Nouă carte semnată de Mugur Ciuvică, lansată în librării: ce se întâmplă când justiția este folosită ca armă?

Cartea aduce în prim-plan un episod pe care autorul îl descrie drept „un Watergate românesc”, legat de Dosarul ICA și de modul în care au fost influențate decizii judiciare la nivel înalt.

Redăm integral un fragment din volum:

„Ce se întâmplă când justiția este folosită ca armă? Un dosar celebru, o înregistrare, câteva nume-cheie și un scandal care ar fi trebuit să zguduie România din temelii.

Un Watergate românesc

În 3 ianuarie 2017, apare o înregistrare audio în care fostul preşedinte Traian Băsescu relatează modul în care, în 2014, a fost fabricat dosarul în care a fost condamnat Dan Voiculescu:

Sebastian Ghiţă: „Şi aveţi înregistrări cu toţi?“

Traian Băsescu: „Coldea, doamna Kovesi, judecătoarea Camelia Bogdan. Bă, da’ să vezi conversaţia când îmi spuneau că îl luăm pe Mustaţă din complet. Da? Hai, băieţi, să-l aruncăm în aer! Vreţi să-mi distrugeţi familia?“

Sebastian Ghiţă: „Ce stat este ăsta, domnule preşedinte?“

Traian Băsescu: „Eu v-am spus de câteva ori, stat mafiot, na, eu ştiu ce spun.“

Sebastian Ghiţă: „Probleme cu dosarul Voiculescu?“

Traian Băsescu: „Să-i vezi când vorbeau a doua zi după condamnarea care, cum le-o spusese cu trei zile înainte, s-a împlinit. Cum îmi spunea: mâine îl luăm pe Mustaţă şi intră Camelia Bogdan. Să-i vezi după o zi când spuneau am vorbit cu Camelia Bogdan şi a spus că, dacă aveam codul penal, îi dădea 20 de ani, a putut să-i dea doar zece. Pe urmă trage concluziile Coldea, ştii. Să-l vezi ce spectaculos e Coldea când trage concluzii.“

Sebastian Ghiţă: „Sunteţi supărat pe ei.“

Traian Băsescu: „Camelia Bogdan este. A intrat judecător în dosarul ginerelui. Un judecător care duce dosarul de-un an este schimbat şi la ultimul termen a intrat Camelia Bogdan. Păi bă, Bogdan, eu te ştiu cine eşti!“

Autenticitatea înregistrării este confirmată a doua zi chiar de Traian Băsescu, într-un mesaj publicat pe Facebook: „Am luat notă de înregistrările apărute în mass media /.../. Cu privire la aceste înregistrări, fac următoarele precizări: 1. Înregistrările au fost făcute în cadrul unor discuţii private în ultimele luni ale anului 2016; 2. Recunosc înregistrările ca fiind reale“.

Aşadar, Băsescu însuşi recunoaşte că, în 2014, a ştiut exact condamnările din Dosarul ICA, Kovesi şi Coldea fiind informaţi despre acestea cu 3 zile înainte ca judecătoarea Bogdan să condamne 12 oameni la un total de 67 de ani de închisoare în acest dosar.

În 8 august 2014, în Dosarul ICA, se comite un uriaş abuz, de tipul celor comise de regimul stalinist în anii ’50 ai secolului trecut. Nu există în Europa democratică niciun caz similar. În ianuarie 2017, vinovatul principal recunoaşte public fapta, fără nicio urmă de regret. Mai mult, îi denunţă şi pe complicii săi. Complicii, la rândul lor, se dovedesc a fi corupţi, abuzivi, incompetenţi, toţi pierzându-şi funcţiile în urma unor mari scandaluri.

În 9 iulie 2015, Emilian Eva, procurorul din Dosarul ICA, este reţinut de DNA. În mai 2023, Înalta Curte îl condamnă definitiv la 2 ani şi 11 luni de închisoare cu suspendare pentru că a primit mită pentru deciziile pe care le lua în calitate de procuror. Judecătorii stabilesc că Emilian Eva a luat mită în schimbul clasării unui dosar de corupţie, că a efectuat operaţiuni de comerţ clandestine incompatibile cu funcţia de magistrat şi că a comis fals în declaraţia de avere. Fiind condamnat penal, Emilian Eva este exclus din magistratură în iulie 2023.

Judecătoarea Camelia Bogdan este exclusă de două ori din magistratură de Consiliul Superior al Magistraturii. Prima dată în 2017, pentru că s-a aflat în incompatibilitate chiar când judeca Dosarul ICA. (Această decizie de excludere este schimbată ulterior într-una de mutare disciplinară.) A doua oară în 2018, pentru că, într-un alt dosar, a falsificat sistemul ECRIS (prin care sunt repartizate dosarele), a creat un complet fantomă şi a pronunţat o sentinţă ilegală, desfiinţată ulterior de Înalta Curte. Printr-o decizie definitivă a Înaltei Curţi, Camelia Bogdan îşi pierde statutul de judecător în 12 aprilie 2022. Iar prin Decizia din 11 septembrie 2025, Înalta Curte hotărăşte că fosta judecătoare Camelia Bogdan a comis abuz în serviciu prin modalitatea în care a soluţionat Dosarul ICA şi „hărţuirea“ constantă a lui Dan Voiculescu.

În ianuarie 2017, Florian Coldea este forţat să demisioneze din funcţia de prim adjunct al directorului SRI, pe care o ocupase timp de aproape 12 ani. Demiterea vine în urma dezvăluirilor legate de cadourile pe care le-a primit de la omul de afaceri Sebastian Ghiţă. În 24 mai 2024, Florian Coldea este pus sub acuzare şi sub control judiciar pentru trafic de influenţă privind aranjarea de dosare în justiţie, iar în 3 iulie 2025 este trimis în judecată.

Laura Codruţa Kovesi este demisă din funcţia de procuror şef al DNA în iulie 2018, în urma nenumăratelor scandaluri legate de fabricarea de probe de către procurorii din subordinea sa, precum şi a raportului Ministerului Justiţiei în care era acuzată de comportament autoritar şi discreţionar, de implicarea abuzivă în anchete şi de prioritizarea dosarelor în funcţie de impactul mediatic.

Aşadar, la finalul anului 2025, niciunul dintre cei care, potrivit chiar lui Băsescu, au aranjat Dosarul ICA nu mai este în funcţie. În acelaşi timp însă, niciunul nu este pus sub acuzare pentru faptele comise în legătură cu acest dosar. Inclusiv Decizia Înaltei Curţi din 11 septembrie 2025, care certifică abuzul comis de Camelia Bogdan, constată prescripţia faptelor acesteia, implicit imposibilitatea de a răspunde în faţa legii pentru faptele comise.

Pentru unii dintre cei condamnaţi în Dosarul ICA, nici măcar revizuirea sentinţei din 2014 nu mai poate înlătura consecinţele pedepsei nedrepte. Profesorul Gheorghe Mencinicopschi s-a îmbolnăvit în închisoare şi a murit după ce fusese eliberat condiţionat.”

