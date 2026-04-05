Jurnalul.ro Cultură Carte Editura RAO lansează un nou volum care intersectează seriile Harry Bosch și Renée Ballard. Michael Connelly - Noapte adâncă

Editura RAO lansează un nou volum care intersectează seriile Harry Bosch și Renée Ballard. Michael Connelly - Noapte adâncă

de Magdalena Popa Buluc    |    05 Apr 2026   •   17:00
Editura RAO lansează un nou volum care intersectează seriile Harry Bosch și Renée Ballard. Michael Connelly - Noapte adâncă
Sursa foto: Ballard își unește forțele cu Bosch pentru a afla ce s-a întâmplat cu Daisy și pentru a-l aduce, în sfârșit, pe ucigaș în fața justiției

Renée Ballard lucrează din nou în tura de noapte și se întoarce la secția din Hollywood la primele ore ale dimineții, doar pentru a surprinde un străin cotrobăind prin vechile sertare cu dosare. Intrusul este detectivul pensionat Harry Bosch, care lucrează la un caz nerezolvat ce a început să-l obsedeze. Ballard îl dă afară, dar apoi verifică ea însăși cazul, iar acesta îi trezește un amestec profund de empatie și revoltă.

Bosch investighează moartea tinerei Daisy Clayton, în vârstă de cincisprezece ani, o fugară ajunsă pe străzile din Hollywood, care a fost ucisă cu brutalitate, trupul fiindu-i aruncat într-un tomberon ca un gunoi. Acum, Ballard își unește forțele cu Bosch pentru a afla ce s-a întâmplat cu Daisy și pentru a-l aduce, în sfârșit, pe ucigaș în fața justiției.

MICHAEL CONNELLY s-a născut în Philadelphia, în 1956. A hotărât să devină scriitor descoperind cărțile lui Raymond Chandler, drept urmare, a obținut o diplomă în jurnalism cu specializarea scriere creativă, la Universitatea din Florida. A lucrat la diferite ziare din Daytona Beachși Fort Lauderdale, precum și la Los Angeles Times. Cărțile sale au fost traduse în 39 de limbi. A câștigat 15 premii internaționale. Pe lângă profesia de scriitor, Connelly este unul dintre producătorii și scenariștii serialelor de televiziune Bosch și Level 9. Poate fi văzut ocazional în serialul Castle, jucând pocker.

TOP articole pe Jurnalul.ro:
