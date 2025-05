9 cărți de neratat, la Bookfest

1. Câinii din Galveias

Autor: José Luís Peixoto

Editura: Trei, 2025

Traducere: Simina Popa

Căderea unui meteorit tulbură apocaliptic liniștea așezării Galveias într-o noapte de ianuarie. Un miros pătrunzător de sulf invadează locul, urmat la scurtă vreme de o ploaie care nu se mai termină. Incidentul provocat de „chestia fără nume” e o poartă deschisă către viața comunității din Alentejo: frații Cordato, care nu și-au mai vorbit de decenii, sau brazilianca Isabella, care conduce bordelul local, dar și brutăria, sau poștașul Joaquim Janeiro, care cunoaște secretele tuturor, ori Miau, idiotul satului, dar și câinii, care prin lătratul lor își desenează în amănunt harta străzilor. Toate aceste personaje alcătuiesc universul Galveias, un portret în detaliu, o dioramă a realității portugheze.

José Luís Peixoto s-a născut în satul Galveias, Portugalia, în 1974. Este unul dintre cei mai cunoscuți scriitori ai literaturii portugheze contemporane. Opera lui cuprinde genuri variate, de la povestire la teatru, de la roman la poezie, și este studiată în universități din Portugalia și din străinătate. În 2001, ca o recunoaștere de proporții din partea criticii și a publicului, a fost distins cu Premiul literar José Saramago pentru romanul Nicio privire. În 2007, Cimitirul de piane a primit Premiul Cálamo Otra Mirada, atribuit celui mai bun roman străin publicat în Spania. Cu volumul Livro a câștigat în 2012 Premiul Libro d’Europa, oferit în Italia pentru cel mai bun roman european. În 2016, pentru romanul Câinii din Galveias, a primit în Brazilia prestigiosul Premiu Oceanos pentru cea mai bună operă literară în limba portugheză.

În domeniul poeziei, volumul Gaveta de Papéis a primit Premiul portughez Daniel Faria, iar volumul A Criança em Ruínas a fost distins cu premiul acordat de Sociedade Portuguesa de Autores. În 2012 a publicat Dentro do Segredo - Uma viagem na Coreia do Norte, prima sa incursiune în literatura de călătorie.

2. Boulder

Autoare: Eva Baltasar

Editura: Trei, 2025

Traducere: Jana Balacciu Matei

Lui Boulder îi place să ducă o viață pe potriva poreclei sale: aspră, liberă, străină de orice constrângeri. Vrea să o trăiască intens, cu toate simțurile, frământând-o în palme cum face cu mâncarea pe care o pregătește la bordul vasului pe care lucrează. Ca să poată fi alături de iubita ei, Samsa, Boulder hotărăște să renunțe la o parte din această libertate. Cele două se mută împreună în Reykjavík și încep aici o nouă viață, previzibilă, așezată și adeseori anostă pentru spiritul neliniștit al lui Boulder. Dar, deși se simte deja sufocată de rutina traiului domestic, tânăra se vede pusă în curând în fața unor responsabilități și mai mari, căci Samsa își dorește nu doar un cămin alături de ea, ci și o familie: vrea să fie mamă. Într-o proză densă, de o mare forță evocatoare, Eva Baltasar explorează ambiguitățile maternității și potențialul ei coroziv într-o relație construită pe un echilibru deja fragil între două forțe contrare: independența și intimitatea.

3. Orfanii

Autor: Florin Chirculescu

Editura: Trei, 2025

„Florin Chirculescu scormonește în subterane, caută rădăcini, sparge granițe, demitizează, decojește preconcepții. În stilul său consacrat deja, pe două planuri care se împletesc (într-altele), într-un ritm alert, într-o aventură din România în Occident și apoi până în Turcia, Siria, Liban, Israel, Iran și, în cele din urmă, Afganistan. Într-un roman în care protagonistele strălucesc mai abitir decât protagoniștii, iar contextul politic actual este pus față în față cu cel din Orientul Mijlociu și cel Îndepărtat din anii ’90. Într-o ficțiune care deschide drumuri. Și minți. Și tocmai de aceea Orfanii este pur și simplu lectură obligatorie” (Eli Bădică).

4. Furt

Autor: Abdulrazak Gurnah

Editura: Litera, 2025

Traducere: Andreea Năstase

Secolul XXI bate la ușă. În Zanzibar, trei tineri foarte diferiți - Karim, Fauzia și Badar - ajung la maturitate și visează la uriașele posibilități ale țării lor. Pentru Badar însă, un servitor neinstruit care nu și-a cunoscut niciodată părinții, se pare că toate ușile sunt închise. Adus să slujească în casa unor oameni înstăriți din Dar es Salaam, Badar descoperă primul cămin din viața lui - și prietenia lui Karim, fiul proprietarei. Chiar și atunci când Badar este alungat în urma unei acuzații false, Karim și Fauzia refuză să-i întoarcă spatele prietenului lor. Pe măsură ce tinerii află ce înseamnă dragostea, pasiunea oarbă, munca și traiul ca părinți, legătura lor este pusă la încercare, iar Karim cedează tentației trădării, lucru care le va schimba viețile pentru totdeauna.

În primul său roman de la câștigarea Premiului Nobel pentru Literatură, Abdulrazak Gurnah spune o poveste captivantă despre viețile întrețesute a trei tineri, fiecare cu o înțelegere diferită a ideii de a-ți lua soarta în propriile mâini.

