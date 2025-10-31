Mihaela Nicola revine cu un volum de eseuri fotografice: „Din Priviri”

Cartea marchează cea de-a şasea apariţie editorială a Mihaelei Nicola şi reuneşte reflecţii personale şi imagini care explorează modul în care privirea poate deveni formă de comunicare şi expresie artistică. Lansarea se anunţă a fi un eveniment de referinţă pentru pasionaţii de literatură contemporană şi artă vizuală.

„Din Priviri” este o colecție personală de eseuri comprimate în ritm aforistic, de texte cochete şi fotografii desculțe. Acestea au fost prezentate în cadrul expoziției personale „Fotografii care nu au apǎrut pe Instagram”, vernisată în anul 2021 la Galeriile Cornel Forea şi curatoriatǎ de Damian Florea. „Din priviri” ne deschide o cale nouă de a construi punți cu două sensuri între imagine și text, având călătoria perpetuă drept fundal estompat al căutării de semnificații inedite. Mihaela Nicola vorbește în culori neretușate despre adevăr, secrete, căsătorie, despre cireșe amare, matematică, geopolitică și amandine, observând cu grație, vivacitate și umor locurile comune care ne urmăresc cu fatalitate, dar și trăsăturile care ne fac unici.

„Mihaela Nicola revendică prin acest volum un alt tip de privire, una eliberată de tentația chipului și a perfecțiunii. Din Priviri continuă și dezvoltă aici una dintre temele favorite ale autoarei, călătoria, îmbinând ironia și sarcasmul cu duioșia evocărilor personale sau aparent personale. Textul-gând este deopotrivă concluzie și poartă deschisă spre reflecție, spre o neobosită căutare a sensului aflat mereu, în lumea de azi, la granița dintre realitate și proiecție, dintre aparență și esență”, spune Ana Lotts-Nicolau, director general al editurii Nemira.

Firul roșu al colecției urmărește un personaj recurent, neașteptat, pe care autoarea îl propune ca grațioasă frondǎ la imaginile egocentrice care domină peisajul influencerilor. „Mă consider mai degrabă un outfluencer, îmi place să asamblez contexte de gând și imagine pentru ca fiecare cititor să aibă revelația că este de fapt propriul său influencer”, ne spune Mihaela Nicola.

Elementul surpriză, pe care nu îl devoalăm, devine astfel o ancoră estetică, o metaforă a eliberării și a depărtării de uniformizările comune epocii rețelelor sociale – acolo unde autoarea volumului „Din Priviri” este, în ultimele două decenii, doar un atent observator. „Îmi place să experimentez cu stiluri și abordări, ador să găsesc și să ofer conexiuni neașteptate între fumat, pantofi și poezia din locurile fără toamnă. Am ales această formă de exprimare, amestec de imagine și text, pentru că trăim cu toții azi înconjurați de hibrid. Găsesc hibridul drept semn al căutării, un melanj imperfect și interesant între concepte care își împrumută unul altuia calități și defecte. Propun o colecție de texte necenzurate şi fotografii neretușate într-o epocă în care dictatura frumuseții cu filtre ne este impusă la fiecare pas. Ei bine, în acest context, eu vreau să omagiez naturalul, hârtia tipărită, gândul jucăuș și fotografia fără machiaj perfect”, ne împărtășește autoarea.

Publicul este așteptat miercuri, 5 noiembrie 2025, ora 12.00, în spațiul primitor al librăriei Cărtureşti Verona, pentru un brunch atipic. Mihaela Nicola îl va avea alături pe jurnalistul, prezentatorul și realizatorul radio-TV Marius Constantinescu, pentru un dialog savuros.

Mihaela Nicola este CEO al companiei TheGroup, autoare a volumelor de eseistică „Pe tocuri” și „Cu mănuși”, precum și a unei serii de articole pe teme de actualitate pentru mai multe volume colective şi publicații premium din România.