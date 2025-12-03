9 cărți-regal literar la Gaudeamus

1. Ce nu poate fi rostit

Autor: David Szalay

Editura: Trei, 2025

Traducere: Anca Bărbulescu

Un adolescent din Ungaria este exploatat sexual de o vecină, ajunge la închisoare după moartea soțului acesteia și sfârșește prin a emigra în Anglia, unde descoperă mai întâi dragostea, apoi bogăția, pentru ca în cele din urmă totul să se risipească...

Booker Prize 2025.

David Szalay (n. 1974) s-a născut în Canada, a crescut în Londra, iar acum locuiește în Viena. A studiat la Oxford University și a scris o serie de piese de teatru radiofonic pentru BBC. Primul său roman, London and the South-East, a fost recompensat cu Betty Trask Award și Geoffrey Faber Memorial Prize. După care a mai scris două romane, The Innocent (2009) și Spring (2011). A patra sa carte, All That Man Is, a câștigat Gordon Burn Prize și a fost nominalizată la Man Booker Prize 2016.

2. Istoria

Autoare: Elsa Morante

Editura: Trei, 2025

Traducere: Cristina Gogianu

Istoria este cronica sumbră a dictaturilor, războaielor mondiale și crimelor împotriva umanității din prima jumătate a secolului XX. Romanul Elsei Morante este însă, mai presus de orice, povestea profesoarei văduve Ida. Ea aleargă până la epuizare între cartierele sărace San Lorenzo și Testaccio din Roma, străduindu-se să-și crească cei doi băieți: pe Nino, fiul mai mare și membru al organizației Cămășile negre, care vrea să părăsească liceul cât mai repede și să plece la război, și pe micul Useppe. Acesta din urmă e rodul unui viol comis de un tânăr soldat al Wehrmachtului, mereu vesel și curios, care își petrece zilele singur în apartament, uneori în compania lui Blitz, câinele familiei. În mijlocul bombardamentelor, foametei și deportărilor, Ida se teme din ce în ce mai mult că strămoșii ei evrei ar putea aduce nenorocirea asupra familiei. Cu o afecțiune nemărginită pentru personajele sale și o claritate lipsită de patos, Elsa Morante leagă povestea unei lumi în flăcări de soarta unei femei și a copiilor ei.

Scriitoarea italiană Elsa Morante (1912-1985) a debutat la o vârstă fragedă, publicând povestiri în reviste pentru copii, antologate mai târziu în volumul Il gioco segreto (1941), urmat la scurt timp de o carte pentru același public, La bellissime avventure di Caterì dalla trecciolina (1942). Primul ei roman, Menzogna e sortilegio, a apărut în 1948 și i-a adus Premiul Viareggio. A devenit unul dintre cei mai de succes scriitori italieni odată cu publicarea romanelor Insula lui Arturo (L´isola di Arturo, recompensat cu Premiul Strega) și Istoria (La Storia, 1974), acesta din urmă aclamat de public și considerat una dintre cele mai bune o sută de cărți ale lumii. Ultimul ei roman, Aracoeli (1982), i-a adus Premiul Médicis Étranger. Elsa Morante a fost căsătorită cu romancierul Alberto Moravia, un oponent al regimului fascist al lui Mussolini, cei doi alcătuind cel mai de succes cuplu literar al Italiei acelor vremuri. A mai publicat câteva volume de povestiri și două volume de poeme. A murit în 1985 la Roma, în urma unui atac de cord.

3. Pacienții doctorului García

Autoare: Almudena Grandes

Editrura: Trei, 2025

Traducere: Ana-Maria Tamaș

Când doctorul Guillermo García Medina îi salvează viața lui Manuel Arroyo Benítez în 1937, între cei doi bărbați se leagă o prietenie rară. După ce își revine de pe urma rănilor suferite, Manuel dispare, iar Guillermo crede că nu-l va mai vedea niciodată. Ani mai târziu, Manuel se întoarce din exil cu o misiune secretă. El trebuie să se infiltreze într-o organizație clandestină, rețeaua de evadare a criminalilor de război și a fugarilor din Al Treilea Reich, condusă din cartierul Argüelles de Clara Stauffer, germană și spaniolă, nazistă și falangistă.

