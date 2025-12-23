Povești nemuritoare – redescoperă farmecul basmelor românești în volumul 3 al colecției

Povești nemuritoare, volumul 3 reunește 10 povești scrise de autori români: Mihai Eminescu, George Cătană, Ioan-Pop Reteganul, I.C. Fundescu, Miron Pompiliu, precum și două basme populare pline de învățăminte.

Un volum dedicat identității culturale românești

Al treilea volum pune în lumină bogăția basmului autohton, aducând în fața cititorilor povești care au modelat și inspirat generații de copii. Lumea fantastică a autorilor români este prezentată cu aceeași atenție la detalii care caracterizează întreaga colecție, făcând ca lectura să fie accesibilă copiilor, dar și nostalgică pentru adulți.

Poveștile vorbesc despre curaj, adevăr, bunătate și iubire, valori universale care continuă să inspire și astăzi.

Colecția Povești nemuritoare rămâne un proiect literar dedicat transmiterii tradiției și culturii românești către noile generații.

Volumul 3 al colecției Povești nemuritoare este disponibil începând de miercuri, 24 decembrie, la chioșcurile de ziare și la toate punctele de difuzare a presei. Fiecare volum are prețul de 24,90 lei.