Conferință extraordinară a Preasfințitului Părinte Dr. Sofian Brașoveanul și lansări de carte, în ediții îngrijite de PS Sofian și Dr. Cristian Radu Nema

Cu acest prilej va avea loc lansarea cărților „Slujind Biserica și Neamul” a Pr. Protopop Gheorghe Rățulea, într-o ediție îngrijită de cineastul Cristian Radu Nema, nepotul părintelui Rățulea și „Iubirea care îmbrățișează – 7 cuvântări la Duminica Fiului Risipitor rostite de părintele Teofil Părăian”, ediție îngrijită de PS Sofian Brașoveanul. Intrarea la eveniment este liberă.

Pr. Prot. Gheorghe Rățulea a condus Protopopiatul Covasnei și Harghitei în perioada 1990-2002, acolo unde „Părintele Mitropolit Antonie al Ardealului trebuia atunci să rezolve și numirea unui protopop într-o zonă cu probleme atât de subtile și fierbinți, mai ales după 1989”, așa cum scrie în prefața semnată de Înaltpreasfințitul Ioan Selejan, azi Mitropolit al Banatului, care în 1994 avea să devină primul Episcop al Covasnei și Harghitei. ÎPS Ioan Selejan sublinia, în aceeași prefață a cărții lansată în cadrul evenimentului, despre Pr. Prot. Gh. Rățulea: „Este pecetea preoției și a protopopilor de la sfârșitul mileniu lui doi creștin.” Părintele a slujit 42 de ani în satul Băcel din județul Covasna, iar sub epitrahilul său s-au pregătit, pentru demnitatea preoțească, șapte preoți, dintre care unul este arhiereu, Preasfințitul Părinte Sofian Brașoveanul, iar altul arhimandrit în persoana Preacuviosului Părinte Atanasie Floroiu, starețul Schitului românesc Prodromu din Muntele Athos. Cartea „Slujind Biserica și Neamul” semnată de părintele Rățulea și editată sub îngrijirea regizorului Cristian Radu Nema este tipărită în cele mai înalte condiții grafice, sub forma unui album bogat în ilustrații, cuprinzând gândurile, trăirile și simțămintele autorului, precum și predicile, studiile și articolele sale.

Despre Părintele Teofil Părăian, Preasfințitul Părinte Sofian Brașoveanul notează pe coperta cărții „Iubirea care îmbrățișează”: „Raportarea părintelui la acest Dumnezeu apropiat de om, Care îl iubește şi susţine pe om, în calitatea lui de Tată, i-a configurat şi profilul său duhovnicesc, relaţia de apropiere de Dumnezeu şi de încredere în purtarea Lui de grijă, călăuzitoare şi ocrotitoare. Respectiv, Părintele Teofil s-a raportat la acest Dumnezeu cu toată dragostea filială şi încrederea în ocrotirea şi călăuzirea Lui, iar prin această raportare a devenit el însuşi un părinte duhovnicesc după chipul Părintelui ceresc.”

„Andrei Tarkovsky, unul dintre cei mai mari regizori din istoria cinematografiei, lansa, în 1966, filmul Andrei Rubliov, dedicat călugărului și pictorului de icoane canonizat, care a trăit în secolul XIV. În 1977, Franco Zeffirelli oferea publicului capodopera Iisus din Nazaret, film bazat evocarea vieții Mântuitorului. Ambele filme au rămas o piatră de temelie a cinematografului mondial.

Am dat doar două exemple de creații semnate de doi părinți ai cinematografiei, ale căror scenariu a fost inspirat de religie și de Biserică. Învățătura biblică este, așadar, de o actualitate care nu poate fi încadrată niciodată în repere cronologice, dar, mai important, o regăsim în toate formele culturale pe care le poate căpăta o opera de artă, dincolo de spațiul bisericesc cu care tindem să o asociem. Iar aceste cărți sunt, la rândul lor, un exemplu în acest sens.”, a mărturisit regizorul Cristian Radu Nema.

