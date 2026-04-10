Jurnalul.ro Cultură Carte Povești nemuritoare – volumul 11: o călătorie din Banat până în Japonia

Povești nemuritoare – volumul 11: o călătorie din Banat până în Japonia

de Redacția Jurnalul    |    10 Apr 2026   •   10:30
Povești nemuritoare – volumul 11: o călătorie din Banat până în Japonia
Colecția „Povești nemuritoare” continuă să aducă în fața cititorilor farmecul lecturii clasice, iar volumul 11 propune o călătorie captivantă prin lumi și culturi diferite, unite prin aceeași înțelepciune populară.

De la poveștile din Banat, unde curajul, dreptatea și istețimea dau sens întâmplărilor, până la istorisiri din Argentina, Norvegia, Iran sau Țara de Foc, fiecare poveste deschide o fereastră către o altă lume. Personaje memorabile și situații pline de tâlc conturează un univers în care valorile simple rămân mereu actuale.

Volumul este completat de fragmente din celebrul „Decameron” de Giovanni Boccaccio, dar și de povești din Japonia, Tibet, Serbia, Bulgaria sau Vietnam, care adaugă profunzime și diversitate acestei selecții.

Colecția „Povești nemuritoare” este o invitație la reflecție și la redescoperirea bucuriei lecturii, atât pentru copii, cât și pentru adulți.

Disponibil la chioșcurile de ziare din toată țara, începând de miercuri, 15 aprilie.
 

„Povești nemuritoare” – cărți care unesc lumi și cresc generații.

 

