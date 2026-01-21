Nemira celebrează 35 de ani de plăcerea lecturii cu povești memorabile, titluri-eveniment, autori consacrați și proiecte curajoase

Anul aniversar Nemira aduce, de asemenea, proiecte editoriale unice pe piață – o nouă colecție de non-ficțiune și colaborarea cu cea mai mare editură de manga din Japonia.

Editura Nemira sărbătorește 35 de ani de povești memorabile care au dus mai departe plăcerea lecturii și au inspirat generații întregi. Fidelă misiunii sale de a publica unii dintre cei mai apreciați și îndrăzneți autori din lume și preocupată permanent să crească interesul pentru lectură și pentru idei care provoacă gândirea, Nemira marchează cei 35 de ani de existență prin noi povești captivante, autori îndrăgiți, titluri-eveniment și proiecte curajoase menite să inspire și să transforme.

În deschiderea anului editorial aniversar, Nemira prezintă principalele titluri care vor fi publicate în primele șase luni ale lui 2026 în imprinturile și colecțiile deja cunoscute și îi invită pe cititori să continue să călătorească din carte în carte, să exploreze lumea prin lectură și să descopere universuri fascinante.

„Anul acesta sărbătorim 35 de ani de povești care au inspirat cititorii, ani în care curajul și inovația ne-au ghidat alegerile editoriale. Am adus în fața publicului scrieri care provoacă imaginația și gândirea și ne-am reinventat constant într-o piață a cărții plină de provocări. Prin selecția editorială, prin proiectele și acțiunile noastre, vom continua să cultivăm și să promovăm plăcerea lecturii. Ne bucurăm de o comunitate activă și loială, care a crescut alături de noi. Și alături de care și noi am crescut. Le mulțumim cititorilor noștri pentru timpul petrecut în compania cărților Nemira și celebrăm cei 35 de ani de existență nu doar printr-o selecție atentă de titluri, dar și prin câteva proiecte unice în piața editorială din România: o nouă colecție de non-ficțiune dedicată femeilor, care urmează să fie lansată în primăvară, și o nouă colaborare cu cea mai mare editură de manga din Japonia, Shueisha”, a spus Ana Lotts-Nicolau, director general al editurii Nemira.

În 2026, imprintul Armada îi poartă pe cititori prin universuri îndepărtate, prin lumi noi dominate de conspirații întunecate, specii pe cale de dispariție și narațiuni care vorbesc despre sfârșitul lumii. Un spectacol al imaginației și puterii creatoare ale unora dintre cei mai apreciați autori ai genurilor SF, thriller și fantasy. Pe parcursul acestui an, Armada le propune pasionaților universului SF o nouă generație de scriitori și scrieri SF. Unul dintre cele mai bune romane SF ale ultimilor ani, „Proiectul Hail Mary”, de Andy Weir, va fi disponibil într-o nouă ediție începând cu luna februarie. Finalist al Premiului Hugo în 2022, romanul beneficiază în acest an și de o ecranizare realizată de MGM Studios, cu Ryan Gosling în rolul principal, programată pentru lansare în cinematografe în a doua parte a lunii martie. De același autor, Armada va publica și „Marțianul”, unul dintre cele mai cunoscute și apreciate romane SF contemporane, ecranizat și el în 2015, cu Matt Damon în rol principal.

„Copiii memoriei”, cea de-a treia parte a seriei „Copiii timpului”, de Adrian Tchaikovsky, continuă una dintre cele mai apreciate space opera contemporane, într-un roman despre supraviețuire, memorie și umanitate. „Școlile Dunei”, de Brian Herbert și Kevin J. Anderson, urmărește în „Mentații Dunei” lupta pentru viitorul umanității. Iar de la John Scalzi, unul dintre cei mai apreciați autori contemporani de SF, cititorii români pot descoperi „Starter Villain”, dar și „Human Division”, cea de-a cincea parte a seriei „Războiul Bătrânilor”.

Pentru iubitorii de fantasy, V.E. Schwab, autoarea trilogiei „Culorile Magiei”, bestseller The New York Times, revine în Armada cu romanul „În miez de noapte să ne îngropați”, un dark fantasy care sfidează granițele genului și explorează, cu o intensitate întunecată și poetică, nemurirea și foamea. Iar de la J.M. Miro, vine „Stăpânul prafului”, cea de-a doua parte din „Trilogia Înzestraților”.

Cititorii pasionați de thrillere vor fi captivați de romanul hipnotic „Colibri Salamandră” al autorului Jeff Vandermeer, cel care semnează și romanul „Anihilare”, dar și de horror-ul psihologic cu accente cyber-noir „William”, de Mason Coile, și de romanul „Toate lucrurile periculoase” al autoarei Stacy Willingham. De asemenea, volumul „Skeleton Crew”, de Stephen King, tradus pentru prima dată în limba română, le aduce cititorilor o serie de povestiri înfricoșătoare și ocazia de a (re)descoperi teroarea caracteristică scrierilor lui King.

Armada Smart pregătește în continuare bestsellere și povești valoroase semnate de autori apreciați precum Sven Hassel, Susanna Clarke, Charlaine Harris și mulți alții, într-un format prietenos cu buzunarul.

