9 cărți deschizătoare de minți

1. Gândirea mileniului III

Autori: Saul Perlmutter, John Campbell, Robert MacCoun

Editura: Trei, 2025

Traducere: Dan Crăciun

În Gândirea mileniului trei, un fizician premiat cu Nobel, un psiholog și un filosof ne familiarizează cu instrumentele pe care oamenii de știință le-au dezvoltat pentru a evita să se păcălească singuri, pentru a înțelege mai clar lumea și pentru a lua decizii utile, în cunoștință de cauză. Creând oportunități pentru exersarea gândirii critice, într-un limbaj accesibil și cu exemple vii din viața cotidiană, dar și din culisele cercetării științifice, cartea ne ajută să găsim sensuri în ceea ce pare lipsit de orice sens.

Saul Perlmutter a primit, alături de alți doi colegi, premiul Nobel pentru fizică în 2011, în urma demonstrării expansiunii accelerate a universului pe baza observării supernovelor aflate la mari distanțe. Este profesor de fizică la Universitatea din California, Berkeley, și este cercetător senior la Laboratorul Național Lawrence Berkeley.

John Campbell este profesor de filosofie la Universitatea din California, Berkeley. A beneficiat de burse de cercetare Guggenheim și NEH (Fondul Național pentru Științe Umaniste din SUA) și a fost președinte al Societății Europene pentru Filosofie și Psihologie.

Robert MacCoun este specializat în psihologie socială și este profesor de drept la Universitatea Stanford. În 2019, a fost recompensat cu Premiul „James McKeen Cattell” pentru întreaga activitatea de cercetare, distincție oferită de Asociația pentru Științe Psihologice.

2. Împăratul mărilor

Autor: Jack Weatherford

Editura: Corint, 2025

Traducere: Alina Popescu

Marele Genghis-han a clădit un imperiu terestru formidabil, dar nepotul său, Kubilai-han, avea să devină stăpânul mării. Unul dintre cele mai fascinante personaje ale istoriei, mongolul Kubilai a unificat China, a fondat dinastia Yuan, a adus la curtea sa matematicieni străluciți, ale căror aplicații practice s-au regăsit în domenii precum topografie, construcții, agricultură ori navigație, a încurajat dezvoltarea artistică și a impus folosirea bancnotelor de hârtie în schimburile comerciale.

După inițiale eșecuri amare, Kubilai a transformat China, cu ajutorul unor colaboratori fideli și dedicați, într-o adevărată putere maritimă, justificând pe deplin titlul dat de mongoli conducătorului lor suprem: „Împăratul Mărilor”. Până la sfârșitul domniei acestuia, chinezii au construit nave remarcabile - de dimensiuni de neconceput în Europa vreme de sute de ani -, menite transportării pe distanțe mari a oamenilor, cerealelor și armelor.

Antropologul și scriitorul Jack Weatherford, specialist în istoria vechilor mongoli, dezvăluie cum hegemonia navală chineză a schimbat lumea pentru totdeauna, revoluționând comerțul mondial.

3. Ghid de călătorie în Evul Mediu

Autor: Anthony Bale

Editura: Polirom, 2025

Traducere: Justina Bandol

Însoţindu-i cu gândul pe călătorii medievali în virtuosul lor efort de a ajunge la locurile sfinte sau, cine ştie, de a explora până aproape de limita geografică minunile Creaţiei, Anthony Bale se bucură şi suferă alături de ei. Îi ironizează uneori şi îi mustră - dar blând şi fără ascuţişuri ideologice moderne - dacă încalcă în vreun fel normele scrise ori nescrise ale călătoriei. Îi vede cum sunt adesea nevoiţi să uite de calculele iniţiale şi să-şi pună soarta în mâinile Divinităţii. Uneori, vor fi călăuziţi spre siguranţa casei, a castelului sau a mănăstirii de unde plecaseră. Alteori, vor fi împinşi spre locuri îndepărtate şi periculoase, în căutarea unor minuni pe care, cel mai adesea, nu le vor găsi. Dar curiozitatea şi apetitul pentru descoperiri îi vor duce spre alte miracole - cele ale întâlnirii cu oameni diferiţi şi cu altfel de culturi. E nevoie de vigoare, de inventivitate şi, desigur, de forţă morală pentru a duce la bun sfârşit acest nou tip de pelerinaj, în multe privinţe asemănător cu cel către Ţara Sfântă: amândouă îl încurajează pe europeanul medieval să iasă din rutina existenţei cotidiene şi - altfel nu ar fi existat bogăţia de surse pe care se bazează cartea lui Anthony Bale - să destăinuie şi altora prin ce a trecut de-a lungul călătoriei. Iar veridicitatea relatărilor trebuie să se împletească, într-un ghid turistic bun, cu imaginaţia literară a autorului şi, în final, cu spiritul viu al voiajorului.

Anthony Bale (n. 1975) este profesor de literatură engleză medievală și renascentistă la Cambridge University.

4. Integrala poetică. Eseuri

Autor: Edgar Allan Poe

Editura: Polirom, 2025

Traducere: Liviu Cotrău

„Poe nu e un scriitor american tipic; uneori el se detaşează nu doar de literatura americană a timpului său, ci şi de literatura engleză a timpului său şi de cea care a urmat. El este un european care a cunoscut Europa doar în imaginaţie. Te duce într-o lume diferită de cea a oricărui alt poet. Şi are integritatea de a nu încerca să scrie despre nimic în afara propriei sale lumi sau de a face ceva ce alţi poeţi au făcut deja. Deşi conţinutul poeziilor sale nu este de natură intelectuală, atitudinea sa faţă de poezie a fost extrem de intelectuală. Poezia sa este originală. Adică viziunea sa asupra vieţii, deşi limitată, era particulară şi coerentă, iar idiomul său inconfundabil. Poezia sa este semnificativă: ea transformă mişcarea romantică şi prevesteşte o fază ulterioară a acesteia. Poe alege să apară nu ca un om inspirat, ci ca un meşteşugar” (T.S. Eliot).

