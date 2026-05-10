Cele mai scandaloase povești din istorie, spuse de o franțuzoaică virală pe Instagram. ​​​​​​​Mitologia greco-romană prin ochii marilor pictori

Mitologia greco-romană povestită prin pictură, de autoarea Camille Jouneaux. Cartea este cea mai nouă apariție Corola, marcă a Editurii ap! (ACT și Politon), și readuce în prim-plan povești și mituri fantastice pe care le conectează cu tablouri maiestoase, pictate de artiști celebri. Astfel, cititorul descoperă ce legendă, zeu sau creatură din mitologia greco-romană a inspirat picturi cunoscute ce au aparținut lui Tițian, Rubens, Caravaggio, Botticelli sau Rembrandt.

Cartea este împărțită în patru părți: în prima parte sunt portretizați zeii din Olimp, care aveau anumite roluri și erau definiți în mitologie în funcție de valorile pe care le vegheau. A doua parte cuprinde poveștile zeilor, mereu intense și pline de dramatism, în care chiar și cea mai mică supărare adusă unui zeu poate declanșa o răzbunare crudă și o furie de neoprit. Pasiunea și dragostea pe care le simt zeii sunt și acestea duse la extrem, ajungându-se adesea la suferințe copleșitoare la care sunt supuși doar oamenii, fără să existe vreo repercusiune și pentru zei. Partea a treia prezintă legendele celor mai încercați de soartă eroi din mitologia greco-romană. Poveștile lor au rămas și în ziua de astăzi în memoria colectivă și sunt ilustrate în opere de artă neprețuite. Printre cei menționați, se numără: Meleagru și Atalanta, Tezeu, Perseu, Heracle, Iason, Oedip, Ahile, Hector, Ulise, Orfeu. Cea de-a patra și ultima parte prezintă călătoriile în Infern, tărâmul lui Hades și al Persefonei. După ce au trecut râul Styx, toate sufletele care ajung aici sunt judecate de Minos, Radamant și Eac. Autoarea spune aici povestea celor care locuiesc în Infern, Danaidele, Sisif, Orfeu și Euridice, Psyche (pedepsită de iubitul ei, Amor), Echo și Narcis.

În cartea Ulise, Atena și ceilalți. Mitologia greco-romană povestită prin pictură, fiecare operă de artă este corelată cu legenda și personajele care au inspirat-o, cartea devenind nu doar o prezentare a mitologiei, ci și a maeștrilor care au creat capodopere universale. Mai mult decât atât, cititorul regăsește într-o pictură mitul care a inspirat-o, dar și texte antice care au consemnat legenda și o analiză ușor de înțeles a perioadei, a poveștii și a curentului artistic.

Cititorii regăsesc în carte citate din Iliada și Odiseea de Homer, Metamorfozele lui Ovidiu, Fabulele lui Hyginus, Eneida de Virgiliu, picturi celebre de Pierre de Cortone, Paul Rubens, Francisco de Goya, Édouard Manet și Henri Matisse, adăugate tocmai pentru a susține fiecare legendă și a oferi cititorului un context mai amplu.

Ulise, Atena și ceilalți. Mitologia greco-romană povestită prin pictură, de Camille Jouneaux, cu ilustrații de Jean André, este o carte stufoasă, atent structurată, ce include 100 de opere de artă. Peste 70 de artiști renumiți au fost selectați de autoare pentru a povesti mitologia pe înțelesul tuturor.

Cartea le este dedicată tuturor celor care doresc să afle mai multe despre legendele greco-romane, dar și celor pasionați de artă, care vor să descopere sursa de inspirație a unor pictori de renume.

Camille Jouneaux este scriitoare și editorialistă independentă în domeniul cultural. Pe contul ei de Instagram, La Minute Culture, urmărit de peste 175.000 de oameni, ea explică și analizează opere de artă și fenomene din istoria artei. Limbajul ei este accesibil, iar conținutul foarte bine documentat. Pe Instagram sau în colaborare cu mass-media, ea lucrează astăzi alături de cele mai mari muzee din Franța, dar și din Belgia și Elveția, pentru a face cultura mai accesibilă publicului larg și pentru a încuraja vizitele la muzee.