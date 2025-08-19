Cuvinte trendy și argou digital, în Dicționarul Cambridge 2025

"Skibidi", "tradwife" și "delulu", în dicționarul Cambridge

„Skibidi” este un termen cu multiple sensuri, folosit adesea pentru a exprima ceva „cool” sau „rău”, ori ca o glumă. Cuvântul a câștigat popularitate în 2018 daorită melodiei „Skibidi” a trupei rusești Little Big, al cărei videoclip a acumulat peste 700 de milioane de vizualizări pe YouTube. De asemenea, denumirea a devenit virală cu ajutorul seriei animate „Skibidi Toilet”.

Termenul „tradwife” este o prescurtare a expresiei „traditional wife” și înseamnă o femeie căsătorită care își asumă rolurile casnice tradiționale, adesea promovate pe platformele sociale.

În plus, dicționarul îl include și pe „delulu”, derivat din cuvântul „delusional”, utilizat pentru a descrie credințe nerealiste sau idei naive.

Noile înregistrări acoperă și termeni legați de munca la distanță, precum „mouse jiggler”, un dispozitiv sau un program care simulează activitatea pe computer pentru a evita trecerea automat în modul inactiv.

În mediul profesional, Cambridge a adăugat expresii precum „work wife” și „work spouse”, care se referă la relații apropiate și de încredere între colegi.

Totodată, printre noutățile lexicale este și „broligarchy”, un termen care combină „bro” și „oligarchy”, utilizat pentru a desemna grupuri mici de bărbați extrem de bogați și influenți în industria tehnologică, potrivit observatornews.ro.

Acești termeni noi incluși în Dicționarul Cambridge evidențiază modul în care limbajul evoluează rapid, alimentat de noile realități sociale și tehnologice ale secolului XXI.