În colecția Nemira Fiction vor fi publicate „Plecare, plecări”, de Julian Barnes, o carte de o sensibilitate profundă, anunțată drept romanul de rămas-bun al autorului, „Dispariția lui Astrid Bricard”, un roman în stilul inconfundabil al Natashei Lester, „Dirty Diana”, de Jen Besser și Shana Feste, primul volum al unei trilogii inspirate de podcastul de succes cu Demi Moore, alături de o nouă ediție a bestsellerului internațional „Daisy Jones & The Six”, de Taylor Jenkins Reid. Colecția este completată de „Trenul de noapte spre Marrakech”, de reeditarea romanului „Văduva de safir”, ambele de Dinah Jefferies, la care se alătură „Vă prescriem o pisică”, de Ishida Syou, o poveste luminoasă și reconfortantă despre vindecare și legături umane. Din zona romance, „Done and Dusted”, de Lyla Sage, deschide seria „Rebel Blue Ranch”, extrem de apreciată pe Goodreads, iar Sangu Mandanna revine cu un roman plin de farmec și emoție despre o vrăjitoare care primește o a doua șansă de a-și recâștiga puterile magice, „A Witch's Guide to Magical Innkeeping”. Vara va debuta cu un titlu-eveniment, „The Midnight Train”, romanul mult așteptat al scriitorului britanic Matt Haig.

Imprintul Orion dedicat non-ficțiunii continuă cu lucrări de referință din știință, artă, istorie și comunicare. În prima parte a anului, Orion va publica autobiografia actorului Patrick Stewart, „Așa să fie”, o lectură despre pasiune, perseverență și arta de a depăși obstacolele, dar și volumele dedicate istoriei: „Conspirația nazistă”, de Brad Meltzer și Josh Mensch, care explorează marile minți politice ale secolului XX și analizează anii decisivi ai celui de-Al Doilea Război Mondial, și „Istoria secretă a lumii”, de Jonathan Black.

În prima parte a anului, și imprintul n'autor, dedicat scrierilor autorilor români, le pregătește cititorilor cărți una și una. La 30 de ani de la prima publicare și la cei 35 de ani ai Nemira, „2485 Quirinal Ave”, de Florin Chirculescu/ Sebastian A. Corn, va apărea într-o ediție revizuită și adăugită, cu haine noi, pe măsura seriei de autor dedicată scriitorului român. În ediții revizuite și adăugite vor apărea și primele două romane - „Fluviul Șoaptelor” și „Furia Oarbă” - din seria „Haiganu” a lui Marian Coman, iar îndelung așteptatul volum care încheie trilogia, „Tristețea Zeilor”, va fi publicat concomitent cu acestea, tot cu ilustrațiile lui Andrei Moldovan. O altă continuare de excepție va fi volumul al doilea al recent premiatului roman „Ceilalți”, semnat de Ion Manolescu. Colecția n'autor non-ficțiune se va îmbogăți cu un titlu splendid, în timp util pentru târgul de carte Bookfest. Este vorba despre prima carte a lui Gilbert Costache, editată împreună cu Delia Marinescu și Ana Maria Ciobanu, un memoir care ne spune povestea devenirii unui model rom.

Celor mai mici dintre cititori, imprintul Nemi le-a pregătit numeroase surprize. Cristina Andone revine în forță cu o serie nouă în care personajul principal, rândunica Bibina, leagă prietenii și le împărtășește copiilor propriile aventuri și informații valoroase despre capitalele întâlnite în zborul ei prin lume. Totodată, cei mici vor face cunoștință cu „Rața și Gâsca”, o serie de povești scrise și ilustrate de Tad Hills, care îi vor ajuta să înțeleagă și să depășească situații obișnuite, cu care se confruntă copiii de pretutindeni, iar seria „Anii de creșă”, concepută de Madeleine și Flore Brunelet – mamă și fiică, una ilustratoare, iar cealaltă, psiholog – le oferă celor mici o poveste, iar celor mari, sfaturi pentru a înțelege mai bine ce se întâmplă în mintea unui copil.

Iubitorilor de manga, NEZUMI by Nemira le aduce anul acesta, în premieră pentru România, două serii-cult: „Death Note” și „Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba”. Colaborarea cu Shueisha, cea mai mare editură de manga din Japonia, marchează un moment important în evoluția primului imprint dedicat benzii desenate japoneze traduse în limba română, prin publicarea unora dintre cele mai cunoscute și importante serii manga din toate timpurile. Totodată, cititorii se vor putea bucura de noi aventuri ale eroilor preferați din serii îndrăgite precum „Minciuna ta din aprilie”, „Justițiarii din Tokio”, „Atacul titanilor”, „Atelierul vrăjitoarelor”, „Maruru și Hachi – pisicile hoinare” și „Chi - viață de pisică”.

Despre Nemira

Nemira este una dintre primele edituri independente din România. A fost fondată în 1991 la București de Valentin Nicolau și continuă să fie și astăzi un business de familie condus de Ana Lotts-Nicolau și Cătălina Nicolau. Editură independentă curajoasă, Nemira are ca prioritate să aducă cititorilor povești puternice și idei provocatoare. Nemira traduce unii dintre cei mai populari și îndrăzneți scriitori din întreaga lume și, în același timp, susține noile generații de scriitori români ale căror voci consideră că trebuie să se facă și mai mult auzite.

În dialog constant cu cititorii, firul roșu al tuturor cărților publicate este #plăcerea lecturii, alături de convingerea profundă că literatura și educația pot schimba destine.