9 cărți de toamnă senină

1. Sonny Boy

Autor: Al Pacino

Editura: Nemira, 2024

Traducere: Ioana Văcărescu

Peste tot în lume, Al Pacino a explodat pe ecranele de cinema ca o supernovă. După un prim rol principal în The Panic in Needle Park în 1971, până în 1975 a mai jucat în patru filme - Nașul și Nașul II, Serpico și După-amiază de câine - care nu doar că au avut un succes imens, ci au devenit adevărate repere în istoria filmului. Interpretarea lui a transformat personajele în legende ale culturii pop, iar viața i s-a schimbat pentru totdeauna. De la Marlon Brando și James Dean încoace, niciun actor nu a mai intrat în mentalul colectiv cu o asemenea forță. Însă Pacino trecuse deja de 30 de ani și trăise mai multe vieți până la obținerea acestei recunoașteri. O figură marcantă a teatrului avangardist din New York, a dus până atunci o existență boemă, făcând tot felul de slujbe pentru a se susține financiar în timp ce-și urma pasiunea pentru actorie. A fost crescut de o mamă extrem de iubitoare, dar care se confrunta cu probleme psihice, și de părinții acesteia, tatăl lui părăsindu-i când Pacino era copil. Și, cel mai important, a copilărit pe străzile din South Bronx, alături de gașca lui de prieteni - tineri, aventuroși și imprevizibili -, a căror amintire vie nu l-a părăsit niciodată. O profesoară i-a intuit talentul actoricesc și l-a îndrumat spre legendarul High School of Performing Arts din New York, iar zarurile au fost aruncate. În vremurile bune și în momentele grele, în sărăcie și în bogăție, în clipele de durere și în cele de fericire, actoria a fost colacul lui de salvare, iar comunitatea artistică i-a devenit familie.

Sonny Boy spune povestea unui om care nu mai are nimic de pierdut și nimic de ascuns.

2. De aici spre marele necunoscut

Autoare: Lisa Marie Presley și Riley Keough

Editura: Nemira, 2024

Traducere: Silvia Năstasie

Născută dintr-un zeu american și crescută în tumultul de la Graceland, Lisa Marie Presley își spune pentru prima oară întreaga poveste în acest volum de memorii completat cu devotament de fiica sa, Riley Keough.

În 2022, Lisa Marie Presley a rugat-o pe Riley s-o ajute să-și ducă la bun sfârșit cartea de memorii, de mult așteptată. După doar o lună, Lisa Marie s-a stins din viață, iar lumea nu avea să-i afle povestea, spusă chiar de ea, n-avea s-o cunoască pe femeia pătimașă, veselă, grijulie și complicată pe care Riley o iubea și pe care acum o plângea. Riley a găsit înregistrările făcute de mama ei pentru carte, s-a așezat în pat și a ascultat-o pe Lisa povestind întâmplare după întâmplare, despre cum s-a tamponat în mașinuțe de golf cu prietenii ei pe terenurile de la Graceland, despre dragostea necondiționată a tatălui ei, despre cum stăteau sus, în casă, doar ei doi. Despre cum a fost smulsă din baie, țipând, când alerga spre trupul lui fără viață. Despre viața în Los Angeles cu mama ei, despre cum a schimbat școală după școală, mereu dată afară, mereu în bucluc. Despre relația ei de-o viață cu Danny Keough, despre căsătoria cu Michael Jackson și tot ce aveau în comun. Despre a fi mamă. Despre dependențe grave. Despre tristețea care nu s-a risipit niciodată. Riley a înțeles că trebuie să îndeplinească dorința mamei ei și să dezvăluie lumii aceste amintiri scânteietoare și dureroase. Pentru a o arăta pe mama ei așa cum a fost.

3. Jertfa zidirii în fondul baladesc nord şi sud-dunărean

Autor: Gheorghiță Ciocioi

Editura: Tracus Arte, 2019

„Jertfa zidirii în fondul baladesc nord şi sud-dunărean, primul studiu comparativ românesc asupra baladei jertfei zidirii din spaţiul românesc şi cel bulgaro-macedonean, bazat pe o riguroasă cercetare documentară, îşi propune să umple un gol în literatura noastră de specialitate. […] Lucrarea lui Gheorghiţă Ciocioi este o construcţie pe mai multe paliere. Primul nivel, fundamental, a fost realizat prin traducerea în limba română a 248 de variante ale baladei şi legendei bulgaro-macedonene legate de jertfa zidirii. Autorul a realizat astfel o spectaculoasă antologie bilingvă care i-a servit drept corpus atunci când a trecut la următorul palier - al cercetării comparativ istorice a variantelor temei din nordul şi sudul Dunării. Analize minuţioase, insistente au fost realizate de autorul cercetării spre a face evidente asemănările şi diferenţele care apar în modul de tratare a temei şi definesc cele două zone de creaţie” - prof. univ. dr. Silviu Angelescu.

4. Dragostea în vremea revoltelor

Autor: Ahmet Altan

Editura: Trei, 2024

Traducere: Mădălina Ghiu

După o tentativă de sinucidere, Hikmet Bey încearcă să o uite pe cea care s-a aflat la originea suferinței sale, superba Mehpare Hanım. Într-un spital catolic departe de Istanbul, tânărul își revine încet în simțiri. Între timp, lucrurile se schimbă în capitala Imperiului Otoman. Domnia sultanului este amenințată, revolta bate la ușă, străzile Istanbulului au devenit scena violențelor de tot felul. Ne aflăm în ajunul unui episod de la sfârșitul Imperiului: contrarevoluția din 31 martie 1909. În timp ce Hikmet Bey își recapătă gustul pentru viață și se instalează într-o locuință luxoasă, departe de oraș, cititorul se trezește dintr-odată atras în inima unei fresce fascinante în care marea istorie se desfășoară de-a lungul unei galerii de figuri de neuitat. Iubirile lor, speranțele, eterna meschinărie a comportamentului, dar și fragilitatea emoționantă a umanității lor fac din această carte un remarcabil roman de dragoste și aventuri, povestea zguduitoare a unei revoluții prea puțin cunoscute Occidentului.

