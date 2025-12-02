Cele mai frumoase cărți pentru copii, 2025: Ce să pui în ghetuțe ori sub brad

Dărurirea cărților de sărbători este o tradiție în țările nordice însă acest obicei poate fi adoptat și în țara noasră, o alternativă la jucăriile clasice ori la dispozitivele electronice.

Ce cărți să dăruiești copiilor de sărbători

Pentru copiii mici (1-5 ani): colecția Cărți cu ochișori de la editura GAMA, stimulează vocabularul și curiozitatea prin texte scurte și ilustrații colorate.​

Povestiri și poezii de Crăciun: Vine Moș Crăciun și În așteptarea lui Moș Crăciun, selecții de texte pentru copiii între 3 și 10 ani, transmit mesaje despre bunătate și magia sărbătorilor.​

Povești de inspirație nordică: O dorință de Crăciun de Lori Evert, o poveste despre curaj și dorințe împlinite, ideală pentru copiii între 3 și 10 ani.​

Clasice internaționale: Un Crăciun la Hogwarts din seria Harry Potter și Poveste de Crăciun de Charles Dickens, pentru copiii cu vârste între 7 și 10 ani, aduc atmosfera magică a sărbătorilor.​

Povești românești: O poveste de Crăciun de Regina Maria a României, îmbină tradiția locală cu magia sărbătorilor.​

Carti educative: pachetele BookBite Baby & Junior, pentru copiii între 3 și 8 ani, combină învățarea distractivă cu exerciții reutilizabile.​

De ce să oferi o carte?

O carte transmite un mesaj și îi ajută pe copii să descopere lumea prin puterea poveștilor. Este o ocazie perfectă pentru a crea o nouă tradiție, de a oferi cadouri care stimulează imaginația și curiozitatea copiilor, potrivit a1.ro.

Aceste recomandări pot inspira părinți și bunici să aleagă cărți care să rămână în inima copiilor și în biblioteca familiei mult timp după sărbători.