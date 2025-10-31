Misterul numărului 67. Simona Gherghe a făcut o descoperire surprinzătoare

Deși acest număr este cunoscut în mod obișnuit ca desemnând o cantitate, semnificația sa ca termen a uimit pe mulți.

67, mai mult decât un număr

Potrivit Dictionary.com, „67” poate fi folosit și ca un cuvânt pentru a exprima idei precum „așa și așa” sau „poate asta”.

Acest termen funcționează astfel ca o interjecție, o explozie de energie folosită pentru a transmite un sentiment, nu doar ca un simplu meme, notează spynews.ro.

Deși se pronunță obișnuit ca „șaizeci și șapte”, acum poate fi exprimat și ca „șase și șapte”. Cuvântul a devenit viral pe rețelele sociale după ce a fost utilizat de un tânăr, cunoscut sub pseudonimul The 67 Kid, la -un meci de baschet.

Steve Johnson, director de lexicografie, explică faptul că „67” reprezintă un semnal social, o explozie de energie și o performanță culturală ce rezonează cu oamenii chiar înainte ca semnificația lui să fie pe deplin înțeleasă.

Această descoperire a fost împărtășită de Simona Gherghe cu fanii săi, generând un val de uimire și curiozitate în rândul publicului.