Dragoste și război!

5. Memoriile unui indezirabil

Autor: Cristian Englert

Editura: Polirom, 2024

„Fred Surugiu, jurnalist și autor al unui manuscris vânat de Securitate, e salvat de la arest de către un lider al Partidului Muncitoresc Român care îi cere în schimb să îi scrie memoriile. Un singur lucru îi leagă pe cei doi - dragostea pentru aceeași femeie. Aruncat în lumea elitelor anilor ’50, Fred pătrunde în secretele sistemului, descoperă mecanismele puterii bazate pe teroare, devine un martor incomod al execuțiilor politice și al comploturilor la nivel înalt. Cu ajutorul lui, pătrundem în dedesubturile unei epoci de un dramatism feroce, în care se confruntă, pe de o parte, nomenclaturiștii ce-și solidifică pozițiile prin crimă și, pe de alta, studenții, cu forța lor de a-și asuma riscurile pentru a încerca să schimbe societatea” - Irina Georgescu Groza.

6. Misterele templului

Autori: Dănuț Ungureanu, Marian Truță

Editura: Crime Scene Press, 2024

În al doilea volum al seriei Gladius, Misterele templului, întâmplări senzaționale se adaugă celor ce alcătuiesc viața fostului soldat Marcus Caeso Tullius, în lumea romană a primului veac după Hristos. Războinicul de odinioară e prins în capcanele unei intrigi care amenință încă o dată liniștea Imperiului.

„Un roman poliţist la fel de captivant, suculent, viu de parcă acțiunile s-ar petrece în zilele noastre. Fără nimic din ingredientele care iau minţile astăzi, dar cu toate acelea care ne ţin absorbiţi în lectură până la ultima filă. Pe deasupra, foarte bine scris, unul dintre cele mai reuşite pe care le-am citit în ultima vreme” - Stelian Țurlea.

7. Ora albastră

Autoare: Paula Hawkins

Editura: Trei, 2024

Traducere: Alexandra Fusoi

Bun venit pe Eris: o insulă cu o singură casă, un singur locuitor, o singură cale de ieșire. Inaccesibilă de pe uscatul scoțian timp de 12 ore pe zi. Cândva, a fost căminul Vanessei: o pictoriță celebră, al cărei soț, cunoscut pentru infidelitățile lui, a dispărut cu 20 de ani în urmă. Acum este căminul lui Grace: o ființă solitară legată de maree, mulțumită în izolare. Însă când o galerie de artă din îndepărtata Londră face o descoperire șocantă, pe insulă vine un vizitator. Iar secretele de pe Eris amenință să iasă la lumină… Un roman ingenios, pe care nu-l poți lăsa din mână, dar și tulburător, Ora albastră consolidează locul Paulei Hawkins printre cei mai buni dintre cei mai nuanțați și stilați povestitori.

8. Mormântul fugar

Autor: Robert Galbraith

Editura: Trei, 2024

Traducere: Ciprian Șiulea

Detectivul particular Cormoran Strike este contactat de un tată îngrijorat al cărui fiu, Will, s-a alăturat unui cult religios în Norfolk. Biserica Umanitară Universală este aparent o organizaţie care luptă paşnic pentru o lume mai bună. Dar Strike descoperă că, dincolo de aparenţe, istoria acestui cult este plină de intenţii profund sinistre şi morţi neexplicate. Robin Ellacott încearcă să-l salveze pe Will infiltrându-se în cult. Dar nu e pregătită pentru pericolele care o aşteaptă sau pentru preţul pe care-l va avea de plătit.

În Mormântul fugar, Galbraith surprinde perfect mersul lent al îndoctrinării şi cum până şi cei cu „minţile întregi”, inteligenţi şi chiar sceptici se pot trezi prinşi în capcană.

9. Traducerea literară și destinul României în comunism

Autor: Sean Cotter

Editura: Humanitas, 2024

Traducere: Dana Bădulescu

„Traducătorul lui Nichita Stănescu și-al multor alți scriitori români în limba engleză, profesorul Sean Cotter de la University of Texas at Dallas, ne surprinde cu o carte care dovedește nu doar o cunoaștere amănunțită și la zi a traductologiei, ci și o înțelegere profundă a filozofiei traducerii. Artă «minoră», ignorată de mulți, traducerea este, pentru autorul american, o chestiune culturală și politică de cea mai mare importanță. Prezența sau absența sa într-un spațiu cultural delimitează culturile «majore» de cele «minore» mai mult decât orice alt criteriu. Culturile mari nu traduc, ci produc și validează, pe când cele mici își caută validarea prin traduceri, adevărata lor producție culturală. Primele se izolează, autarhic, printr-un fel de protecționism cultural, celelalte se îmbogățesc prin osmoza multilingvistică, multietnică și multiculturală pe care traducerile o permit. Încât «minorul» și «majorul» sunt, de fapt, nu atitudini opuse, ci parteneri într-un balet complex și paradoxal. Blaga, Noica și Cioran sunt exemplificările alese de autor pentru a face mai limpezi aceste fascinante perspective” - Mircea Cărtărescu.

