grație și asumându-și riscuri pentru a apăra interesele țării sale și pacea în Europa. Martha Bibescu a trăit totul: tragediile veacului său, dramele și trădările, faima, luxul exorbitant și exilul în sărăcie după 1945. Timp de unsprezece ani, a fost despărțită de singura ei fiică, prizonieră în România comunistă. Nu s-a dat bătută niciodată.

Carte recompensată cu premiile Nouveau Cercle de l'Union Interalliée (2023) și Céleste Albaret (2024).

7. Tristul tigru

Autoare: Neige Sinno

Editura: Trei, 2024

Traducere: Svetlana Cârstean

Tristul tigru este încercarea neobosită a lui Neige Sinno de a găsi adevărul, de a se face auzită, de a-și limpezi memoria de o amintire care le-a murdărit pe toate celelalte: abuzul sexual la care a supus-o tatăl ei vitreg în copilărie. La douăzeci și unu de ani ea se hotărăște să nu mai sufere în tăcere și își denunță agresorul. Urmează un proces, tatăl vitreg e condamnat, iar ea pleacă în Mexic pentru a-și construi o nouă viață. De-a lungul unei narațiuni fragmentate, Neige Sinno își explorează memoria, a ei, a mamei, mai mult, a tatălui abuziv, iar povestea se întrețese cu reflecții pe marginea unor lecturi din Vladimir Nabokov, Virginia Woolf, Toni Morrison, Christine Angot.

Tristul tigru, cu un titlu inspirat de poemul „The Tyger” al lui William Blake, este o explorare literară a modului în care se poate vorbi despre ceea ce e de nespus, o capodoperă izbitoare, șocantă, însă necesară.

Prix Littéraire Le Monde, 2023, Prix Femina, 2023 Goncourt des Lycéens, 2023, Prix Les Inrockuptibles, 2023, Prix Goncourt, alegerea României, 2023, Premio Strega Europeo, 2024.

8. Biografia lui X

Autoare: Catherine Lacey

Editrura: Trei, 2024

Traducere: Mariana Picoteală

Când X, o artistă și scriitoare carismatică, se stinge din viață, văduva ei, C.M. Lucca, înnebunită de durere, hotărăște să scrie biografia femeii pe care a divinizat-o. Deși X a trăit sub semnul celebrității, a avut grijă ca viața privată să-i rămână secretă. Nici măcar C.M., care i-a fost alături, nu știe unde s-a născut și, în încercarea de a afla, se avântă într-un teritoriu plin de capcane. O aventură literară ilustrată cu imagini originale adunate de văduva lui X, romanul lui Catherine Lacey merge pe urmele lui C.M. pe măsură ce aceasta reconstituie călătoria lui X de-a lungul timpului, din Europa până la ruinele teritoriilor dezbinate ale Americii, rememorând colaborările și relațiile scriitoarei cu personaje celebre ale vremii: David Bowie, Tom Waits, Susan Sontag sau Kathy Acker. În cele din urmă, când întrevede amploarea proiectului artistic unic al lui X, C.M. înțelege că planurile soției sale fuseseră mai crude decât își imaginase.

9. Cafeneaua cu pisici

Autoare: Anna Sólyom

Editura: Humanitas Fiction, 2024

Traducere: Ștefania Nalbant

Ce este o cafenea cu pisici și cum ne poate ajuta să ne descoperim ikigai-ul, care ne face să simțim că trăim cu adevărat? Răspunsul perfect îl dă Anna Sólyom în acest roman care ne invită în universul celor mai răsfățate feline de pe lume: pisicile. Sau „copiii”, cum le spune Yumi, proprietara japoneză a cafenelei, unde clienții cei mai de seamă sunt șapte pisici frumoase, mofturoase, muzicale, temperamentale, blânde sau dintre cele de care e bine să te apropii doar atunci când îți dau voie. Alături de ele, Nagore, întoarsă în Spania într-un moment când simte că a pierdut tot ceea ce contează, învață să se bucure de micile plăceri, redescoperindu-se pe sine. La Neko Café lecțiile de viață vin sub forma unor cozi atârnând dintr-un coș sau a unei perechi de ochi curioși care-ți atrag atenția că, pentru a fi fericit, nu ai nevoie decât de o pisică - sau de șapte - și de o clipă de respiro.