Abdulrazak Gurnah s-a născut în 1948 și a fost profesor de limba engleză la Universitatea din Kent. Este autorul romanelor: Memory of Departure (1987), Pilgrims Way (1988), Dottie (1990), Paradis (Paradise, 1994, finalist la Booker Prize și Whitbread Award), Admiring Silence (1996), Pe țărm (By the Sea, 2001, nominalizat la Booker Prize și finalist la Los Angeles Times Book Award), Abandon (Desertion, 2005, finalist la Commonwealth Writers’ Prize), The Last Gift (2011), Gravel Heart (2017), Vieți în derivă (Afterlives, 2020, finalist la Orwell Prize for Fiction și nominalizat la Walter Scott Prize) și Furt (Theft, 2025).

5. Câteva nopți și încă una

Autor: Isidoros Zourgos

Editura: Curtea Veche, 2025

Traducere: Ana-Maria Lucescu

În anul 1909, sultanul detronat Abdul-Hamid al II-lea este exilat la Salonic și închis într-o vilă impunătoare. Vreme de câteva nopți, își va povesti viața unei fetițe, iar un băiat de unsprezece ani îi va asculta pe furiș… Șaptezeci de ani mai târziu, la cele câteva nopți ale lui 1909 se va adăuga încă o noapte - sau, mai degrabă, o viață întreagă concentrată pe durata unei singure nopți. De altfel, în frământatul secol XX, nopțile au fost foarte lungi, iar zorii au întârziat deseori să apară.

Având ca fir roșu o poveste de iubire, romanul Câteva nopți și încă una relatează aventura lui Lefteris Zevgos, aflat în căutarea bogăției și a fericirii, readucând la viață cartierul Exohes - un loc fascinant situat la marginile Salonicului - și spunând povestea unei lumi stinse pentru totdeauna, dar pe care autorul reușește să o evoce tandru și nostalgic.

6. Frumoasa doamnă Seidenman

Autor: Andrzej Szczypiorski

Editura: Trei, 2025

Traducere: Constantin Geambașu

În Varșovia anului 1943, aflată sub ocupație nazistă, o tânără evreică văduvă are două calități ce pot face diferența dintre viață și moarte: ochi albaștri și păr blond. Cu ajutorul acestora și al unor acte false, reușește să-și păstreze libertatea trecând drept soția unui ofițer polonez. Strategia ei funcționează perfect până într-o zi când un informator o identifică pe stradă și o târăște la sediul Gestapo. Pe alocuri o lamentație sumbră, dar și un roman plin de suspans, Frumoasa doamnă Seidenman spune povestea celor 36 de ore ce au urmat arestării femeii și a evenimentelor care au dus la dramatica ei evadare, în timp ce ultimii dintre evreii supraviețuitori aveau să piară în ghetoul incendiat.

7. Orașele din câmpie

Autor: Cormac McCarthy

Editura: Polirom, 2025

Traducere: Alexandra Olivotto și Radu Cristescu

Oraşele din câmpie urmăreşte prietenia care se leagă între cei doi protagonişti ai romanelor anterioare, John Grady Cole şi Billy Parham, la un ranch texan din apropierea graniţei cu Mexicul. Viitorul lor pare din ce în ce mai nesigur într-o lume care se schimbă radical. Billy Parham se lasă atras în visul nebunesc al lui John Grady, care s-a îndrăgostit de o prostituată mexicană din Ciudad Juárez şi s-a hotărât să o elibereze din mâinile proxenetului ei şi s-o ia de nevastă. Dragostea lor se dovedeşte însă pe cât de inevitabilă, pe atât de periculoasă.

Al treilea volum din Trilogia Frontierei, ce mai cuprinde romanele Căluţii mei, căluţi frumoşi şi Marea trecere.

8. În virtutea inepției

Autor: Radu Paraschivescu

Editura: Humanitas, 2025

Distribuţia volumului e compusă din personaje care par operate de simţul ridicolului la o vârstă fragedă şi pentru care surfingul media pe valul popularităţii pare o condiţie indispensabilă de viaţă. Din acest punct de vedere, În virtutea inepţiei nu e doar un catalog de prostioare şi aberaţii, ci şi o dovadă a nivelului tot mai scăzut al discursului public. Ba poate chiar a felului în care ni se anemiază şi nouă exigenţa.

9. Zuckerman dezlănțuit

Autor: Philip Roth

Editura: Polirom, 2025

Traducere: Iulia Gorzo

În al doilea volum al seriei „Zuckerman înlănţuit”, care-l aduce în scenă pe Nathan Zuckerman, alter ego ficţional al lui Philip Roth, tânărul romancier, care vrea să ducă o existenţă retrasă în ciuda celebrităţii nou dobândite în calitate de autor al unui bestseller, se aventurează pe străzile Manhattanului la finalul turbulenţilor ani 1960. Nu doar că admiratorii îl consideră întruparea personajului său, scandalosul Gilbert Carnovsky, dar se trezeşte şi ţinta celor care-l admonestează, care-i dau sfaturi sau se erijează în critici literari la colţ de stradă. Recentele asasinate cărora le-au căzut victimă Robert Kennedy şi Martin Luther King Jr. îl determină pe Zuckerman să se întrebe în cele din urmă dacă „ţintă” nu cumva este mai mult decât o figură de stil. Prins între realitate şi ficţiune, Zuckerman se îndepărtează de prietenii vechi, se desparte de o femeie plină de virtuţi şi-şi periclitează relaţia cu familia apropiată, trezindu-se peste noapte într-o viaţă absurdă care nu pare a lui - şi totul din cauza norocului, sau ghinionului, de a fi devenit un scriitor celebru.



