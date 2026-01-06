Nicușor Dan, după reuniunea Coaliției de Voință: România nu va trimite trupe în Ucraina

„În primul rând, coaliția asta știți că funcționează de doi ani și președinții României care au participat au avut un mandat pe care și l-au luat și deci ceea ce dumneavoastră știți că România și-a asumat, cam același lucru este, adică nu trupe în Ucraina, suport logistic, pregătire pentru militari ucrainieni în România sau în alte țări europene în colaborare cu armate din respectivele țări, participare la programe comune de înarmare”, a precizat președintele României, în declarațiile de presă susținute la Paris.

Șeful statului a subliniat că documentul rezultat în urma reuniunii nu va fi „o simplă declarație de intenție”, iar fiecare stat participant va trebui să își asume formal obligațiile.

„Și pentru ca documentul de azi să nu fie o simplă declarație de intenție pentru fiecare din țări, inclusiv pentru România, aceste angajamente vor fi trecute prin Parlamente deci în momentul în care o să avem un decupaj pe fiecare dintre țări cu ce presupune asta, acest decupaj va fi un act pe care Parlamentul României îl va aproba”, a mai spus Nicușor Dan.

Declarațiile au fost făcute după reuniunea desfășurată la Paris, dedicată garanțiilor de securitate pentru Ucraina și rolului „Coaliției de Voință” în monitorizarea unui eventual acord de pace.

Nicușor Dan, poziție fermă despre Venezuela și Groenlanda. Ce spune despre NATO și Statele Unite

Liderul român a explicat, la Paris, cum s-ar poziționa România în cazul unei intervenții americane în Venezuela și a comentat declarațiile legate de Groenlanda, subliniind că situațiile sunt diferite și că există o poziție clară la nivel european.

Întrebat cum s-ar poziționa ca președinte al României în cazul unei intervenții americane în Venezuela și dacă o astfel de acțiune ar încălca dreptul internațional, Nicușor Dan a făcut trimitere la poziția oficială a Uniunii Europene, la care România a aderat.

„În primul rând, pe Venezuela a existat o declarație a Uniunii Europene, 26 din cele 27 de țări din Uniune, între care și România, foarte nuanțată, și asta este poziția pe care noi o avem. Vă dați seama că acea declarație a fost rezultatul unor discuții negocieri pe text.”

Nicușor Dan a fost întrebat și despre situația Groenlandei, în contextul unor declarații venite din partea Statelor Unite, precum și dacă un eventual scenariu de anexare ar putea duce la sfârșitul NATO.

„În ceea ce privește Groenlanda, în primul rând nu vorbim de o intenție oficială a administrației americane. Am avut niște declarații și, în al doilea rând, situația este cu totul și cu totul diferită.”

El a subliniat statutul juridic și strategic al Groenlandei, arătând că nu există un risc real în acest moment.

„E vorba de un teritoriu autonom care este parte din coroana daneză și care este teritoriu NATO, deci nu se pune problema.”

Declarațiile au fost făcute de Nicușor Dan la Paris, în contextul unei discuții despre politica externă, relația transatlantică și poziționarea României în cadrul Uniunii Europene și al NATO.

Nicușor Dan, despre garanțiile de securitate ale Ucrainei: Mesaj de descurajare a Rusiei

Președintele Nicușor Dan, aflat la Paris în cadrul întâlnirii liderilor Coaliției pentru Voință, a precizat că adoptarea Acordului privind Garanțiile de Securitate ale Ucrainei reprezintă: „o dovadă că există un parteneriat transatlantic și un mesaj de unitate și de descurajare în fața Rusiei”.

Președintele Nicușor Dan a participat, marți, la reuniunea liderilor Coaliției de Voință. În cadrul reuniunii a fost adoptat Acordul privind Garanțiile de Securitate ale Ucrainei, documentul care este parte a Planului de Pace propus de SUA, alături de liderii europeni. De asemenea, în cadrul întâlnirii a fost adoptat și un document militar, care nu este încă public și care prevede cum vor fi exercitate Garanții de Securitate, după cum a anunțat președintele Nicușor Dan, în cadrul conferinței de presă.

„A avut loc o ședință fizică a Coaliției pentru Voință – spre deosebire de multe altele care au fost prin sisteme electronice. Cu participarea președintelui Zelenski și, foarte important, cu participarea celor doi emisari ai președintelui Trump pentru Ucraina, domnii Witcoff și Kushner”, a declarat Dan.

Acesta a amintit că scopul Coaliției de Voință este acela de a ajuta Ucraina. Este format majoritar din țări europene, dar și țări care nu sunt membre UE sau NATO.

„Obiectivul acestei Coaliții a fost, să contureze garanții de securitate pentru Ucraina din momentul în care pacea va fi obținută, astfel încât să existe garanția că Ucraina nu va mai fi în situația în care a fost odată cu începerea războiului acum patru ani. Aici s-a făcut un pas important, în sensul că, pe de o parte, s-a adoptat un document public (...) al tuturor statelor care participă la această Coaliție de Voință.

Mai important, în urma unei munci pe care au făcut-o echipele tehnice, Șef de Stat Major, Consilier de Securitate și așa mai departe, s-a definit un document militar, care nu este public, care prevede, în concret, cum vor fi exercitate aceste garanții de securitate, care sunt responsabilitățile pe care fiecare din participanții la această Coaliție și le asumă și cine coordonează pe fiecare din elementele de garanție. Foarte important, așa cum am spus, că Statele Unite sunt parte din aceste garanții de securitate. O dovadă că există un parteneriat transatlantic și un mesaj de unitate și de descurajare în fața Rusiei”, a declarat Nicușor Dan.