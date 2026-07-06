9 cărți în miez de vară

1. Reforma protestantă în Transilvania secolului al XVI-lea

Autor: Ioan-Aurel Pop

Editura: Școala Ardeleană, 2026

„Etnia și confesiunea s-au susținut reciproc și au interferat și în Transilvania, mai ales începând cu epoca Reformei. «Toleranța» transilvană a însemnat (în funcție de realitate, dar și de interpretarea fiecăruia) acceptare și respingere în același timp, incluziune (primire) și excludere, egalizare și segregare, dând societății o formă de funcționare sui generis. Transilvania a fost o regiune de interferență dintre Apus și Răsărit și nu o linie de separație a celor două arii de civilizație ale Europei, cea latină, apuseană, și cea bizantină, răsăriteană. Aceste arii s-au întrepătruns, nu de puține ori maghiarii, sașii și secuii preluând caracteristici răsăritene, așa cum românii s-au lăsat influențați de particularități apusene. Cartea de față își propune să arate și felul în care s-a putut produce acest lucru în secolul al XVI-lea în viața spirituală a regiunii respective, în context european.” – Ioan-Aurel Pop

2. De la Ungaria Mare la România Mare

Autori: Marius Turda, Zsuzsa Bokor, Tudor Georgescu, Adrian-Nicolae Furtună

Editura: Polirom, 2026

Până relativ recent, istoria eugeniei din Europa Centrală și de Est era aproape necunoscută atât specialiștilor, cât și publicului larg. În perioada cuprinsă între sfârșitul secolului al XIX-lea și finalul celui de-Al Doilea Război Mondial, Ungaria și România au trecut prin modificări teritoriale şi transformări demografice profunde. În această perioadă, eugeniștii români și maghiari, dar și cei germani au publicat substanțial despre așa-zisa știință a îmbunătățirii rasei umane, s-au organizat în societăți academice, au organizat dezbateri publice și prelegeri populare, au influențat politici sanitare, de sănătate publică și educaționale. De asemenea, unii dintre ei au contribuit la formularea și apoi punerea în practică a politicilor de excludere socială și purificare etnică, de la deportări și schimburi de populație până la Holocaust. Lucrarea trasează carierele științifice ale unor eugeniști reprezentativi din cele două țări și descrie totodată modul în care fiecare dintre ei a articulat științific teoriile eugenice propuse. Mai mult, acești autori și ideile lor eugenice sunt contextualizați pentru a-și putea găsi locul în domeniul mai larg al istoriografiei, dar și în dezbaterile curente despre memorie, moșteniri culturale, istorie comună și, nu în ultimul rând, despre resurgența etnonaționalismelor.

3. Păsările lui Blaga și Brâncuși

Coordonatori: Zenovie Cârlugea și Alina Hucai

Ilustrator: Anastase Demian

Editura: Școala Ardeleană, 2026

„Există, în istoria culturală a popoarelor, momente mirabile de confluențe și întâlniri spirituale, capabile a rotunji doctrine și idei, de inflorescență și ideatică emergentă, exprimând matricea stilistică inconfundabilă a ființării într-un anumit orizont spațial, prin acel «mănunchi de categorii» care se imprimă tuturor creațiilor umane. Deși arte diferite, opera literară și filosofică a lui Lucian Blaga concură spre același zenit ce scaldă în ape de lumini solare opera sculpturală a titanului din Hobița Gorjului. Desigur, un astfel de moment sublim este, în cultura română, întâlnirea lui Blaga cu Brâncuși, mai exact zis, întâmpinarea sculptorului în orizontul modernității artistice, cu sinceră și plenară prețuire estetică și filosofică. Întâlnirea aceasta, aidoma celebrelor modele, nu ar fi fost posibilă, viabilă și probantă decât pe baza unor intuiții și viziuni apropiate, de la mitologia arhetipală la aspirația spre absolut. Ab ovo ad infinitum…” - Zenovie Cârlugea

4. Durerea nevăzută

Autoare: Giulia Caminito

Editura: Humanitas Fiction, 2026

Traducere: Cristina Gogianu

După succesul internațional al romanului Apa lacului nu e niciodată dulce, Giulia Caminito publică un nou bestseller, vândut deja în cincisprezece țări, Durerea nevăzută: un roman febril și contemporan, care transformă fragilitatea psihică într-o aventură aproape fantastică, fiind în același timp o poveste emoționantă despre relația dintre bunici și nepoți, despre oamenii care ne învață, pe nesimțite, cum să rezistăm furtunilor vieții actuale și cum să trăim într-un ritm mai lent și mai profund.

Loris are treizeci de ani, lucrează într-o editură aflată în pragul colapsului și trăiește cu senzația că propriul trup se pregătește să-l trădeze. O durere banală, apoi o alta și o alta se transformă în mintea lui în diagnostic fatal, care îi pulverizează existența. Loris, acaparat exclusiv de căutarea compulsivă pe Google a unor simptome și a unor povești medicale sumbre, fraude pure de cele mai multe ori, se simte tot mai înstrăinat de iubita lui, Jo, și de părinți. În viața lui se strecoară o prezență stranie: Catastrofă, angoasa devenită personaj, luând când chipul unei adolescente acvatice seducătoare, când pe cel al unei creaturi sălbatice, care-i șoptește neîncetat că în interiorul lui este o bombă gata să explodeze. Cu intensitate hipnotică, Giulia Caminito scrie despre corp și obsesie, despre anxietatea unei generații crescute între singurătatea internetului și teama permanentă că totul se poate prăbuși în orice clipă.

