Un roman din 1987 a devenit bestseller datorită controverselor pe rețelele de socializare

Romanul a fost inclus pe lista celor mai bune 50 de cărți din Vietnam, ceea ce stârnit revolta unor locuitori ai țării. „Durerea războiului” a fost lansat în 1987 și a provocat nemulțumiri încă de atunci, dar dezbaterea s-a amplificat la finalul acestui an.

La sfârșitul lunii noiembrie, guvernul l-a inclus pe lista oficială a celor mai bune 50 de cărți, provocând furia conservatorilor. Decizia a readus cartea în atenția publică și s-a epuizat rapid din librării, potrivit Le Figaro.

Acesta descrie scene brutale de război iar discuțiile din mediul online au amplificat interesul pentru carte.

„Am descoperit acest roman datorită discuțiilor online”, spune Le Hien, în vârstă de 25 de ani, pentru AFP.

El a încercat fără succes să cumpere cartea în Hanoi. „Am fost foarte surprins că s-a vândut atât de repede”, a mai spus Le Hien.

Un roman despre războiul din Vietnam revine în atenția publică

Publicat pentru prima dată în 1987 sub titlul „Destinul iubirii”, romanul spune povestea unui tânăr soldat nord-vietnamez care, la fel ca autorul Bao Ninh, a luptat într-un batalion ce a fost distrus.

Naratorul este bântuit de amintirile sufletelor care țipă în junglă și de gândul că prietena sa este violată de alți soldați nord-vietnamezi.

Personalități conservatoare ale țării au reacționat cu furie, susținând că descrierile dure ale conflictului eclipsează eroismul luptătorilor.

La începutul lunii decembrie 2025, un fost șef al departamentului de propagandă al armatei, Nguyen Thanh Tuan, a lansat un atac dur pe Facebook la adresa romanului. El susține că încearcă „să minimalizeze eroismul armatei noastre... prin inventarea și distorsionarea adevărului despre lupta eroică și sacrificiile imense ale milioanelor de oameni”.

Apelul lui Tuan de a elimina cartea din Top 50 a primit numeroase „aprecieri” pe rețelele de socializare. Solicitarea a fost susținută în special de veteranii războiului din Vietnam.

În replică, numeroși alți vietnamezi, inclusiv librarii, au apărat decizia de a include romanul pe lista oficială a cărților de succes. O editură din Vietnam a anunțat că a decis să tipărească alte mii de exemplare ale cărții. De la începutul anului, editura a tipărit 15.000 de exemplare. Din 2011, când editura a obținut acordul scriitorului, au fost tipărite 80.000 de exemplare.

