Procesele care au schimbat lumea – o serie editorială semnată de Mircea Duțu

Seria debutează joi, 4 decembrie cu volumul „Procesul lui Pavel”, urmat în 11 decembrie de „Pilat din Pont”, iar în 18 decembrie cu „Procesul lui Iisus”. Fiecare carte va fi disponibilă la chioșcuri și la toate punctele de difuzare a presei la prețul de 30 de lei.

„Procesul lui Pavel”

Primul volum al seriei este dedicat procesului apostolului Pavel, un subiect puțin explorat în literatura de specialitate. Dacă despre procesul lui Iisus există peste 500 de lucrări monografice, despre cel al lui Pavel studiile sunt aproape inexistente.

„Cel puțin pentru limba română, cartea de față este o lucrare de pionierat”, afirmă Mircea Duțu.

„Pilat din Pont”

Al doilea volum al seriei își propune să reconstruiască portretul istoric al lui Pilat din Pont, care a pronunțat sentința împotriva lui Iisus. Mircea Duțu pornește „în căutarea omului care l-a judecat”, încercând să distingă figura reală a prefectului de miturile conturate în tradiția religioasă.

„Procesul lui Iisus”

Ultimul volum al seriei abordează unul dintre cele mai studiate și mai controversate episoade din întreaga istorie universală: procesul lui Iisus.

Mircea Duțu descrie acest moment ca fiind crucial, cu o dublă semnificație: religioasă (deschide calea mântuirii pentru credincioși) și juridică (Iisus devine simbolul „condamnatului nevinovat”, iar procesul, un exemplu de eroare judiciară).

Autorul arată că acest episod a devenit, în timp, „instrumentul arhetipal de soluționare a conflictelor, judecata legiuită și egală pentru toți”, depășind cu mult cadrul strict religios și influențând concepțiile juridice moderne.

Prin cele trei volume, Mircea Duțu reușește să aducă o privire echilibrată și documentată asupra unor evenimente care, deși sunt ancorate în tradiția creștină, au influențat principii juridice, viziuni politice și mentalități culturale din întreaga lume.

