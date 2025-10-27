Raftul cu tandrețuri literare: 9 cărți de suflet

1. Primăvara revoluțiilor

Autor: Christopher Clark

Editura: Trei, 2025

Traducere: Gabriel Tudor

Din punct de vedere istoric, revoluțiile de la 1848 au fost eclipsate de Revoluția Franceză din 1789 și de revoluțiile produse în Rusia la începutul secolului XX. Totuși în 1848 aproape toată Europa a fost cuprinsă de flăcările conflictului. Tulburările politice s-au răspândit ca un incendiu de vegetație pe întreg continentul, provocând schimbări semnificative, care continuă să modeleze lumea chiar și azi.

Christopher Clark este profesor de istorie modernă a Europei și membru al St. Catharine' College din cadrul Universității Cambridge. El este autorul volumelor The Sleepwalkers, Time and Power, Iron Kingdom și al altor lucrări de succes.

2. Despre România

Autor: Alphonse Dupront

Editura: Polirom, 2025

Traducere: Magda Jeanrenaud

Prestigios istoric al sensibilităților colective și antropolog al sacrului, Alphonse Dupront (1905-1990) a deținut în România funcțiile de director al Institutului Francez din București și de consilier cultural (1932-1941), iar în anul 2006 a fost ales post-mortem membru al Academiei Române. Volumul îngrijit de istoricul Ștefan Lemny cuprinde toate textele elaborate de Dupront pe teme românești, răspândite prin publicații care sunt astăzi greu accesibile sau rămase complet inedite. Aceste texte aruncă lumină asupra unui aspect puțin cunoscut al creației lui și îngăduie o mai bună apreciere a profunzimii și subtilității gândirii sale, dar și asupra pasiunii și prieteniei sale pentru România. Pe lângă o consistentă prezentare a vieții și activității savantului francez, volumul conține, de asemenea, corespondența sa cu Emil Cioran, Mircea Eliade și Eugène Ionesco, pe care acesta i-a cunoscut și i-a prețuit, susținându-i în perioada instalării lor în Franța.

3. Jurnal de scriitor (vol. I și II)

Autor: F.M. Dostoievski

Editura: Polirom, 2025

Traducere: Adriana Nicoară, Marina Vraciu, Leonte Ivanov şi Emil Iordache

Volumul I din Jurnalul lui Dostoievski ne înlesneşte accesul la experienţa morţii trăită de autor în anul 1849, când, în calitate de participant la reuniunile grupului liberal al lui Petraşevski, a fost arestat şi condamnat la moarte sub acuzaţia de complot împotriva statului. Paginile cele mai tulburătoare prezintă scena aplicării sentinţei - în clipa ce a precedat deschiderea focului de către plutonul de execuţie, a sosit graţierea ţarului de la condamnarea la moarte, cu comutarea pedepsei prin deportare în Siberia timp de peste trei ani. Trăind mereu în vecinătatea morţii (a fost martor al asasinării tatălui său de către propriii ţărani), marcat de crizele de epilepsie, pledoariile în favoarea celor oprimaţi, dar şi de crizele religioase care l-au determinat să treacă de la agnosticism la creştinism, Dostoievski prezintă în scrierile sale omul sfâşiat între prezenţa răului şi căutarea lui Dumnezeu, între inconştient şi conştient. Acest prim volum reuneşte o varietate de texte publicate în revista Jurnal de scriitor în perioada 1873 - aprilie 1876, de la povestiri ca „Bobul” sau „Un băiat la bradul lui Hristos” şi portrete literare precum cel al lui Vissarion Belinski la profeţii politice şi eseuri despre societate, valori sau moralitate.

Al doilea volum al Jurnalului de scriitor acoperă perioada mai 1876 - aprilie 1877, un moment de cotitură în chestiunea orientală şi în relaţiile Rusiei cu marile puteri.

