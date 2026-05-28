3 zodii sunt favorizate de astre, până 30 iunie 2026

Pe 1 iunie, Mercur, planeta comunicării, intră în Rac, unde promovează conversații mai blânde. Pe 9, Jupiter în Rac își va uni forțele cu Venus, planeta iubirii. Când se întâmplă acest lucru, relațiile au șansa de a se consolida. Soarele intră în Rac pe 21, evidențiind aspecte legate de familie și casă. Mercur retrograd începe pe 29. Deoarece Mercur retrograd este în Rac, este momentul perfect pentru a reflecta asupra trecutului, inclusiv de unde ai venit și istoria familiei tale.

Unele semne zodiacale experimentează mai multă prosperitate, fericire și se simt mai bine în fiecare lună decât altele, dar de obicei, la un moment dat pe parcursul anului, fiecare semn primește propriile beneficii planetare speciale.

1. Leu

Viața devine mult mai bună pentru tine înainte de sfârșitul lunii iunie. Pentru început, norocul tău se îmbunătățește vertiginos. Venus intră în Leu pe 13 iunie și va rămâne în semnul tău până pe 9 iulie. Când Venus intră în semnul tău, așa cum se întâmplă o dată pe an, acesta este momentul în care arăți și te simți cât mai bine. Venus în prima ta casă face totul mai bine. Norocul tău se îmbunătățește, iar lucrurile tind să meargă mai mult în direcția pe care ți-o dorești. Alții sunt atrași de tine și pari magnetic.

Marte a fost în Taur sau în a zecea casă a carierei tale, ceea ce ar putea cauza probleme, mai ales când face cuadratură cu Soarele tău, așa cum se va întâmpla cu fiecare Leu. Dacă ai și alte planete fixe în harta ta, acestea se vor cuadra, conjuncție sau opoziție față de ele.

Pe 28 iunie, Marte intră în Gemeni sau în casa a unsprezecea a ta, care guvernează grupurile de prieteni, organizațiile și orice alt grup din care faci parte. Aceasta este casa legată de activitatea socială, așa că este probabil ca rețeaua ta de contacte să crească. Din fericire, Gemenii sunt un semn foarte compatibil cu Leul.

Jupiter intră și el în semnul tău, ceea ce apare doar o dată la 12 ani. Acest lucru se întâmplă pe 30 iunie, iar Jupiter va rămâne în semnul tău aproximativ un an întreg. Primești un bonus, deoarece ciclul lui Jupiter în Leu petrece o lună suplimentară în semnul tău, ajungând la un total de 13 luni, ceea ce este rar.

Odată ce Jupiter intră în Leu, se alătură lui Venus în Leu pentru următoarele nouă zile, iar această perioadă ar trebui să fie cu totul specială pentru tine. Această planetă poate genera o abundență de energie. Așteaptă-te la noi oportunități și la o dispoziție bună, iar norocul tău se va îmbunătăți considerabil. Jupiter oferă ajutor și protecție planetară suplimentară, deoarece se află în prima ta casă, care te guvernează personal. Lucrurile arată bine, Leu, așa că profită la maximum de ea.

2. Rac

În primele 12 zile din iunie, Venus este în semnul tău, Rac. Acesta este momentul în care arăți și te simți cel mai bine și ai un noroc cu totul special, cu momente foarte plăcute. Venus se alătură lui Jupiter și Mercur, ambii fiind deja în zodia ta. Așteaptă-te să vezi îmbunătățiri în comunicare care îți aduc noroc.

Soarele intră în Rac pe 21 iunie și va rămâne acolo până pe 22 iulie. Când Soarele tranzitează prin zodia ta, te simți de obicei plin de energie și mai mult ca tine însuți. Când Soarele este în conjuncție cu Soarele tău, așa că La mulți ani!

Pe 30 iunie, norocosul Jupiter intră în Leu. În cazul tău, însă, acesta nu este un lucru rău, deoarece se mută în a doua casă a banilor. Aceasta este secțiunea din harta ta care guvernează veniturile personale și stima de sine, așa că Jupiter va da un impuls tuturor acestor lucruri.

Deoarece Venus intră în Leu pe 13 iunie și se alătură lui Jupiter în Leu, acest lucru ar trebui să-ți ofere schimbări financiare reale. Dacă te gândești să ceri o mărire de salariu, acum va fi momentul în care cele două planete cele mai benefice tranzitează casa ta a banilor.

Nu numai că finanțele tale ar trebui să se îmbunătățească în următorul an, dar a doua casă guvernează și stima de sine, oferindu-i și acesteia un salt mare. Mai ales de la sfârșitul lunii iunie, ar trebui să te simți grozav. Profită la maximum de această perioadă, Rac.

3. Berbec

Tranzitul lui Saturn în propriul semn poate părea adesea o perioadă serioasă, Berbec, dar lucrurile se vor îmbunătăți dramatic până la sfârșitul lunii iunie. Venus va intra în Leu, un alt semn de Foc care este foarte compatibil cu tine, și va tranzita a cincea casă a iubirii, romantismului și prietenilor până pe 9 iulie.

Aceasta este întotdeauna o perioadă plăcută a anului când petreci mai mult timp cu prietenii, iar dacă ești singur, îți cresc șansele de a întâlni pe cineva special.

Marte părăsește Taurul și intră în Gemeni pe 28 iunie, unde va rămâne până pe 11 august. Gemenii sunt un alt semn care este foarte compatibil cu tine și vor tranzita a treia casă a ta. Aceasta este secțiunea hărții tale astrologice care guvernează comunicarea, călătoriile scurte, frații și vecinii.

Comunicarea devine mai importantă cu Marte în această casă. Pe 30 iunie, Jupiter intră în Leu, alăturându-se lui Venus în a cincea casă a iubirii, romantismului și prietenilor. Cele două planete cele mai benefice vor călători împreună în primele nouă zile ale lunii iulie, ceea ce ar trebui să reprezinte niște momente minunate. Dacă ești singur, ai șanse mult mai mari să întâlnești pe cineva special.

Jupiter tranzitează a cincea casă doar o dată la 12 ani. Dacă ai un partener, următoarele 13 luni ar trebui să pară extra speciale. A cincea casă guvernează și copiii, așa că, dacă acesta este ceva la care speri, acesta este un moment ideal. Până la sfârșitul lunii iunie, ar trebui să fii în al nouălea cer, potrivit yourtango.com.