5. Înțelepciunea inimii

Autor: Henry Miller

Editura: Polirom, 2026

Traducere: Viorica Boitor

Volumul de eseuri şi povestiri Înţelepciunea inimii este un adevărat regal Henry Miller. Aici, faimosul scriitor îşi dezveleşte cu candoare sufletul, ne vorbeşte „din inimă” şi cu o revigorantă lipsă de inhibiţii, implicându-ne pe noi, cititorii, în fascinanta lume a gândurilor şi sentimentelor sale. Pe lângă unele dintre cele mai cunoscute texte milleriene, printre care se numără „Moartea creativităţii”, „Filozoful care filozofează”, „Pântecul enorm” şi „Veteranul alcoolic cu ţeasta ca o scândură de spălat rufe”, cartea cuprinde eseuri despre Raimu, vedetă a cinematografului la începuturile sale, Brassaď, cunoscut fotograf al Parisului, influentul psihiatru Eric Graham Howe şi analize ale operelor unor scriitori renumiţi.

6. Al cincilea copil

Autoare: Doris Lessing

Editura: Polirom, 2026

Traducere: Anca-Gabriela Sîrbu

Al cincilea copil este o carte scrisă în cea mai pură tradiție a „romanului gotic”: un cuplu obișnuit, aparținând clasei de mijloc din Anglia anilor '60-'70, reușește să cumpere o casă cu trei etaje pe care o umple cu glăscioarele fericite ale celor patru copii. Vacanțele de vară, când primesc musafiri, sunt adevărate sărbători ale vieții, expresii ale bucuriei de a trăi. Apoi, însă, apare cel de-al cincilea copil, care-și manifestă furia împotriva lumii încă din pântecele mamei. Ben, copilul-problemă, reușește să distrugă acest paradis artificial și să inducă o tensiune aproape insuportabilă în atmosfera bucolică de la începutul cărții. Critica a comparat acest roman cu Frankenstein al lui Mary Shelley.

7. California Golden

Autoare: Melanie Benjamin

Editura: Humanitas Fiction, 2026

Traducere: Alina Cârâc

Melanie Benjamin, autoarea bestsellerelor internaționale Lebedele de pe Fifth Avenue, Soția aviatorului, Femei de Oscar și Doamna de la Ritz, recreează, în California Golden, începuturile euforice ale culturii surfingului, printr-o saga despre ambiție, sacrificiu și maternitate.

În California anilor ’50-’60, Mindy și Ginger Donnelly cresc într-o lume în care surfingul e religie, și traficul de droguri înflorește. Carol, mama lor, este o legendă a plajelor, dar și absența permanentă din viața fiicelor ei. Mindy îi moștenește ambiția nemăsurată, Ginger, frumusețea, otrăvită însă de o copleșitoare nevoie de a fi iubită. În copilărie, pentru a nu fi abandonate de Carol, surorile își făcuseră un plan: să învețe să înoate, să reziste cât mai mult sub apă, să cucerească valurile și să intre în lumea surferilor. Însă viața le va da peste cap deciziile de atunci: una din fete se va lăsa purtată de strălucirea trecătoare a studiourilor de film, cealaltă, de farmecul înșelător al unui bărbat fără de care nu mai știe cum să trăiască. Un roman electrizant despre tenacitate, despre legătura indestructibilă dintre surori, dar și despre visul californian și dependența emoțională.

8. Simboluri arhetipale în basme… Opere complete IV

Autoare: Marie-Louise von Franz

Editura: Trei, 2026

Traducere: Oana Badea

După o analiză în profunzime realizată pe parcursul mai multor decenii, von Franz revelează aici puterea simbolică a narațiunilor cuprinse în basme, în calitatea lor de modele pentru transformarea interioară. Prin ample interpretări ale unor povești din diverse tradiții culturale, analista aduce în prim-plan opozițiile arhetipale - lumină și umbră, masculin și feminin, conștiință și inconștient -, arătând că aceste polarități nu sunt doar o sursă de conflict, ci și o oportunitate de creștere și dobândire a totalității psihice.

Marie-Louise von Franz (1915–1998) a urmat cursurile Universității din Zürich, participând în același timp la conferințele susținute de C.G. Jung la ETH. La mai puțin de un deceniu de la întâlnirea cu Jung, von Franz și-a luat doctoratul în filologie clasică și a început să-și desfășoare activitatea în domeniul psihanalizei. A devenit analistă jungiană şi specialistă în interpretarea manuscriselor alchimice, numărându-se printre cei mai importanți discipoli şi colaboratori ai lui C.G. Jung. A publicat peste 25 de cărți, multe dintre ele dedicate interpretării basmelor, şi a avut un rol important în fondarea Institutului C.G. Jung din Zürich.

9. Rugați-vă pentru fratele Alexandru

Autor: Constantin Noica

Editura: Humanitas, 2026

„Spre sfârșitul celui de-al Doilea Război Mondial, o mănăstire de maici din Moldova a fost ocupată de trupele sovietice biruitoare. Maicile au căutat refugiu în alte locuri. La întoarcerea lor, au găsit pe altar un bilet pe care stătea scris: «Comandantul trupelor care au ocupat mănăstirea vă declară că a lăsat-o neatinsă și vă cere să vă rugați pentru sufletul său». De atunci, la fiecare serviciu religios este pomenit numele lui Alexandru…” - Constantin Noica

››› Vezi galeria foto ‹‹‹