Război în Orientul Mijlociu. Declarația incendiară a consilierului miliar al noului lider suprem al Iranului despre Donald Trump

Consilierul Yahya Rahim Safavi a declarat la televiziunea de stat că „Trump este cel mai corupt și mai stupid președinte american”. El a mers și mai departe, numindu-l pe președintele american, „însuși Satana”, potrivit Le Figaro.

Iranul și Israelul nu pot coexista

Oficialul iranian s-a referit și la Israel, despre care a afirmat că cele două state nu pot coexista.

„În Orientul Mijlociu, Israelul și Iranul nu pot coexista. Unul dintre cei doi trebuie să rămână. Cel care va rămâne este Iranul, iar cel care va fi distrus este, fără îndoială, regimul sionist”, a adăugat el.

Președintele SUA, Donald Trump a declarat anterior că numirea lui Mojtaba Khamenei ca lider suprem a fost „o alegere innaceptabilă”, adăugând că: „Nu va dura foarte mult”.

Israelul a avertizat că nu va ezita să-l asasineze pe clericul șiit, considerat la fel de radical ca tatăl său, care a fost ayatollah timp de 37 de ani.