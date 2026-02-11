Premieră literară: Primul roman polițist românesc tradus în limba arabă

Această apariție editorială reprezintă prima traducere în limba arabă a unui roman polițist românesc și confirmă statutul lui George Arion drept autor-fanion al genului crime din România, un scriitor iubit care a deschis drumuri și continuă să cucerească noi spații culturale, la peste patru decenii de la debut. Lansarea volumului „Atac în bibliotecă” a avut loc la standul României și i-a avut în prim-plan pe George Arion, alături de Ranya Bakr, editoarea cărții în limba arabă, Sina Nadi Ali Al Tai, traducătoarea romanului, și Alexandru Arion, directorul Crime Scene Press. Evenimentul a atras un public numeros și interesul profesioniștilor din industria editorială din lumea arabă, confirmând relevanța internațională a operei lui George Arion.

Titlu-cult

Publicat pentru prima dată în 1983, „Atac în bibliotecă” este romanul care l-a introdus în peisaj pe Andrei Mladin, unul dintre cele mai emblematice personaje ale literaturii polițiste românești. Ancheta neconvențională, umorul mușcător, spiritul critic și radiografia lucidă a societății românești din anii ’80 au transformat cartea într-un titlu-cult, capabil să sfideze cenzura comunistă și să rămână actual până astăzi. Romanul a fost ecranizat în 1992 și tradus în limba engleză (2011), franceză (2015) și macedoneană (2017), iar ediția arabă deschide un nou capitol internațional pentru universul literar creat de George Arion. „Pentru Crime Scene Press, această lansare nu este doar un succes editorial, ci o afirmare clară a valorii literaturii crimei românești pe scena internațională, cu George Arion în rol de pionier și reper canonic al genului. Prezența romanului său la Cairo, la cel mai important târg de carte din lumea arabă și Africa, demonstrează că poveștile puternice, personajele memorabile și vocea autentică depășesc granițe, limbi și culturi”, ne-au declarat editorii de la Editura Crime Scene Press.

Primul volum de poezii polițiste

Altă veste interesantă: cel mai nou volum semnat de George Arion, „Thriller”, publicat de Crime Scene Press, marchează o premieră absolută în literatura română - primul volum de poezii polițiste. Cartea reprezintă un experiment literar îndrăzneț, care îmbină tensiunea specifică thrillerului cu forța expresivă a poeziei, oferind o experiență de lectură originală și modernă. Este un volum care vorbește despre crimă, moralitate, frică, putere și societate, deschizând totodată o conversație relevantă despre inovație în literatură și despre evoluția genului.

La Târgul Internațional de Carte de la Cairo s-a lansat primul roman polițist românesc tradus în limba arabă, scris de George Arion.

Participarea României ca invitat de onoare la Târgul Internațional de Carte de la Cairo s-a consumat în contextul aniversării a 120 de ani de relații diplomatice româno-egiptene.