Thriller și roman de spionaj, Pacienții doctorului García leagă evenimente reale și necunoscute din Al Doilea Război Mondial și din perioada franchistă, pentru a construi viețile unor personaje care împărtășesc nu numai soarta Spaniei, ci și pe cea a Argentinei.

Scriitoarea spaniolă Almudena Grandes (Madrid, 1960-2021) și-a câștigat notorietatea în 1989, cu romanul Vârstele lui Lulú. Au urmat romanele Te llamaré Viernes, Malena es un nombre de tango, Atlas de geografía humana, Los aires difíciles, Castillos de cartón, El corazón helado și Los besos en el pan și cărțile de povestiri Modelos de mujer și Estaciones de paso, care i-au adus consacrarea în lumea literară spaniolă. Seria Episodios de una guerra interminable, din care face parte și romanul Los pacientes del doctor García (Pacienții doctorului García), adaptată pentru cinema și teatru, a câștigat, printre altele, Premio de la Crítica de Madrid, Premio Elena Poniatowska și Premio Nacional de Narrativa.

4. Augustin de Hippona

Autor: Peter Brown

Editura: Polirom, 2025

Traducere: Ionela Ganea și Cristian Stoica

Peter Brown ne-a oferit ceea ce și astăzi continuă să fie cartea despre Augustin, o lucrare devenită clasică, valoroasă deopotrivă atât prin documentarea minuțioasă și limpezimea ideilor, cât și prin rafinamentul și eleganța stilului. Este o biografie, dar una intelectuală, etapele vieții lui Augustin fiind ingenios însoțite de prezentarea contextului istoric, social, cultural și ideatic al unei epoci de crepuscul al Antichității târzii ce anunța deja un Ev Mediu gata să se nască. Rând pe rând, sunt analizate numeroasele fațete ale personalității lui Augustin, încă din primii ani de școală, petrecuți sub semnul educației clasice romane, urmați de căutările intelectuale și spirituale inerente unui tânăr atras de scepticismul lui Cicero, de neoplatonicienii Plotin și Porfir și de învățăturile lui Mani. Îl urmăm la Milano și Roma ca profesor de retorică și discipol al lui Ambrozie, cel care avea să-l și creștineze. Revenit în Africa, Augustin își va duce campania polemică împotriva păgânismului, a donatismului și a pelagianismului, de pe poziția de episcop al Hipponei. Acest lung itinerariu ne prilejuiește o introducere în principalele idei filosofice și teologice aflate la baza marilor lucrări augustiniene, dar și în bogăția de fapte care decurg din studiul predicilor și corespondenței sale. Descoperirea de senzație de la sfârșitul secolului trecut a numeroase scrisori și predici necunoscute la vremea apariției cărții a făcut necesară completarea ei cu un epilog extins, în care Brown aduce informații noi și nuanțează sau reconsideră unele dintre concluziile sale inițiale, oferindu-ne astfel un Augustin în toată complexitatea și originalitatea lui, un personaj care, la sfârșitul lecturii, nu va putea să nu-și fascineze cititorii.

5. Sub gravitația memoriei

Autor: Dan Lungu

Editura: Polirom, 2025

Sub gravitația memoriei este în primul rând o carte cu nenumărate povești. Unele se întind pe secole, altele pe ani, pe zile sau pe minute, dar toate fascinează. Printre altele, aflăm cum Fabrica de zahăr de la Ripiceni a susținut financiar avangarda literară din interbelic, că haiducul Coroi avea legătură cu legionarismul, despre nunta avangardistă de la Iași a lui Marcu Taingiu și ce s-a ales de Moldov, cofondatorul, alături de Sașa Pană, al revistei UNU, despre fabrica de „jucării indestructibile” „Teddy” de la Botoșani, despre cum a căpătat Scarlat Callimachi porecla „prințul roșu”, cum a ajuns Dumitru Cornilescu să traducă Biblia în conacul de la Stâncești și multe altele.

