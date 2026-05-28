Omul care a schimbat alimentația românilor, distrus de dosarul care i-a schimbat viața. Moștenirea lui Gheorghe Mencinicopschi revine în atenție

Pentru un om a cărui întreagă viață fusese ghidată de rigoarea laboratorului și a studiului, izolarea a însemnat începutul unui calvar fizic de nedescris. Frigul pătrunzător și umezeala constantă a zidurilor de detenție i-au atacat organismul, accelerându-i afecțiunile și declanșând o fibroză pulmonară severă, complet ireversibilă. Cele 780 de zile petrecute în spatele gratiilor i-au confiscat definitiv liniștea, lăsând-ul într-o singurătate cruntă, cu întreaga avere sechestrată și pensia poprită. Silit să respire legat zi și noapte de un aparat de oxigen, profesorul Mencinicopschi a ales să se retragă din viața publică, stingându-se în octombrie 2022.

Însă acolo unde trupul s-a prăbușit sub povara bolii și a lipsurilor materiale, spiritul său a cunoscut o transformare profundă și o înălțare cutremurătoare. În singurătatea celulei, singurul său refugiu a fost rugăciunea fierbinte și studiul neîntrerupt în biblioteca închisorii. Fiica sa, Ioana, avea să mărturisească mai târziu că această încercare cumplită a fost primită de tatăl ei ca un test divin, menit să-i curețe sufletul de deșertăciunea lumii. Într-un gest de o măreție morală rarisimă, profesorul a lăsat scris că îi iartă pe toți cei care i-au grăbit sfârșitul, transformându-și suferința într-o treaptă spre eternitate. Din această penitență asumată cu demnitate s-a născut o operă profundă, un adevărat testament lăsat unui popor pe care l-a iubit dincolo de propriul sacrificiu.

Astăzi, când ecourile suferinței sale încă mai vibrează în inimile celor care l-au prețuit, această moștenire unică prinde din nou viață. Senatul Științific al Fundației Dan Voiculescu pentru Dezvoltarea României readuce în atenția publicului volumul „Crezi că ştii să trăieşti?! Alimentaţia şi longevitatea - O nouă abordare holistică”, salvând de la uitare gândirea vizionară a profesorului. Cartea depășește granițele unui simplu manual de nutriție, devenind o confesiune despre echilibrul fundamental dintre trup și suflet. Autorul ne vorbește despre universul informațional al hranei, avertizându-ne că alimentele procesate ne corup biologia, dar ne oferă și tehnici esențiale pentru a îmbătrâni frumos, de la dezintoxicarea digitală până la înțelegerea virtuților postului creștin și a grației rugăciunii.