4. Literatura latină medievală

Coordonator: Claudio Leonardi

Editura: Polirom, 2025

Traducere: Emanuel Grosu

Studierea Evului Mediu prin prisma literaturii pe care a produs-o poate modifica radical nedreapta percepție comună asupra acestui mileniu de istorie. „Pe umerii giganților”, potrivit unei expresii atribuite lui Bernard de Chartres, adică exploatând valorile Antichității greco-latine, autorii Evului Mediu au creat opere originale în care varietatea temelor și a perspectivelor de abordare ține pasul cu mutațiile sociopolitice ale vremii și cu preferințele diverse și schimbătoare ale unui public răspândit pe aproape tot cuprinsul Europei. Cu un canon de autori greu de definit, literatura latină medievală surprinde și fascinează în același timp prin complexitate: genurilor consacrate în Antichitatea clasică li s-au adăugat altele, iar tendinței tenace de a interpreta și a reprezenta lumea prin autoritatea primilor gânditori creștini i s-au alăturat cu timpul puncte de vedere mai raționale și mai realiste. Realizat de un colectiv de reputați medieviști, Manualul propus de Società Internazionale per lo Studio del Medio Evo Latino oferă o perspectivă sintetică și integratoare asupra producției literare medievale de limbă latină: genuri, opere, autori, curente și școli de gândire jalonează întreaga evoluție, divizată pe secole, a literaturii din epocă. Adresat în primul rând profesorilor, cercetătorilor și studenților din toate ciclurile de studiu ale disciplinelor umaniste, dar și unui public mai larg interesat de istoria patrimoniului cultural european, Manualul oferă informații fundamentale cu privire la evoluția și semnificația unei literaturi care exaltă latina atât ca limbă de creație, cât și ca vehicul de transmitere a cunoașterii.

5. Gustul unei amintiri

Autoare: Daria Lavelle

Editura: Trei, 2025

Traducere: Anca Bărbulescu

Tatăl lui Konstantin Duhovny a murit când el avea zece ani, iar de atunci este un om bântuit. Când descoperă că poate invoca spirite prin mâncarea pe care o gătește, decide să-și deschidă un restaurant inedit în New York, mânat de ambiția de a-i conecta pe cei vii cu cei dispăruți, pentru o ultimă experiență culinară, menită să le aline sufletele. Dar, pe măsură ce lucrurile încep să se complice, va putea Kostya să-și urmeze dorința până la capăt?

Un cocktail dulce-amărui de umor și emoție, Gustul unei amintiri este o odisee plină de imaginație, în care se împletesc mâncarea și iubirea, viața și pierderea ei, lucrurile care ne susțin, ne conectează și ne reamintesc cine suntem.

6. Flăcări gemene

Autor: Doru Preda

Editura: Nemira, 2025

Fără să împărtășească un fir narativ comun, povestirile cuprinse în noul volum al lui Doru Preda schițează un univers în care banalul cotidianului capătă o aură misterioasă. Între real și fantastic, între amintire și iluzie, între fragilitatea relațiilor noastre și firele invizibile care ne aduc împreună, cartea provoacă constant cititorul să se întrebe câte dintre întâlnirile noastre sunt cu adevărat noi.

7. Crimă la Paris

Autor: Matthew Blake

Editura: Trei, 2025

Traducere: Alunița Voiculescu

Olivia Finn este expertă în memorie la Spitalul Charing Cross din Londra. Într-o noapte, primește un apel urgent de la un polițist aflat la Hotelul Lutetia de pe faimosul Rive Gauche din Paris. Bunica franceză a Oliviei, Josephine Benoit, susține că ea a comis o crimă în hotel, la sfârșitul celui de-Al Doilea Război Mondial. Ajunsă la Paris, Olivia își găsește bunica confuză. Josephine insistă că acea crimă este o amintire recuperată. Mai tulburător, documentele hotelului arată că o femeie murise într-adevăr în camera 11 a Hotelului Lutetia, în 1945. Asta înseamnă că povestea Josephinei este adevărată? Pe măsură ce încep să moară oameni în prezent, Olivia este aruncată într-o cursă contracronometru pentru a afla adevărul despre Josephine și despre cele petrecute în Hotelul Lutetia cu opt decenii în urmă. Iar revelația finală este de-a dreptul cutremurătoare!

8. Júnior

Autor: Andrei Crăciun

Editura: Nemira, 2025

Plecat de pe Aleea Zorilor dintr-un oraș de provincie, un tânăr ajunge să-și vadă împlinit visul de a lucra într-o redacție din marele oraș. Redacție de modă veche, unde se formează ca ziarist și unde întâlnește personaje și povești care mai de care mai seducătoare. Succesul cere sacrificii, însă prietenia, fericirea și nici măcar tinerețea nu sunt veșnice, iar totul se destramă pe măsură ce presa și însăși viața se schimbă, pe măsură ce tehnologia și indiferența înlocuiesc legăturile umane și istoriile autentice.

9. Patru scrisori de dragoste

Autor: Niall Williams

Editura: Corint, 2025

Traducere: Dorina Tătăran

Nicholas Coughlan și Isabel Gore cresc în două familii irlandeze marcate de tragedii și pierderi. El poartă povara nebuniei tatălui său, un pictor obsedat de viziunea divină, iar ea trăiește în umbra fratelui său genial, distrus de boală. Peste ani, drumurile lor se intersectează pe o insulă bătută de vânt, acolo unde destinul și miracolul par să-i aducă împreună, în ciuda pierderilor îndurate. Patru scrisori de dragoste este o poveste tulburătoare despre suferință, speranță și forța irezistibilă a iubirii adevărate.