6. O beție cuantică

Autor: Goran Mrakić

Editura: Nemira, 2025

O beție cuantică e un pseudojurnal care conține 365 de povești despre lumea în care trăim, câte una pentru fiecare zi a anului, texte scrise cu același umor și sarcasm cu care ne-a obișnuit scriitorul, dar și cu o doză sănătoasă de ireal. Goran Mrakić observă aici micile și marile beții ale existenței, de la frici colective și obsesii sociale, până la deliruri intime și scăpări de rațiune. Oamenii despre care scrie – și care devin, astfel, personaje – trec prin situații în care logica obișnuită cedează locul paradoxului, iar cititorul descoperă, prin lentila lui, un univers neliniștitor, îmbibat de contradicțiile societății contemporane, unde totul e posibil și nimic nu e stabil. Textele scriitorului bănățean devin, astfel, un spectacol de oglinzi strâmbe, unul în care recunoaștem, cu un zâmbet amar, de cele mai multe ori, frânturi din propriul nostru prezent.

7. Annie John

Autoare: Jamaica Kincaid

Editura: Humanitas Fiction, 2025

Traducere: Anca Dumitru

Annie John crește în culorile, miresmele și superstițiile insulei Antigua, descoperind că iubirea și cruzimea sunt inseparabile. Anii de școală, cu prieteniile și rivalitățile între fete, năbădăioase precum adolescența, primele răzvrătiri și relația cu mama ei, care o adoră și o controlează deopotrivă, devin terenul unei lupte tăcute între dependență și libertate, între copilărie și viața de dincolo de ea. O poveste despre curajul de a te rupe din locul care te-a format și de a-l purta, pentru totdeauna, în tine.

Annie John este unul dintre cele mai crude și emoționante romane de formare. O poveste senzuală, densă și tulburătoare, care transformă rana maturizării în frumusețe pură.

8. Metec

Autor: Bogdan Perțache

Editura: Polirom, 2025

„Un pictor de vitralii, un arheolog grec și un profesor crescut în Balta Brăilei își spun pe rând povestea, fiecare presărând la tot pasul mici indicii care fac cititorul să caute, de la bun început, legătura dintre ei. Autorul ne poartă prin locuri cu încărcătură istorică magică – vechea catedrală din Chartres, lângă care se află unul dintre cele mai vechi ateliere de vitralii din lume, țărmurile Mării Egee, în adâncurile căreia este descoperit un mozaic roman, sau insula Rodos, pe care încă se mai pot vedea ruinele templelor vechilor zei. Dar ceea ce dă cu adevărat mister întregii povești sunt femeile ei, de la care începe și cu care se sfârșește totul – cheile frumoase, dorite și intangibile ale cărții, motoarele din umbră ale narațiunii. Bogdan Perțache ne propune o lectură surprinzătoare, care va lăsa cititorilor nostalgia gusturilor de scorțișoară, felii de bael sau stafide înmuiate în rom, alături de mirosurile neliniștitoare ale pietrei sparte, vopselurilor pentru vitralii și apelor tulburi ale Brațului Măcin.” (Simona Antonescu)

9. Jur. Mic tratat al marilor jurăminte

Autoare: Laura Ghinea

Editura: Litera, 2025

Cartea Jur. Mic tratat al marilor jurăminte nu este doar un studiu informativ – un mic tratat, cum promite titlul, nici o simplă explorare a unui subiect socotit marginal ori o pledoarie pentru reabilitarea jurământului într-o vreme în care încrederea a ajuns monedă rară. Este, firește, câte puțin din toate acestea, dar mai ales o invitație la reflecție asupra unui fenomen universal, care se suprapune peste întreaga istorie a omului, cu rădăcini adânci în cultura lumii. Jurământul se arată ca un fir roșu ce străbate epocile și societățile omenești – de la primele civilizații până în era digitală – cu o forță care modelează istorii, influențează vieți, pecetluiește iubiri.

Laura Ghinea (n.1975) este doctor în filosofie, cu o cercetare în sfera eticii, investigând problema obiecţiei de conştiinţă. În prezent, este consultantă în domeniul eticii şi integrităţii profesionale, specialistă în comunicare și cadru didactic asociat la Universitatea din București.