5. Operațiunea Barbarossa

Autori: Jean Lopez și Lasha Otkhmezuri

Editura: Corint, 2025

Traducere: Sorin Cristescu

În zorii zilei de 22 iunie 1941 s-a declanșat cel mai vast război terestru din istorie: Germania nazistă a atacat Uniunea Sovietică, acțiune ce avea să fie cunoscută drept Operațiunea Barbarossa. Cele mai puternice și mai brutale regimuri au fost puse față în față, într-o confruntare unică și cu atât mai tensionată, cu cât planurile erau inepte, iar armatele, mult sub așteptările misiunilor lor. În timpul luptei, dar și al ocupației, Wehrmachtul a combinat ideologia nazistă de exterminare cu cea a propriei culturi militare, împingând teroarea spre paroxism. Armata Roșie a sângerat până la moarte, prinsă între focul unui inamic lipsit de orice norme de conduită umană și represiunea sălbatică a bolșevismului stalinist.

Zece milioane de oameni s-au ciocnit în bătălii de proporții monstruoase: cele mai mari încercuiri, cele mai spectaculoase străpungeri și cele mai neașteptate răsturnări de situație. Rezultatul? Un dezastru de proporții fără precedent. Luptele, execuțiile, atrocitățile și înfometarea deliberată au ucis în 200 de zile peste cinci milioane de bărbați, femei și copii, militari și civili.

Printr-o narațiune densă, dar atrăgătoare, istoricii Jean Lopez și Lasha Otkhmezuri reconstituie cu precizie documentară și viziune analitică acest moment crucial al celui de-Al Doilea Război Mondial, în care un rol însemnat l-a jucat și România. Ei aduc la lumină nu doar desfășurarea invaziei, ci și drama umană și ideologică a unei epoci frânte de ambiție și violență, într-o lucrare esențială pentru pasionații de istorie militară și, totodată, pentru cititorii interesați de înțelegerea marilor traume ale secolului al XX-lea.

6. Poesie/Poezii

Autor: Lorenzo de’ Medici

Editura: Humanitas, 2025

Traducere: Smaranda Bratu Elian

„Creația lui Lorenzo de’ Medici, extrem de diversă, mergând de la cântece obscene de carnaval la imnuri religioase, de la satire suculente la poeme înalt filozofice, este imaginea vie a excepționalei varietăți a liricii Renașterii” (Smaranda Bratu Elian).

7. Marele exterminator

Autor: Constantin Virgil Gheorghiu

Editura: Sophia, 2025

Traducere: Gheorghiță Ciocioi

„Paradisul” colectiv răsăritean. Universul și temele dragi lui Constantin Virgil Gheorghiu sunt expuse, de această dată, într-o manieră mult mai neiertătoare, fără vreo concesie. Un fier roșu, s-ar putea spune, aplicat unui regim roșu. Dragostea pe care o mărturisește României natale îl împinge, astfel, pe autor la o prezentare cât se poate de realistă a martiriului pe care țara sa l-a suferit după 23 august 1944.

8. Ochiul american

Autor: Constantin Virgil Gheorghiu

Editura: Sophia, 2025

Traducere: Gheorghiță Ciocioi

Ochiul american e un roman de acțiune și suspans. Autorul ne poartă într-un port abandonat de mare, dintr-o țară subdezvoltată, unde locuitorii trăiesc, precum somnambulii, sub ochiul vigilent al unui vapor-spion, ancorat în larg. În apropierea portului, într-o insulă din deltă, are loc o dramă. Angoasa face inimile tuturor cât un purice: Cine a ucis-o pe frumoasa Akantha? Locuitorii și autoritățile locale habar nu au de crimă, dar Ochiul american a văzut asasinul turnând otravă în paharul victimei. Aventura teologică a umanității s-a încheiat. Ochiul american a înlocuit Ochiul lui Dumnezeu.

9. Mănăstirile închinate din Țara Românească și Moldova, 1564-1866

Autor: Tudor Dinu

Editura: Humanitas, 2025

Vreme de trei secole, mănăstirile închinate Locurilor Sfinte au spus un cuvânt greu în economia, cultura, spiritualitatea și politica Țărilor Române. Dincolo de clișeele sumare ale manualelor, istoria lor ne este puțin cunoscută. Monografia de față umple, în premieră, un mare gol istoriografic. De ce alegeau domnii și boierii noștri să-și încredințeze ctitoriile unor centre religioase îndepărtate, precum Muntele Athos, Ierusalimul sau Sinaiul? Cum funcționau aceste corporații economice și spirituale, ce averi aveau, cât trimiteau în afară? Ce erori fatale au dus la lunga lor agonie și la sfârșitul lor definitiv?

Întemeiată pe o muncă de documentare de peste un deceniu, în arhive din țară și străinătate, și pe o cercetare de teren exhaustivă, din satele uitate ale Moldovei până în ungherele neștiute ale Orientului ortodox, cartea lui Tudor Dinu nu este doar o amplă reconstituire istorică, ci și o călătorie într-o lume de mult apusă, cu frământările și luptele ei pentru credință, bogăție și slavă deșartă.



