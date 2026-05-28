„Nevinovată” după 11 ani! Simona Man, achitată definitiv după un deceniu de procese și acuzații

11 ani.

Atât a durat coșmarul prin care a trecut Simona Man, fost președinte al PPDD și fost secretar de stat în Ministerul Agriculturii.

11 ani de anchete, termene, acuzații, suspiciuni și presiune publică.

11 ani în care și-a purtat numele prin tribunale încercând să demonstreze ceea ce astăzi instanța a decis definitiv.

Curtea de Apel București a achitat-o pe Simona Man, stabilind clar că:

„fapta nu este prevăzută de legea penală.”

Un verdict care vine după mai bine de un deceniu în care viața ei a fost ținută în loc de un dosar penal ce s-a încheiat, în final, cu achitare.

În același dosar a fost achitat definitiv și Liviu Neagu, fost secretar general al PPDD, pentru acuzațiile de complicitate și spălare de bani.

Dar dincolo de decizia instanței, rămâne întrebarea care apasă greu:

cum poate un om să trăiască 11 ani sub acuzații, pentru ca la final să i se spună că fapta nu există în forma penală invocată?

Pentru Simona Man, acești ani au însemnat mai mult decât un proces.

Au însemnat o luptă continuă cu suspiciunea, cu etichetele și cu judecata publică.

Ani care nu mai pot fi recuperați.

Ani în care titlurile au circulat mai repede decât adevărul.

Ani în care verdictul public a venit înaintea celui din instanță.

Astăzi, după 11 ani, justiția a vorbit definitiv.

Dar nimeni nu le poate da înapoi timpul pierdut.